Nevjerojatna situacija: Mama joj je otela muža nakon svadbe, a onda je s njim dobila i dijete

Svojoj majci nikada neće oprostiti to što joj je uzela muža, a onda s njim dobila dijete - 36-godišnja Lauren Wall ima neobičnu životnu priču. Naime, na koncu se njezina majka udala za njezina bivša supruga Paula Whitea.

Foto: Pexels

Par se vjenčao kad je Lauren imala 19 godina te im je svadbu platila mama Julie. Cijena je bila oko 17.000 eura, a zahvalna kći pozvala je majku da ide s njima na medeni mjesec.

No, tom prigodom majka i suprug su se - zaljubili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Obitelj uz Ellu Dvornik | Video: 24sata/Instagram

Oko dva mjeseca kasnije Paul se iselio, a devet mjeseci nakon toga njezina majka je rodila njegovo dijete i objavila da su zajedno.

Da stvar bude kompliciranija, Paul i Lauren u tom su trenutku imali sedmomjesečnu kćer.

- Paul se uvijek odlično slagao sa mojom majkom. Nikada to nisam smatrala čudnim s obzirom na to da mu je ona bila punica. Sprijateljili su se, puno su se zajedno smijali, ali nisam bila zabrinuta, pa tko bi bio. Jedva sam čekala da se vjenčamo, ali tinta kod matičara se još nije osušila do kraja kada se on promijenio - prisjetila se.

No kaže kako je Paul brzo nakon vjenčanja počeo skrivati svoj mobitel.

Mjesec dana nakon svadbe, njezina sestra je slučajno uzela mamin mobitel i vidjela poruke između nje i Paula. Majka je rekla da nisu normalne, kakve to primisli imaju i sve je porekla. Ali, nekoliko dana kasnije Paul je skinuo vjenčani prsten te ostavio Lauren i njihovu sedmomjesečnu kćer.

Kada je čula da se uselio njezinoj majci, bila je posve shrvana, izjavila je da su je izdali ljudi kojima je najviše vjerovala.

A da joj je majka trudna sa suprugom saznala je jednom prilikom vidjevši je na ulici. Rukama je, kaže, pokušavala sakriti trbuh, a čak ju je uvjeravala da se radi o cisti.

- Pozlilo mi je. To je jedna od najgorih stvari koje majka može napraviti svojoj kćeri. Paul je možda bio jadan suprug, ali, ona je moja mama, trebala bi me štititi i voljeti iznad svega. Otišla sam kući i uništila sve fotografije s našeg vjenčanja - dodala je.

Pet godina nakon što se vjenčao sa Lauren, Paul je zaprosio njezinu mamu.

Pozvali su i Lauren, naravno, koja je bila na tom vjenčanju samo radi njihove kćeri.

- Otišla sam gledati mamu kako se udaje za istog muškarca za kojeg sam se ja udala pet godina ranije - rekla je.

Majka je pokušala imati neki odnos s kćerkom, no to nije uspjela.

- Ušla je u moj automobil, plakala i ponavljala da joj je žao. Rekla sam joj samo: 'Izlazi iz mog auta'. Par tjedana kasnije poslala mi je pismo isprike. Paul mi se nikada nije ispričao niti rekao kako mu je žao. Samo ponavlja da je to sad palo u zaborav - rekla je.

Foto: Dreamstime

Paula je upoznala u dobi od 18 godina u lokalnom pubu te se odmah u njega zaljubila.

- Tražio je moj broj, a sutradan mi je poslao poruku. Pozvao me u kino. Počeli smo izlaziti ubrzo nakon toga - rekla je.

Ubrzo je ostala trudna, kćerkica se rodila u ožujku 2004. godine, a vjenčali su se pet mjeseci nakon toga.

- Pet mjeseci kasnije vjenčali smo se u prekrasnom crkvenom obredu okruženi prijateljima i obitelji. Mama nas je ponosno promatrala dok smo razmjenjivali zavjete. On je rekao kako želi zauvijek biti uz mene - ispričala je.

Lauren je također danas sretna, ima muškarca za kojeg kaže da je divan partner - s njime čeka svoje četvrto dijete.

- Vrijeme zacjeljuje sve rane. Mama i ja pokušale smo imati normalan odnos, ali više nikada nećemo biti bliske kao nekad, više joj nikada neću u potpunosti vjerovati - zaključila je Lauren, prenosi Daily Mail.