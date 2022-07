Neuredna mama 4 djece postala je hit: 'Važnije mi je igrati se s njima nego čistiti i spremati'

Brianna James, mama četvero djece koji imaju manje od 7 godina, je krajem prošle godine podijelila video svoje blagovaonice i kuhinje u apsolutnom neredu. U naslovu je komentirala 'loše je, znam' i, na njezino iznenađenje, video je privukao više ljudi nego onaj na kojemu je sve uredno. Naime, u osam mjeseci od tada skupio je više od 5 milijuna pregleda.

Dva mjeseca nakon toga, James je podijelila još jedan video svog neurednog doma nakon četiri dana nečišćenja i od tada je prikupio više od milijun lajkova.

Nered je postao njezin stil za snimanje videa te je tome prilagodila svoje TikTok korisničko ime - 'themessymama4'. Komentari su brojni, ljudima je laknulo jer svima se to dešava.

- Ovo je utješno, potpuno normalno - samo je jedan od sličnih, pozitivnih komentara.

- Mama, svi smo bili tamo, nemoj se uznemiravati radi toga - veli jedna mama.

James je čak izjavila za 'Dobro jutro Ameriko' da ne bježi od vlastitog nereda na društvenim mrežama, već joj to na neki način olakšava čitavu situaciju.

- Želim da ljudi koji možda nisu u mojoj koži shvate da je to na neki način normalno, nered je svakodnevica u obitelji, to treba prihvatiti. Ujedno želim pokazati ljudima kojima se to također dešava, da nisu sami - izjavila je 31-godišnja mama.

James, koja živi u južnoj Georgiji sa svojim suprugom Craigom i njihove tri kćeri i jednim sinom, rekla je da je umorna od pokušaja skrivanja svog stvarnog života te da želi pokazati kako zapravo izgleda obiteljski život.

- Pokušavam biti iskrena i stvarna i pokazati da je u redu te se usredotočiti se na sebe i zdravlje. Također si mislim, pa mogla bih čistiti 24 sata dnevno, ali onda bih propustila vrijeme sa svojom djecom. Zato, nakratko ću ostaviti suđe i poigrati se s djecom umjesto toga, nered može pričekati - priča mama te dodaje kako pokušava balansirati čišćenje i vrijeme provedeno s djecom.

Ona zapravo svaki dan nešto čisti, no jedan dio je uvijek neuredan, priznaje.

- To je kombinacija urednog i neurednog, jedna od soba će uvijek biti neuredna, jer tome nema kraja - izjavila je iskreno.

U čišćenju i obavljanju poslova pomaže joj pridržavanje rutine, kako bi njezin raspored bio obavljen. Ujedno snima kako izgleda prije i poslije te objavljuje na društvenim mrežama.

