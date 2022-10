'Rodila sam sedmero djece i sad poziram za seksi fotografije, to mi je sasvim promijenilo život'

Žene se zaslužuju osjećati samouvjereno, neovisno i seksi. Zato se fotografski studio u Derbyshireu specijalizirao za fotografiranje u spavaćoj sobi, prostoriji u kojoj se žene mogu skinuti, zablistati i istražiti sebe na nov način.

Čarolija se događa pod budnim očima Jona Daviesa (38) i Danielle Cartwright (35) koji vode Foxlow Photography - a jedna je žena ispričala kako joj je poziranje pred njihovom kamerom potpuno promijenilo život.

Fotografski studio počeo je raditi još 2019. godine, ali u početku su Jon i Danielle snimali fotografije obitelji i djece, a nudili su i iskustvo snimanja u spavaćoj sobi.

No iz nekog razloga, postojala je velika potražnja za fotografijama iz spavaće sobe, pa su to učinili fokusom svog poslovanja.

Danielle je rekla za Daily Star: 'To je bilo nešto što je povezivalo ljude.'

- To je stvarno osnažujuće. To je više od samog snimanja fotografija, radi se o oživljavanju vašeg samopouzdanja - objasnila je.

- Za nas je to nevjerojatno vidjeti i ponosni smo na fotografije koje napravimo - kaže i dodaje da su 'mnogi njihovi klijenti prošli kroz svašta u životu prije nego što su se odlučili fotografirati.'

- Neki su preživjeli rak, neke žene su prošle kroz velike tjelesne promjene, a jedna od njih je i Chrissy Jones (37), koja je majka sedmero djece - rekla je Danielle.

Tijekom pandemije Chrissy je otkrila Foxlow Photography i zainteresirala se za to što rade.

- To je nešto što sam oduvijek željela probati, ali nikad nisam imala hrabrosti - objasnila je Chrissy.

- To što su oglašavali, samopouzdanje u svoj izgled, je jako rezoniralo sa mnom i mojim osjećajima i pomislila sam si kako bi mi s njima bilo ugodno tako nešto napraviti - ispričala je.

- Mama sam sedmero djece, pa sam samo htjela neke fotografije na kojima nisam ja u standardnoj pozi. Ali, nikako kao mama, tako se osjećam svaki trenutak svojeg života - rekla je.

Također misli da je lockdown tijekom pandemije možda bio posljednji poticaj koji je trebala da učini nešto što je potpuno izvan njezine zone udobnosti.

Chrissy je priznala da je to bilo teško vrijeme za nju, jer se osjećala kao u 'balonu', a odlazak na snimanje u 'spavaću sobu' je bio poput oslobođenja od svih okova koje je dotad osjećala.

Danielle je rekla da je lockdown također bio teško razdoblje za njihov posao jer je tim morao zatvoriti studio na sedam mjeseci.

Ali Chrissy je bila jedna od mnogih koji su se obratili Foxlowu nakon što su ograničenja popustila, jer su htjeli isprobati nešto sasvim novo.

Govoreći o vremenu koje je provela u lockdownu, Chrissy je dodala: 'Umalo sam doživjela slom živaca jer nisam imala što raditi.'

- Odjednom sam se našla kod kuće bez mogućnosti da igdje odem ili nešto radim - okružena djecom. Nisam mogla vidjeti svoje prijatelje ni obitelj, cijelo vrijeme sam bila doma - ispričala je.

- Bio je to stvarno dobar način za bijeg od svega toga - dodaje.

Kad je došao dan snimanja, rekla je da su joj Jon i Danielle pomogli da se opusti, iako je bila prilično nervozna.

Mama sedmero mališana je rekla kako su s njom čim je stigla razgovarali o snimanju, te proveli neko vrijeme s timom za frizure i šminku koji su pomogli u stvaranju savršenog izgleda.

Također je rekla i da se cijelo vrijeme osjećala opušteno.

- Stvarno se nisam osjećala kao da paradiram - dodala je Chrissy.

- Danielle mi je objasnila svaki korak snimanja, sve što rade i zašto to rade, a Jon je samo fotografirao - rekla je.

Kada je Chrissy konačno vidjela fotografije, nije mogla vjerovati što gleda.

Rekla je da je bilo 'nevjerojatno' vidjeti krajnji rezultat, a da se zahvaljujući tom iskustvu osjeća bolje nego ikad, da ima više samopouzdanja i da se osjeća jačom i hrabrijom.

Osim što je povećala svoje samopouzdanje u pogledu izgleda tijela, dobila je potpuno novi pogled na život.

- Samo sam plakala. Nisam mogla vjerovati da sam to ja. To je osnažujuće, moje tijelo je stvorilo sedmero djece, i trebala bih biti ponosna na to. Nakon toga odlučila sam dati otkaz na poslu koji sam stvarno mrzila, a radila sam ga jer nisam imala samopouzdanja da probam naći drugi posao - ispričala je.

- Sad imam novi posao koji volim raditi - kaže.

Chrissy, koja sada također provodi puno vremena pišući blog, rekla je da može biti teško objasniti kako su joj fotografije promijenile život, ali to iskustvo je doista to njoj potaknulo.

Ona je jedna od mnogih koji su sada dio Foxlow Facebook grupe, koji dijele svoje priče o tome kako su im se životi promijenili otkako su otišli kod njih na snimanje.

- Teško je to objasniti ljudima - rekla je.

- Kažu 'to su samo neke fotografije', ali to je puno više od toga. Za sve koji bi mogli doći u iskušenje da se skinu u svoje donje rublje za neke superseksi snimke, jednostavno trebaju to učiniti jer za to postoji milijun razloga - rekla je.

Ponosna mama je dodala da će ljudima to iskustvo pružiti samopouzdanje i snagu koji će pak stvoriti nove prilike u životu.

I ako mislite da biste bili malo nervozni Jon ima super savjet koji će pomoći ljudima koji su u iskušenju da probaju napraviti ovakvo snimanje.

- Često govorim ljudima da vam nije potrebno samopouzdanje za fotografiranje u 'boudoiru' (spavaćoj sobi) - potrebna vam je samo hrabrost. Povjerenje je nešto što dolazi s iskustvom - objašnjava.

- Potreban vam je element hrabrosti jer su mnogi ljudi potpuno izvan svoje zone udobnosti - kaže Jon.

I on i Danielle su izjavili da jako vole svoj posao i da su dosad fotografirali ljude od 21 do 74 godine, kao i žene svih konfekcijskih mjera. Dvojac je također radio s klijentima koji su imali rak, ljudima s ožiljcima i osobama s raznim tjelesnim nedostatcima.

Dodaju da svatko ima priliku prigrliti svoju ljepotu kad dođe u studio.

