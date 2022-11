Ovako je izgledala prije teškog razvoda, a danas se muškarci okreću za njom koliko je zgodna

Za mnoge ljude prekidi su prilika za novi početak. Ali jedna je žena otišla dalje od većine potpuno promijenivši svoj život nakon razvoda.

Emma Sheppard (42) nakon što se 2020. rastala od supruga s kojom je bila 18 godina se osjećala 'bezvrijednom'. Danas, dvije godine kasnije, nakon što je pronašla unutarnju sreću živi punim plućima.

Mama dvoje djece shvatila je da je došlo vrijeme da se pobrine za sebe nakon što je godine života provela brinući se za sve druge. Krenula je u teretanu, odbacila nezdravu prehranu, počela se uređivati i čak se pridružila Tinderu - preokrenuvši svoj život.

Emma, ​​socijalna radnica iz Blackpoola, rekla je: 'Osjećam se nevjerojatno, kao da ljepota dolazi iznutra. Lebdim od sreće.'

- Prije sam uvijek samo naporno radila i brinula se za sve ostale. Ali, jednog dana nakon rastave shvatila sam da je došao red da se pobrinem za sebe. Izgledala sam staro, prazno i iscrpljeno, a sad je moj život bolji nego ikad. Ja sam sretna i izgledam potpuno drugačije - objasnila je.

Emma se vjenčala 2000. godine, u dobi od 22 godine. Mislila je da će biti u braku do kraja života, ali je veza počela pucati prije nekoliko godina, kaže.

Zatim se njezin suprug u siječnju 2021. odselio, a razvod je okončan u listopadu iste godine. Emma kaže da je u početku bila potištena, ali nakon što je čula pjesmu Roar od Katy Perry, odlučila je krenuti dalje.

Prvo je promijenila svoju garderobu, zamijenivši svoje uobičajene crne hlače suknjama, štiklama i jaknama i kaputima jarkih boja. Također je prvi put počela nositi crveni ruž, a smanjila je i količinu cigareta koju dnevno popuši s 20 na 4.

Počela je raditi i dodatni posao dvije večeri u tjednu kao konobarica u koktel baru i krenula je u teretanu gdje diže utege i vježba kardio vježbe čak pet puta tjedno.

Emma kaže da je također promijenila svoje prehrambene navike, zamijenivši sendviče s jajima, čipsom i slaninom tjesteninom s piletinom i domaćim bolonjezom.

- Udala sam se za cijeli život. Bio je on, kćeri i posao. Osjećala sam se kao da sam sve imala posloženo, a onda je otišao. I to me je stvarno slomilo. Osjećala sam se bezvrijedno, čak sam imala i napadaje panike - ispričala je.

- Nisam imala nimalo samopouzdanja i osjećala sam se jako izolirano. Samo sam postojala, radila da platim račune i svaki dan je bio isti. Jednog sam se dana probudila i pomislila: 'Dolaziš iz obitelji jakih žena, slobodna si i možeš promijeniti svoj život - ispričala je.

- Shvatila sam da mogu biti mnogo više. Danas sam nova osoba - dodala je.

- Ljudi kažu da izgledam nevjerojatno u usporedbi s tim kako sam prije izgledala, a ja mislim da je to posljedica toga što sam sretna, stvarno sretna. Sad se cijelo vrijeme smiješi . A ovo je samo početak - ispričala je Emma za britanski Mirror.

Emma nema novog partnera, ali traži ljubav na Tinderu - gdje je privukla pozornost muškarca koji je tvrdio da je zvijezda Love Islanda. Rekla je: 'Bilo je smiješno što sam se svidjela tipu s Love Islanda. Isprva ga nisam prepoznala, ali sam pomislila 'Definitivno moj tip muškarca' - rekla je.

- Shvatila sam to kad smo razgovarali preko Snapchata i nakon što sam pogledala njegove videe. Slao mi je poruke govoreći kako sam lijepa i da ne izgledam kao da imam 42 godine - ispričala je.

- Bilo je vrlo laskavo, šokirajuće i prilično smiješno - dodala je.

