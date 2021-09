Svjetski mediji nedavno su ga proglasili najzgodnijim kirurgom na svijetu, no Vasilije Vujović (32), Beograđanin sa specijalizacijom iz estetske kirurgije koji je oduvijek znao da će se baviti baš tom granom kirurgije, kao da i nije oduševljen svime što ide uz to: Njegov Instagram profil ima čak 200.000 pratitelja, mahom žena, koje uzdišu za njim i otvoreno mu se nude, kao supruge, ljubavnice, prijatelji, pratilje, što god, samo da bi bile u njegovoj blizini, a njemu to, čini se, pomalo smeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Brojne poznate dame kriju da su obavile estetsku operaciju

'Najlepši doktor na svetu', 'Topiš mi srce', 'Tako si zgodan', samo su neki od bezbroj laskavih komentara koji mu teško padaju i na koje nikako ne odgovara.

Teško je reći zanemaruje li ženske uzdahe zato što je inače skroman i ne misli da ih zaslužuje, ili zato što je već oženjen i ima sina, pa se 'samo' kloni nevolje.

Istina, u razgovoru za Daily Mail koji je objavio priču o njemu, ovaj zgodni doktor već je izjavio kako ne voli agresivne djevojke, pa je moguće da mu se ovakvi direktni uleti ne sviđaju. Evo što sam na sve to kaže:

- Čovek mora da nauči da se nosi s tim, moraš da se odupreš iskušenjima, a to nije lako.

Ipak, na njegovom Instagram profilu, uz fotografije 'prije' i 'poslije' ispravljenih noseva, povećanih usana i zadnjica, odnosno estetskih operacija koje je uspješno izveo, može se pronaći i pokoji 'mamac' za žensko oko: Selfiji iz teretane, sa planinarenja i nekoliko fotki na kojima se vide svi njegovi mišići, što pokazuje da je Vasilije itekako svjestan s kakvim adutima raspolaže i rado ih ističe.

Kad tome dodate to da mladić tvrdi kako mu fizički izgled kod suprotnog spola uopće nije presudan, već voli zanimljive i zabavne djevojke koje imaju smisla za humor i lijepe su mu po nekim vlastitim kriterijima, nije teško zaključiti zašto bi se mnoge djevojke bile spremne baciti u njegov zagrljaj.

Pa, pogledajte samo te ruke i ramena!