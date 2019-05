Nije mi godinama rekao da ima troje djece, viđao ih je kriomice

Britanka je pod pseudonimom PenelopeDelph na roditeljskoj stranici Mumsnet napisala što je otkrila o svojem suprugu. Kaže da ima 33 godine i jedno dijete, a šokirala se kada je shvatila da joj je partner godinama tajio da ima tri sina iz ranijeg braka.

- Njemu je 45 godina i cijelo vrijeme se pretvarao kao da je naša šestomjesečna kći njegovo prvo dijete. Osim toga, govorio je da je na poslu kada je zapravo provodio vrijeme sa tom djecom, tri sina iz ranijeg braka u dobi od 21, 18 i 16 godina - požalila se neznancima na webu.

Dodala je kako joj je slomio srce jer joj nije rekao istinu te da se osjeća zanemareno i isključeno.

Ovo je dio njezine ispovijesti:

Meni je 33, a njemu 45 godina i zajedno smo dvije godine. Znam da je bio oženjen u dvadesetim godinama života i da se razveo u dobi od 35, ali nikada nije spomenuo svoju djecu. Oboje njegovih roditelja je umrlo, a sa ostatkom obitelji nije u kontaktu. Prije šest mjeseci smo dobili dijete, preselili smo u novi stan i razgovarali o tome da bi se mogli zaručiti.

Foto: Mumsnet Nešto mi je postalo sumnjivo kada mi je u petak rekao da ide raditi u drugi grad (on je majstor i radi za sebe), a moja prijateljica ga je vidjela na parkiralištu bolnice u našem gradu. Rekao joj je da je pomagao starici koja je pala. Nazvala sam ga i pitala je li još u našem gradu, a on je samo kratko rekao da će mi sve objasniti kada dođe kući (to je bilo dva sata kasnije). Satima sam brinula da mu se nešto dogodilo ili da je bolestan, a ne želi da ja to znam.

Napokon je došao kući, rekao mi da sjednem i priznao da ima tri sina iz bivšeg braka koje godinama nije viđao zbog problema sa bivšom ženom. Saznao je da je djevojka od najstarijeg trudna. Rekao mi je da je djecu tajio od mene zapravo zbog njih, jer ih dugo nije vidio i bojao se kako će oni reagirati kada im kaže da je u vezi sa puno mlađom ženom. Kazao je da mi je želio sve reći ranije, ali eto tako je ispalo.

Ne znam koliko mu mogu vjerovati. Pola svojeg vremena 'na poslu' provodio je sa sinovima u pubu i pomagao starijem oko dolaska bebe. Bilo bi to lijepo da mi nije tajio njihovo postojanje. Osjećam se kao da smo naša kći i ja isključene i zanemarene. Super je što pokušava imati dobar odnos sa svojom djecom, ali trebao mi je reći za njih, zar ne? Jako sam ljuta i povrijeđena , i ne znam što napraviti.

Foto: Mumsnet

Neki od ljudi na forumu su joj savjetovali da ga ostavi jer je grozno što je to tajio od nje, lagao joj je i nije bio iskren te da je pitanje koliko mu može vjerovati dalje u životu. Drugi su napisali da ga proba razumjeti jer je bio 'razapet' i nije znao kako će ona reagirati sazna li da ima troje djece, prenosi Daily Mail.

