Nije samo u filmovima - Ovi drevni i epski mitovi su se pokazali istinitima

Kroz povijest su se mitovi prenosili kao upozorenja, epske pripovijesti ili fantastični prikazi svijeta koji više pripadaju legendama nego stvarnim događajima
Zahvaljujući suvremenim znanstvenim metodama, arheološkim otkrićima i interdisciplinarnim istraživanjima, brojni su drevni narativi dobili svoje materijalne potvrde. Priče koje su se nekad činile simboličnima, pretjeranima ili sasvim izmišljenima, postupno se otkrivaju kao djelići ljudske povijesti koji su jednostavno bili skriveni, zaboravljeni ili pogrešno shvaćeni.
Slijede mitovi koji su stoljećima izgledali kao čista fikcija, a danas ih znanost i arheologija potvrđuju kao istinite.
1. VIKINŠKI SUNČANI KAMEN
Stoljećima se nagađalo kako su Vikinzi bez kompasa uspijevali ploviti otvorenim morima. Islandski calcit, pronađen u olupini iz 16. stoljeća, dokazao je da njihov legendarni “sunčani kamen” doista postoji, kristal koji polarizira svjetlost i otkriva položaj sunca i kroz maglu ili oblake.
2. AMAZONKE
Mit o nepokolebljivim ratnicama dugo se smatrao fantazijom. No u Azerbajdžanu, Rusiji, Armeniji i Kazahstanu pronađene su grobnice žena pokopanih sa svojim oružjem, potvrđujući da su društva ratnica doista postojala.
3. TROJA
Priča iz Ilijade smatrana je književnim mitom, sve dok Heinrich Schliemann 1870-ih nije, slijedeći Homerove naznake, otkopao grad Hisarlik u današnjoj Turskoj. Time je dokazao povijesnu jezgru Troje.
4. GLADIJATORI SU DOISTA RATOVALI S LAVOVIMA
Dramatične arenske borbe dugo su smatrane pretjerivanjem. No analiza kostura mladog muškarca pokazala je duboke ugrize velikog lava, nudeći materijalni dokaz krvavih borbi čovjeka i zvijeri.
5. EL DORADO
Legenda o “gradu zlata” ponovno je oživjela zahvaljujući LiDAR tehnologiji. Od 2010. otkriveno je preko 200 golemih geometrijskih struktura skrivenih u Amazoni, tragovi razvijene civilizacije koja bi mogla biti korijen mita o El Doradu.
6. HITITI
Dugo smatrani nejasnim narodom iz biblijskih tekstova, Hititi su se pokazali jednim od najmoćnijih carstava brončanog doba. U Boğazköyu su otkriveni ostaci njihove prijestolnice Hattuse, zajedno s tisućama glinenih pločica.
7. HERODOTOVA PRIČA O PREDVIĐENOJ POMRČINI
Thales iz Mileta navodno je predvidio pomrčinu 585. g. pr. Kr. Moderna astronomija potvrdila je da se totalna pomrčina doista dogodila točno na dan koji Herodot navodi.
8. VELIKA KINESKA POPLAVA
Kineski mit o katastrofalnoj poplavi Gun-Yu dugo je smatran simboličnim. Geološki nalazi ukazuju na stvarnu megakatastrofu oko 1920. pr. Kr., kada je golem klizišni nanos blokirao Žutu rijeku, pa potom katastrofalno popustio.
9. ANTIKITERA MEHANIZAM
Pronađen 1901. u rimskom brodolomu, Antikitera mehanizam pokazao se najstarijim analognim računalom na svijetu, iz 2. stoljeća pr. Kr. Složeni sustav zupčanika služio je za astronomska predviđanja.
10. ATLANTIDA
Platonova priča možda nije potpuno izmišljena. Erupcija vulkana na Santoriniju oko 1600. pr. Kr. uništila je minojsku Akrotiri, visoko razvijeni grad koji je mogao poslužiti kao povijesna osnova mita o Atlantidi.
11. HEROJSKI BLIZANCI MAJA
Mit o junacima-blizancima činio se simboličnim, dok analize 64 kostura novorođenčadi iz svetog cenota u Chichén Itzá nisu otkrile da su neki žrtvovani dječaci bili genetski identični blizanci. Mit je time povezan s konkretnim ritualima.
12. NAPOKON OTKRIVENA GROBNICA PRINC GAOA
Grob princa Gaoa, sina cara Qin Shi Huanga, bio je stoljećima nepoznat. Otkriće monumentalnog kamena lijesa od 16 tona, ispunjenog blagom, potvrdilo je identitet jedne od najvažnijih figura dinastije Qin.
13. THONIS-HERAKLEION
Egipatski lučki grad spominjali su antički autori, no nestao je bez traga. Tek 2000. godine Franck Goddio otkrio je njegov potopljeni kompleks u Aboukirskom zaljevu, potvrdivši postojanje nekadašnjeg moćnog pomorskog središta.
14. TENEA
Prema legendi, preživjeli Trojanci osnovali su novi grad Teneu. Arheolozi su nedavno potvrdili lokaciju, otkrivši temelje, grobove i artefakte koji potvrđuju stvarno postojanje zajednice koju su nekoć opisivale samo antičke priče.
