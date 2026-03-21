Nije samo glavobolja: Migrena često dolazi i s ovim stanjima

Ako imate migrene, postoji veći rizik da ćete imati i neka druga stanja. Ta je povezanost jača ako imate auru - smetnje osjeta koje se mogu pojaviti prije, tijekom ili nakon migrenske glavobolje. Aura je najčešće vidna i može uključivati bljeskove svjetla, slijepe točke ili trnce u rukama ili licu
Povodom hrvatskog dana migrene na zagrebačkom Cvjetnom trgu 22. ožujka građani će saznati kako razlikovati migrenu od obične glavobolje, kako kvalitetnije živjeti s migrenom te podržati oboljele. Tim povodom vam u nastavku donosimo koja stanja su povezana s migrenom.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Povodom hrvatskog dana migrene na zagrebačkom Cvjetnom trgu 22. ožujka građani će saznati kako razlikovati migrenu od obične glavobolje, kako kvalitetnije živjeti s migrenom te podržati oboljele. Tim povodom vam u nastavku donosimo koja stanja su povezana s migrenom.
|
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Povodom hrvatskog dana migrene na zagrebačkom Cvjetnom trgu 22. ožujka građani će saznati kako razlikovati migrenu od obične glavobolje, kako kvalitetnije živjeti s migrenom te podržati oboljele. Tim povodom vam u nastavku donosimo koja stanja su povezana s migrenom.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
1. BOLESTI SRCA.
Muškarci s migrenom imaju veći rizik od srčanih bolesti i srčanog udara. Žene s migrenom također imaju povećan rizik, osobito ako imaju auru. Učestalost migrena ne čini se povezanom s razinom rizika.
| Foto: PROFIMEDIA
2. VISOKI KRVNI TLAK.
Studije nisu pronašle čvrstu povezanost između visokog krvnog tlaka i migrene. Ipak, postoje dokazi da visoki tlak može povećati učestalost glavobolja.
| Foto: Canva
3. EPILEPTIČKI NAPADAJ.
Ako imate migrene, barem je dvostruko veća vjerojatnost da ćete imati epileptičke napadaje. Jaka glavobolja može se pojaviti prije ili nakon napadaja. Znanstvenici vjeruju da migrena i epilepsija mogu dijeliti određene genetske čimbenike.
Neki simptomi aure mogu nalikovati epileptičkom napadaju, uključujući smetnje vida i mučninu. Nakon napadaja možete biti zbunjeni, osjećati depresiju ili strah, pa čak i izgubiti svijest. Napadaji obično traju od 30 sekundi do 2 minute, dok aura može trajati i do sat vremena. Sama migrena traje znatno dulje – od 4 do 24 sata.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
4. PROBLEMI SA SLUHOM.
Osobe s migrenom imaju veći rizik od iznenadnog gubitka sluha – neobjašnjivog gubitka sluha koji se razvija brzo, u roku od nekoliko dana. Iako je to vrlo rijetko, kod osoba s migrenom javlja se dvostruko češće nego kod onih bez migrene.
| Foto: DREAMSTIME
5. FIBROMIALGIJA.
Ovaj sindrom uzrokuje kroničnu bol, umor i druge simptome. Migrena je česta kod osoba s fibromialgijom, no nema dokaza da migrena povećava rizik od njezina razvoja.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
6. DEPRESIJA I ANKSIOZNOST.
Migrena je česta kod osoba s anksioznim poremećajima. Ako imate i migrenu i anksioznost, veća je vjerojatnost da ćete imati i depresiju. Neka istraživanja sugeriraju da aura povećava rizik od anksioznosti i depresije, no potrebna su dodatna istraživanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. PTSP (posttraumatski stresni poremećaj)
Ako imate migrenu, veća je vjerojatnost da ćete imati PTSP. Jedno istraživanje pokazalo je da je rizik čak pet puta veći kod osoba s migrenom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. PRIJEVREMENI POROD.
Neka manja istraživanja upućuju na to da migrena može blago povećati rizik od niske porođajne težine, prijevremenog poroda i preeklampsije. Ovi se problemi još uvijek proučavaju.
Općenito, simptomi migrene mogu se pogoršati tijekom trudnoće i zahtijevati drugačiji pristup liječenju. Zato liječnici preporučuju da se osobe s migrenom posavjetuju sa specijalistom za glavobolje prije planiranja trudnoće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. SINDROM IRITABILNOG CRIJEVA.
Neka istraživanja pokazuju da osobe s migrenom imaju više od četiri puta veći rizik da razviju IBS. Razlog povezanosti nije jasan, ali se smatra da oba stanja uključuju poremećaje u serotoninu – kemijskom prijenosniku u mozgu.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
10. SINDROM NEMIRNIH NOGU.
Znanstvenici nisu sigurni zašto osobe s migrenom češće imaju sindrom nemirnih nogu. Karakterizira ga snažna potreba za pomicanjem nogu u mirovanju, što može uzrokovati poremećaje sna – poznati okidač migrene. Oba stanja povezana su i s poremećajem dopamina.
| Foto: Mulderphoto
11. ASTMA.
Prema nekim istraživanjima, osobe s astmom imaju 1,5 puta veći rizik od razvoja migrene. Jedna od poveznica može biti upala, koja je prisutna u oba stanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. NESANICA.
Osobe s migrenom imaju dva do osam puta veći rizik od poremećaja spavanja. Loš san može potaknuti migrenu, dok migrena može dodatno poremetiti san – bol vas može držati budnima ili vas natjerati da spavate tijekom dana.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. TENZIJSKA GLAVOBOLJA. Bol je obično tupa, dok migrena pulsira. Glava može biti zategnuta, ali se bol ne pogoršava kretanjem i rijetko uzrokuje mučninu ili smetnje vida.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
14. SINUSNA GLAVOBOLJA. Prati je začepljen nos, pritisak u licu i čelu, ponekad i povišena temperatura. Migrena može imati slične simptome, ali obično nema groznicu niti probleme s osjetom mirisa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. ANEURIZMA MOZGA.
Puknuće aneurizme uzrokuje naglu, iznimno jaku glavobolju – najjaču u životu. Za razliku od migrene, bol se pojavljuje iznenada. Ako sumnjate na aneurizmu, odmah potražite liječničku pomoć.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. TUMOR MOZGA.
Glavobolje uzrokovane tumorom s vremenom se mijenjaju, često su jače ujutro i slabe tijekom dana. Prate ih promjene raspoloženja, osobnosti, kognitivne smetnje, slabost ili napadaji.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. MENINGITIS.
Ova infekcija uzrokuje jaku glavobolju, mučninu, povraćanje, ukočen vrat i osjetljivost na svjetlo. Često je prisutna visoka temperatura, što nije tipično za migrenu. Potrebna je hitna medicinska pomoć.
| Foto: Photographer:Sergey Nivens
19. GLAUKOM.
Neki oblici glaukoma uzrokuju naglu glavobolju, mučninu i zamućen vid, ali i crvene oči te jaku bol u oku – simptome koji nisu tipični za migrenu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
20. REVERZIBILNI CEREBRALNI VAZOKONSTRUKCIJSKI SINDROM.
Najčešće pogađa žene između 20. i 50. godine. Za razliku od migrene koja se razvija postupno, ovaj sindrom uzrokuje iznenadnu, snažnu bol, uz moguće smetnje vida, simptome moždanog udara i napadaje.
| Foto: hadrian - ifeelstock
21. IDIOPATSKA INTRAKRANIJALNA HIPERTENZIJA.
Povećani tlak moždane tekućine uzrokuje jake ili ponavljajuće glavobolje, mučninu, povraćanje i smetnje vida. Karakterističan znak je šuštanje u ušima te dugotrajni problemi s vidom.
| Foto: DREAMSTIME
22. CURENJE CEREBROSPINALNE TEKUĆINE.
Rijetko stanje u kojem dolazi do curenja tekućine oko mozga i kralježnične moždine. Glavobolja se često poboljšava kada ležite. Mogu se javiti i bol između lopatica, nestabilnost i zujanje u ušima.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
23. MOŽDANI UDAR. Rizik od moždanog udara blago je povećan kod osoba koje imaju migrene, osobito: kod onih s aurom, kod žena, kod osoba mlađih od 45 godina.
Nakon 50. godine rizik od moždanog udara povezanog s migrenom znatno se smanjuje. Također, simptomi moždanog udara – poput jake glavobolje i povraćanja – mogu se zamijeniti s migrenom. Vrste migrena koje mogu nalikovati moždanom udaru uključuju migrenu s aurom i tzv. “thunderclap” migrenu (iznenadnu, snažnu glavobolju). Jedan od načina razlikovanja je taj što se migrenska glavobolja obično razvija postupno, dok se simptomi moždanog udara javljaju naglo. Tri glavna znaka moždanog udara su: Opušteno ili utrnulo lice s jedne strane i slabost ili utrnulost jedne ruke.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio