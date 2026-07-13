Nije samo zamjena za kavu: Ova zaboravljena biljka krije brojne dobrobiti za zdravlje

U vrijeme kad je kava bila skupa i bilo ju je teško nabaviti, naše su bake kuhale kavu od cikorije, a da možda i nisu znale da su tako izbrale iznimno zdravu zamjenu za taj napitak. Zbog bogatog, gorkastog okusa koji podsjeća na kavu, zapravo je idealan napitak za smanjenje unosa kofeina, pa nije naodmet pokušato barem smanjiti njegov unos tako da drugu, treću ili četvrtu šalicu kave na dan zamijenimo tim napitkom.

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Ta se biljka, inače, od davnina koristi u narodnoj medicini, a neke od prednosti danas su i znanstveno potvrđene. Naime, korijen cikorije je jedan od najboljih prirodnih izvora inulina, topivog vlakna koje hrani dobre bakterije u crijevima.

Foto: 123RF

Ovako izgleda cvijet cikorije

Inulin potiče rast bifidobakterija i laktobacila, čime doprinosi zdravoj crijevnoj mikrobioti. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija cikorije može poboljšati rad crijeva, povećati učestalost stolice i ublažiti zatvor. Pomaže i u kontroli šećera u krvi: Studije sugeriraju da inulin može poboljšati osjetljivost na inzulin i usporiti apsorpciju ugljikohidrata, što dovodi do stabilnije razine šećera u krvi. Osim toga, gorke tvari koje sadrži odlične su za poticanje rada jetre i lučenje žuči. Time se smanjuje nadutost i osjećaj težine u želucu.

Znanstvenici su uspjeli utvrditi da bi mogla imati i protuupalna svojstva. Naime, neka preliminarna istraživanja pokazuju da korijen cikorije može smanjiti markere upale u tijelu, pa bi mogla biti korisna u prevenciji razvoja niza bolesti kod kojih je upalno stanje u podlozi, kao što su bolesti srca i dijabetes. Još se istražuje i uloga cikorije u mršavljenju. S obzirom da je bogata vlaknima, smatra se da može pomoći u regulaciji apetita. Štoviše, neke studije su pokazale da cikorija smanjuje razinu grelina, hormona koji potiče osjećaj gladi, što može dovesti do smanjenog unosa kalorija i posljedično, gubitka tjelesne težine.

Foto: 123RF

Korijen cikorije može se koristiti za kuhanje, te za čaj ili kavu

Cikorija (Cichorium intybus) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika, u koju spadaju i maslačak te neven. Iako je porijeklom iz Europe, danas je rasprostranjena diljem svijeta, a često jraste uz puteve i na livadama. Prepoznatljiva je po čvrstoj, dlakavoj stabljici i svijetloplavim cvjetovima. Iako su joj listovi jestivi i često se koriste u salatama, najcjenjeniji dio biljke je njezin korijen. Upravo se od prženog i mljevenog korijena priprema napitak koji je zamjena za kavu. Povijest njegove upotrebe seže u 19. stoljeće u Francuskoj, gdje se počeo koristiti tijekom nestašice kave. Kasnije je postao zaštitni znak New Orleansa, gdje su stanovnici tijekom Američkog građanskog rata miješali cikoriju s kavom kako bi produžili zalihe.

Mnogi kao dodatnu prednost napitka od cikorije koji se koristi kao zamjena za kavu ističu da djeluje opuštajuće i umiruje, za razliku od 'prave' kave koja nas zahvaljujući kofeinu razbuđuje i može učiniti 'nabrijanima', zbog čega mnogi imaju problema sa spavanjem.

Za pripremu je dovoljno preliti jednu do dvije žličice mljevene cikorije vrućom vodom. U početku ju možete kombinirati i s kavom, kako biste smanjili udio kofeina. Ili jednostavno potpuno zamijenite poslijepodnevne kave ovim napitkom.

Inače, korijen ckorije može se koristiti i za kuhanje, ili pripremu čaja od te biljke, odnosno osušen samljeti u prah, pa dodavati u hranu.