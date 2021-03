Kako bi svom bivšem partneru dokazala da je on otac njezine bebe Millena Brandão iz Brazila, priredila je zabavu za otkrivanje očinstva.

- Rekla sam mu da sam potpuno sigurna da je dijete njegovo. On je sumnjao u to i nije htio registrirati naše dijete bez testa očinstva. Čak mi je rekao i da će angažirati odvjetnike - ispričala je majka za Kidspot.

Oboje su porijeklom iz istog mjesta u Brazilu, no njezin tadašnji dečko se u to vrijeme morao preseliti u drugi grad zbog posla. Dva mjeseca su živjeli zajedno u Osascu, ali razdvojili su se u prosincu 2019. godine.

Ona se vratila svojoj kući u šestome mjesecu trudnoće nakon što joj je on rekao kako bez testa očinstva ne želi ni razgovarati o tom djetetu.

Naravno da je on tada zatražio da se to dokaže pa je tako i zatražio test očinstva kojeg je ona odmah prihvatila.

- Više puta sam mu pokušala objasniti da je on sigurno otac. No on mi nije vjerovao - objasnila je.

Nedugo nakon toga, rezultati su stigli, a Millena je bila u pravu. S obzirom na to, odlučila ga je javno poniziti na Instagramu.

Njezini prijatelji nagovorili su je da priredi zabavu otkrivanja očinstva. Zabava je održana prije nekoliko dana, a ona je snimke podijelila na Instagramu gdje su odmah postale viralne. Njen videozapis prikupio je više od 30 tisuća lajkova.

- Snimke su došle do Njemačke, Engleske, Japana, Amerike… - ponosno je ispričala majka petomjesečnog Otta koji je doista dijete njezina bivšeg partnera.

No, prije toga je održala govor kojim ga je potpuno ponizila.

- Ottov otac zahtijevao je DNK test i eto, u tu čast imamo ovu zabavu! Ako je rezultat pozitivan, pojavit će se srebrna boja. Ako je negativan, bit će plava - pojasnila je. Potom je probušila balon iz kojeg su poletile srebrne konfete.

Iako je rezultate testa dobila 26. veljače ipak je odlučila pričekati šest dana kako bi održala zabavu.

- Kad sam otišla po rezultate, žena iz laboratorija mi je rekla da i ja i moj bivši partner možemo dobiti svoj primjerak. Ja sam uzela svoj, a iskreno ne znam je li on pokupio svoj. Vjerujem da je saznao da je on otac preko zabave - zaključila je majka.

Nakon što je objavila snimku javio joj se bivši rekavši joj da će ju kontaktirati njegov odvjetnik.