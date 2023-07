Neviđena senzacija: Morskog psa su dopremili u Zagreb!

Na tunolovki Grabrova u Kraljevici ulovljen je 1. o. m. ogroman morski pas, dug preko 8 metara, a težak oko 2000 kg. Svakako senzacija, koja bi nastala i svagdje drugdje, jer su ove morske nemani tolike duljine i težine rijetke, jer ih je teško uloviti. Trojica ribara, što ih donosimo na slici, i stražar na tuneri prvi su opazili psa, zatvorili uvalu tunere mrežama, a onda uz pomoć drugih ljudi stali povlačiti mrežu s oba kraja.

Foto: Ilustrirana revija Svijet

Puna 2 sata su vukli morskog psa prema kraju, a onda ga još privezali za rep. Trebalo je još pomoći, jer je riba silno velika, teška i snažna, pa je tako radilo do 30 ljudi dok nisu psinu dovukli na obalu i konačno ju i dotukli. Morski pas je bio kasnije natovaran na teretni auto i dopremljen najprije na Zagrebački zbor, gdje je stavljen u posebnu baraku na razgledavanje općinstvu uz ulazninu, koja će se upotrebiti da se nadoknade ribarima skupe razderane mreže i namakne ostali trošak.

Foto: Ilustrirana revija Svijet

Sama ova grdosija od morskog psa spada u vrst neopasnih po čovjeka, jer u raljama ima četiri reda sitnih, jedva vidljivih zubića od hrskavice. Ni druga vrst morskih pasa, koji imadu velike, nazubljene zube ne napada nikada živog čovjeka, što potvrdjuju i najiskusniji ribari i stručnjaci, već samo lješine na moru. Naša pak vrst morskog psa filtrira kroz škrge more i hrani se osnim talogom, što joj ostane u raljama. U Kraljevici je bio morski pas rastvoren i izvadjena mu jetra, teška 250 kilograma, a drob 300 kilograma.

Foto: Ilustrirana revija Svijet

Kraj ove senzacije pojavila se istodobno i druga, naime, utakmica Zagreba i Ljubljane čiji će muzej dobiti ili “dostati” tog morskog psa za svoje zbirke! Ova je utakmica vrlo lijepa, pače i plemenita, nu prirodno je da psina ostane za zagrebački Zoološki muzej, koji je u jednu ruku najstariji i najveći u državi, a u drugu kraljevički je morski pas prijeko potreban, da se upotpuni zbirka morskih pasa iz Jadrana. Medjutim je sudbina ipak htjela da taj morski pas ostane u Zagrebu. Zdravstvena je komisija ustanovila da se on nalazi u vrijenju i da se ne smije odpremati dalje.

Foto: Ilustrirana revija Svijet

Love morske pse iz zraka

Na obali Floride iskušavaju novu metodu na lov morskih pasa. Lovci bacaju harpune u more sa zrakoplova na morskog psa! Na obali Walesa kod Llanmadoca izbacilo je more na obalu dvadeset “malih morskih nemani”, koji su dosegli do 6 metara duljine. Sada im se podrijetlo i znanstveno istražuje. (na slici dolje kraljevički ribari).