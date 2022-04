Nije nemoguće: Evo kako imati dobar seksualni život ako živite s cimerima ili pak roditeljima

Kako imati uspješan seksualni život kada živite s drugim ljudima - bilo da su to cimeri ili vaši roditelji. Suživot dolazi s puno komplikacija. Od 'svađi' oko jutarnjeg vremena za kupanje, do mrzovolje zbog čišćenja zajedničkih prostora i muke da nađete vremena za sebe. Ali jedna od najtežih stvari u dijeljenju svog životnog prostora s drugima mora biti utjecaj koji to može imati na vaš seksualni život.

Ako morate biti tihi tijekom seksa ili se brinete da bi netko mogao upasti u bilo kojem trenutku - to može ozbiljno pokvariti raspoloženje i može vas potpuno 'ohladiti' od seksa. Dakle, jako puno mladih ljudi, danas nego ikada, žive u zajedničkoj kući ili s roditeljima, i muče se oko toga kako pronaći načine da vode sretan, zdrav seksualni život - čak i kada nemaju puno prostora ili vremena za sebe.

Stručnjakinja Ditte Jensen prikupila je vrhunske savjete o tome kako održati uspješan seksualni život, a istovremeno ograničiti smetnje ukućana

- Parovi koji žive s roditeljima ili ukućanima moraju malo prilagoditi način na koji istražuju jedni druge kako bi osigurali uspješan seksualni život. Bilo da se radi o eksperimentiranju s tihim igračkama ili o promjeni lokacije. Zapamtite, kompromis u pogledu buke ne znači kompromis u pogledu zadovoljstva - kaže Ditte.

Od promjene rutine do korištenja pozadinske buke, ovi će savjeti pomoći vama i partneru da održite dobar seksualni život što je više moguće privatnim:

Rutina, rutina...

- Razumijevanje rutine ljudi s kojima živite jedan je od prvih koraka u spoznaji kada vi i vaš partner možete kvalitetno provesti vrijeme sami - ističe Ditte. Bilo da znate u koje vrijeme ukućani idu na spavanje ili kada su na poslu, svakako iskoristite ove trenutke u kojima ste sami da budete jedno s drugim. Ditte predlaže da pokušate prilagoditi svoj raspored ovome, ako želite maksimalno iskoristiti vrijeme koje imate, prenosi Metro.

Pozadinska buka

Buka je vaš prijatelj u takvim situacijama. 'Bilo da je to puštanje glazbe ili paljenje televizora, svaka od radnji može pomoći da se prikrije zvuk vas i vašeg partnera. Međutim, držite ovo na razumnoj razini jer ne želite privući pozornost na sebe zbog širenja kasnonoćnih vijesti po cijelom susjedstvu.

'Upoznajte se s kupaonicom'...

- Seks u kupaonici može biti izvrstan način da dobijete malo privatnosti uz mogućnost zaključavanja vrata i zvukove iz tuša koji pomažu prikrivanju neželjene buke - kaže Ditte. Samo ne zaboravite da ne držite kupaonicu predugo zauzetom jer bi vaši ukućani mogli biti malo razdražljivi kad izađete.

Tiho, tiše...

Smanjivanje buke na najmanju moguću mjeru ne znači da to mora utjecati na zadovoljstvo vas i vašeg partnera. Ditte dodaje da to funkcionira i za 'solo samozadovoljavanje', jer postoji mnogo različitih seksualnih igračaka koje su poznate po svojoj tišini i svestranosti.

Eksperimentirajte s lokacijom

- Ako vaš krevet stvara previše buke, bilo da se radi o udaranju o zid ili pak sjetno škripi, eksperimentirajte sa seksom na podu - predlaže Ditte. 'Ne samo da ćete smanjiti buku, promjena lokacije može doprinijeti spontanosti vašeg seksualnog života i dugoročno ga obogatiti', savjetuje ona.

