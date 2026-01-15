NETHCOCOA uspješno obnovio certifikate kvalitete i sigurnosti

Ovaj rezultat obuhvaća cijelu organizaciju – sjedište u Poreču, proizvodni pogon u Pazinu i istraživački centar u Nizozemskoj – te potvrđuje da naši procesi ostaju usklađeni s međunarodnim standardima i najboljim industrijskim praksama. Obnavljanje certifikata dodatno učvršćuje povjerenje kupaca, partnera i zaposlenika te potvrđuje dosljednost i pouzdanost našeg poslovanja.

Što je obnovljeno i zašto je važno

Obnovljeni su certifikati za moderni sustav upravljanja temeljen na međunarodnim normama: ISO 9001 za kvalitetu, FSSC 22000 (temeljen na ISO 22000 i relevantnim programima preduvjeta) za sigurnost hrane, ISO 14001 za okolišno upravljanje, ISO 45001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te ISO/IEC 27001 za zaštitu informacija i podataka. Time je potvrđeno da NETHCOCOA primjenjuje strukturiran, dokaziv i neprekidno poboljšavan pristup u svim ključnim funkcijama – od nabave kakao zrna i tehnološke pripreme, preko proizvodnje kakao mase, maslaca i kakao praha, do razvoja čokoladnih formulacija i upravljanja informacijskim sustavima.

Za naše kupce to znači stabilnu kvalitetu, jasne specifikacije i transparentnu sljedivost. Za dobavljače to je signal ozbiljnog partnerstva i jasnih kriterija, a za institucije i zajednicu potvrda odgovornog odnosa prema okolišu, sigurnosti i zaštiti podataka. Posebno ističemo da je sustav upravljanja izgrađen oko principa procjene rizika, dokazive kontrole i mjerenja učinka, što olakšava audit i osigurava pravovremenu pripremu za nove regulatorne zahtjeve.

Što su revizije pokazale

Neovisni auditori potvrdili su zrelost procesa i dosljednu primjenu standarda u svakodnevnom radu. Kao jake strane istaknute su:

Sljedivost od zrna do gotovog proizvoda uz digitalizirane zapise, čime je osigurana brza i točna verifikacija svake serije.

Robustan HACCP i FSSC okvir, uključujući validirane postupke čišćenja, kontrolu alergena, upravljanje stranim tijelima (magnetne zamke, detektori metala) i jasne planove povlačenja proizvoda.

Sustavno upravljanje promjenama i preventivno održavanje opreme, uz metrologiju i redovitu kalibraciju kritičnih mjernih točaka.

Programi obuke zaposlenika s naglaskom na higijenu, sigurnost na radu i kulturu sigurnosti hrane, uz dokumentirane provjere kompetencija.

Usklađenost s propisima i zahtjevima kupaca, uključujući zahtjeve koji proizlaze iz IFS/BRC specifikacija i tržišnih standarda, bez kompromisa po pitanju kvalitete ili sigurnosti.

Kako sustav upravljanja funkcionira u praksi

Naš integrirani sustav upravljanja povezuje planiranje, provedbu i nadzor kroz cijeli lanac vrijednosti. U nabavi se koristi strukturirana procjena i odobravanje dobavljača, uključujući etičke i održive kriterije. U proizvodnji pazinskog pogona, standardizirani radni nalozi, kontrolne točke i SPC analize osiguravaju stabilnost procesa prženja, mljevenja i prešanja. Za čokoladne proizvode, precizna kontrola sastojaka i mikrobioloških parametara kombinira se s validacijama receptura iz našeg istraživačkog centra.

Zaštita informacija integrirana je u sve faze: upravljanje pristupom, enkripcija, sigurnosne kopije, testirane procedure oporavka i redovita procjena rizika. Time se čuva integritet podataka o serijama, specifikacijama i laboratorijskim rezultatima, a istodobno štiti povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija. Okolišni aspekti uključuju praćenje potrošnje energije, optimizaciju toplinskih tokova i odgovorno gospodarenje otpadom, dok se rizici na radu upravljaju kroz procjene, tehničke mjere i stalne edukacije.

Što obnavljanje certifikata znači za partnere i potrošače

Za industrijske partnere obnavljanje certifikata znači da se mogu osloniti na ujednačene specifikacije, brzu dokumentaciju (COA, sigurnosno-tehnički listovi, izjave o sukladnosti) i spremnost na audit kupca. Za brendove koji traže prilagođena čokoladna rješenja to je potvrda kontrole receptura, standarda procesa i zaštite podataka o vlasničkim formulama. Potrošači dobivaju dodatnu razinu sigurnosti i kvalitete: proizvodi su izrađeni u kontroliranim uvjetima, sa sljedivim podrijetlom i pažljivo vođenim procesima koji smanjuju rizik i osiguravaju dosljedan okus i teksturu.

Važno je istaknuti i element povjerenja. Certifikacija treće strane daje objektivnu potvrdu da se standardi ne provode samo deklarativno, nego da su ugrađeni u svakodnevni rad, s jasnim metrikama, korektivnim radnjama i verificiranim poboljšanjima.

Gledajući naprijed: kontinuirano poboljšanje i planovi za novu godinu

Obnavljanje certifikata nije cilj, nego potvrda da je sustav upravljanja zreo i spreman za daljnje poboljšanje. U nadolazećem razdoblju fokus je na nekoliko područja: dodatna digitalizacija laboratorijskih i proizvodnih zapisa, implementacija prediktivnog održavanja, optimizacija potrošnje energije kroz rekuperaciju topline i finije upravljanje ventilacijom, kao i unapređenje programa verifikacije dobavljača. Planirana su i ciljana osposobljavanja za timove u proizvodnji i R&D-u, s naglaskom na analitičke metode, statistiku procesa i kibernetičku sigurnost.

Snažniji naglasak na podatkovnoj analitici omogućit će precizniju procjenu rizika, brže odlučivanje i učinkovitiju pripremu za buduće revizije. Na taj način NETHCOCOA zadržava visoku razinu operativne izvrsnosti, štiti informacije i okoliš te isporučuje proizvode koji zadovoljavaju stroge standarde kvalitete i sigurnosti, u skladu s očekivanjima međunarodnog tržišta čokolade.