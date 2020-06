New age revije: Prada nas poziva u vlastiti virtualni svijet

Prada je među rijetkima i prvima iskustvo virtualne realnosti uvela u dućane, kako bi kupcima pružila poseban doživljaj, no sada se na tu priču nastavlja nova etapa poslovanja, a iskustvo se seli u - naše domove

<p>Digitalne platforme, kao što su YouTube VR i VEER, uvest će korisnike u svijet Miuccie Prade i njezinog slavnog brenda, a od sadržaja ljudi će upoznati i njihove lokacije u Tokiju, New Yorku i Los Angelesu, kao i art galeriju brenda, Fondazione Prada u Milanu i Veneciji.</p><p>Koristeći tehnologiju virtualne stvarnosti, korisnici će također imati priliku detaljnije pogledati kolekciju Prada za proljeće 2020. i otkriti "tajne" projekta Made to Measure, piše <a href="https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/prada-brings-virtual-reality-to-home-entertainment-1203645366/">WWD</a>.</p><p>Pokretanje ovog projekta potvrđuje trenutačni fokus branda na inovacije i digitalizaciju. Prada je inače poznata po vizionarskom karakteru, jer što se tiče ne samo dizajna, već i načina poslovanja, nikad nije zapela niti se ne snašla u nekim novim uvjetima.</p><p>Među nekoliko inicijativa koje je tvrtka razvila, Prada grupa je u svibnju potpisala partnerstvo s vodećom platformom za upravljanje iskustvom korisnika "Sprinklr", s ciljem jačanja digitalne kulture unutar tvrtke. Sa sjedištem u New Yorku, "Sprinklr" je globalna softverska kompanija s više od 1800 zaposlenih, koji danas surađuju s robnim markama u oko 150-tak zemalja.</p><p>Hoće li se revije u fizičkom prostoru i s modelima nastaviti kao prije, vrijeme će pokazati, jer vjerojatno brendovi neće odustati od klasičnih događanja u nekoj mjeri. Ima nešto posebno u gledanju kolekcija uživo, no činjenica je da se na ovaj novi, virtualni način baš svi zainteresirani mogu bolje upoznati s procesima, vizijama i kreacijama brenda. Čak i kad je tako globalni, luksuzni i naizgled nedodirljiv, kao što je Prada.</p><p>Sigurno je da će ove digitalne prakse donekle promijeniti načine poslovanja velikih modnih kuća te modernizirati okvir njihova predstavljanja i prezentiranja u vrlom novom svijetu.</p>