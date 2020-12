Mnogi roditelji imaju grižnju savjesti kada njihov dijete sjedi na podu i samo promatra kroz prozor. Možda osjećate krivnju jer bi ga vi trebali 'zabavljati', no to je bezrazložno. Naime, samostalna igra jača njegov osjećaj o sebi samome, jer se zabavlja neovisno o pružanju pažnje i ljubavi odrasle osobe i uvježbava svoju sposobnost koncentracije - a to je važna pretpostavka za daljnji uspjeh Čim je dijete u dobi od tri do četiri mjeseca, majke i očevi mogu (i trebaju) poticati samostalnu igru, no to možete učiniti i u bilo kojoj dobi.

Koliko se mogu sami igrati?

Važno je djetetu pokazati kako da se samostalno igra i probuditi interes za to. Međutim, morate imati na umu djetetovu dob i njegovu fazu razvoja. Kako dijete raste, njegova sposobnost da se samostalno igra se povećava. Na primjer, beba sa šest mjeseci se može samostalno igrati samo 5 minuta dok beba sa godinu dana već 15 minuta, beba sa osamnaest mjeseci 15-20 minuta a dijete sa dvije godine oko pola sata.

Temperament vašeg djeteta je također važan faktor u uvođenju samostalne igre i na to morate obratiti pažnju.

Savjeti za potaknuti samostalno igranje

Ne samo da će dijete koje se igra samo razvijati svoje sposobnosti, nego će manje vremena provoditi na raznim ekranima te kvalitetnije provoditi svoje dane, a roditelji će dobiti veće mogućnosti predaha. To je osobito važno u hladnije vrijeme, kada smo svi više u četiri zida, ali i u doba pandemije korone koja je mnoge ljude zaključala u domove.

1. Započnite s vezom

Djeca prvo trebaju znati da im čuvate leđa, odnosno da ste tu negdje Postavite timer za 20 minuta igranja s vama. (Bez telefona. Bez ometanja.) Zatim ih zagrlite, recite da ste voljeli gledati ih kako igraju i idite raditi svoje, piše New York Times.

2. Stvorite 'pozivnice za igranje'

Možete postaviti lutke na čajanku ili kamione s malo hrpica suhog graha; razvrstajte legiće u hrpe po boji ili izgradite pola strukture; ili ugasite slagalicu s prevrnutim dijelovima i spremnim za rad. Zatim ih pozovite na samostalnu igru i ne prilazite im dok god se zabavljaju, odnosno dok ne negoduju.

3. Napravite mjesta za nered

Ne bojte se koristiti taktilne materijale poput boje, pijeska, gline, kuglica ili čak vode. Umiruju i držat će djecu angažiranim.

Da biste zaustavili nered, postanite kreativni. Avital Schreiber-Levy, trenerica roditeljstva u New Jerseyu, dopušta svojoj 2-godišnjakinji da se igra s kremom za brijanje u kadi, što je veseli više od sat vremena.

3. Izgradite zonu kretanja

Očistite namještaj, a zatim naslažite mekane stvari - jastuke, jastuke, joga prostirke ili vreće za spavanje. Uz malo sreće, vaša će djeca na kraju napraviti utvrdu koja će ih zabavljati satima.

4. Ostanite povezani

- Često kad roditelji predstavljaju neovisnu igru, to je poput zatvaranja vrata djetetovu licu i govorenja:' Idi se igrati vani' - kaže dr. Lawrence J. Cohen, autor knjige 'Zaigrano roditeljstvo'.

Umjesto toga, izazovite svoju djecu da stvore umjetničko djelo za vas ili smislite iznenađenje za drugu odraslu osobu u domu kako biste ostali uključeni, čak i ako je to samo sa strane. Na ovaj način neće imati osjećaj kao da ih isključujete.

I zapamtite ...

Nemojte se živcirati ako vaše dijete odmah ne uspije samostalno se igrati. Naša su djeca navikla na planirane datume igranja, prenatrpane rasporede i korištenje raznih podražaja za zabavu, pa je prirodno da postoji krivulja učenja.