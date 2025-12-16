NETHCOCOA predstavlja liniju prilagođenih čokoladnih kapljica

Obavijesti

NETHCOCOA lansirao spektakularne čokoladne kapljice za slastičare! Novi okusi, viskoziteti i termostabilne varijante, savršene za svaki desertni izazov

Novi portfelj čokoladnih kapljica koje nudi NETHCOCOA donosi precizno podešene formule za profesionalce i ambiciozne slastičare: varijante s većim i manjim viskozitetom, uključujući termostabilne opcije za pečenje. Integrirani pristup od zrna do gotovog proizvoda, s proizvodnim pogonom u Pazinu i istraživanjem i razvojem u Nizozemskoj, osigurava konzistentnu kvalitetu, finoću teksture i pouzdane rezultate u svakoj seriji.

Zašto je viskozitet presudan za čokoladne kapljice

Viskozitet određuje kako se čokolada ponaša u procesu obrade. Kapljice s manjim viskozitetom teku glađe, brže se stapaju u kreme i punjenja te daju ujednačenu strukturu bez grudica. Takve su varijante idealne za izradu krema za kolače i musova, gdje je važna fina, sjajna i stabilna emulzija.

Kapljice s većim viskozitetom imaju izraženiju strukturu i zadržavaju oblik pri oblikovanju ili točkastom doziranju. U pralinama pomažu postići definirane rubove i bogatiji “snap”, a u dekoracijama omogućuju precizno doziranje bez razlijevanja. U profesionalnoj praksi ovaj odabir štedi vrijeme, smanjuje otpad i povećava ponovljivost rezultata.

Foto: PROMO

Termostabilne kapljice za pečenje kroasana i muffina

Za pečene slastice poput kroasana i muffina, NETHCOCOA je razvio termostabilne čokoladne kapljice koje tijekom pečenja zadržavaju oblik i teksturu. Posebno usklađen sastav i kontrolirana kristalizacija masnoća sprječavaju prekomjerno topljenje, pa kapljice ostaju vidljive i ukusno mekane u sredini gotovog proizvoda. Ovakva prilagodba olakšava standardizaciju receptura u pekarnicama i industrijskoj proizvodnji, uz uredan izgled i čistu liniju okusa u svakom zalogaju.

Spektar okusa, boja i oblika

Linija obuhvaća tamne, mliječne i bijele čokoladne kapljice, s različitim udjelima kakaa i pažljivo izbalansiranom slatkoćom. Dostupne su varijacije okusa s naglaskom na prirodne note kakaa, kao i suptilne aromatske akorde koji se dobro spajaju s orašastim plodovima, voćem ili kavom. Od mini kapljica za homogeno raspoređivanje u tijestu do većih oblika za prepoznatljiv, vizualno naglašen zalogaj, izbor oblika omogućuje prilagođavanje svakoj vrsti slastice.

Boja čokolade ostaje stabilna zahvaljujući kontroliranoj preradi kakaa i preciznom temperiranju, što je osobito važno kod dekorativnih elemenata i glazura. Kao proizvođač s punom kontrolom nad izvorom kakaa, NETHCOCOA osigurava ujednačen vizual i okus kroz cijelu godinu.

Prilagodba za industriju i obrtnike

NETHCOCOA nudi prilagođene čokoladne kapljice oblikovane prema specifičnim procesima i opremi kupaca. Moguće je definirati:

  • željeni raspon viskoznosti za kreme, punjenja ili enrobing,
  • veličinu i oblik kapljica za optimalnu raspodjelu u tijestu ili dekoraciji,
  • udio kakaa, mliječnih sastojaka i intenzitet slatkoće,
  • termostabilnu formulaciju za pečenje i zamrzavanje.

Razvojni tim u suradnji s kupcem izrađuje uzorke i iterativno prilagođava recepturu, dok proizvodni pogon u Pazinu skalira od pilot serija do velikih količina. Takav proces smanjuje rizik uvođenja novog proizvoda i ubrzava izlazak na tržište.

Tehničke smjernice za uspješnu primjenu

Za maksimalne performanse u radionici ili pogonu preporučuje se:

  • Za kreme i glazure koristiti kapljice s manjim viskozitetom; brže se otapaju i daju glatku, sjajnu strukturu.
  • Za praline i dekoraciju birati veći viskozitet radi definiranih rubova i kontroliranog protoka.
  • Za kroasane i muffine odabrati termostabilne čokoladne kapljice koje u pećnici zadržavaju oblik bez prekomjernog razlijevanja.
  • Poštovati preporučene temperature topljenja i hlađenja kako bi se postigla pravilna kristalizacija i stabilan završni sjaj.
  • Uskladiti veličinu kapljica s načinom doziranja: sitnije za homogenu teksturu, veće za izraženiji vizual i kontrast u strukturi.

Ove smjernice pomažu u dosljednosti proizvodnje i olakšavaju ponavljanje rezultata u različitim šaržama i na različitoj opremi.

Kvaliteta od zrna do proizvoda

NETHCOCOA upravlja cijelim lancem – od selekcije zrna kakaa do finog podešavanja gotovih kapljica. Vlastita kakao masa, prirodni kakao maslac i kakao prah omogućuju preciznu kontrolu nad reološkim svojstvima i okusnim profilom. Takva vertikalna integracija donosi prednost u stabilnosti boje i teksture, smanjenju varijacija između serija te transparentnosti podrijetla sastojaka.

Posvećenost održivosti vidljiva je u odabiru sirovina i optimizaciji procesa, a istraživački centar stalno unapređuje formule kako bi se postigla bolja toplinska stabilnost, finija granulacija i čistiji, uravnotežen okus.

Kako odabrati pravu vrstu čokoladnih kapljica

  • Ako je cilj podatna krema za kolače i mus, prednost imaju kapljice s manjim viskozitetom koje se brzo i jednoliko otapaju.
  • Za praline i punjenja koja trebaju postojan “bite”, korisne su varijante s većim viskozitetom i izraženijim tijelom.
  • Za pekarske proizvode poput kroasana i muffina biraju se termostabilne opcije koje u pečenju ne gube oblik.
  • Kada je naglasak na vizualu, veće kapljice ističu se kao dekor, dok mini veličine daju finu, ravnomjernu raspodjelu u mrvici kolača.
  • Odabir udjela kakaa prilagodite ciljanom profilu okusa: tamne za intenzitet, mliječne za kremastu slatkoću, bijele za blage, vanilijom naglašene note.

Pažljivo usklađen izbor okusa, boje, oblika i viskoznosti pretvara čokoladne kapljice u pouzdan alat za svaku vrstu slastice, od elegantnih pralina do svakodnevnih kolača, pružajući slobodu prilagodbe bez kompromisa u kvaliteti.

