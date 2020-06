Nije seks: Ima li vaša veza četiri tipa bliskosti nužna da opstane?

Bliskost, intimnost, prisnost - sve su to istoznačnice koje pri promatranju opstanka dugotrajnih ljubavnih veza te sreće u njima imaju veće značenje od seksualne kemije, a postoje razni primjeri kako ih izgraditi i ojačati

<p>Kad pomislimo na intimu, često pomislimo na seks. Njih dvoje smatraju se sinonimima, jer seks predstavlja radnju u kojoj se najviše približavamo drugom čovjeku, no to ne mora nužno značiti i emocionalnu stranu stvari. Postoje barem četiri vrste intimnosti koje uopće ne uključuju seks ili dodir - ali jednako su utjecajne u romantičnom partnerstvu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/types-of-intimacy-besides-sex">Mind&Body; Green. </a></p><p> Zapravo, dugoročne veze obično zahtijevaju održiv odnos izvan kemije u spavaćoj sobi. Bez drugih vrsta intimnosti osim fizičke veza se može početi raspadati ili ostati na vrlo površnoj razini - kaže bračni terapeut Hilda De La Torre.</p><h2>1. Emocionalna intimnost</h2><p>Emocionalna intimnost uključuje iskrenu, autentičnu razmjenu misli i osjećaja. To uključuje sposobnost međusobnog iskazivanja svojih najdubljih strahova, snova, razočaranja i najsloženijih emocija, kao i osjećaj viđenog i shvaćenog kad to činite. Emocionalna intimnost znači da se i vi i vaš partner osjećate sigurno i ugodno kod ove vrste nesputanog izražavanja jedan s drugim.</p><p>Mi se povjeravamo ljudima u koje vjerujemo. To ne znači da nam uvijek govore ono što želimo čuti, ali vjerujemo da neće ponoviti ništa što im kažemo u povjerenju. Također, očekujemo da nas ne sramote ili omalovažavaju.</p><h2>Primjeri emocionalne intimnosti:</h2><p>Par vodi dug i nježan razgovor o tome što žele od svoje veze, kao i onome što im je još uvijek zastrašujuće. Oni izlaze iz razgovora osjećajući se bliže nego ikad i razumiju se sve više.</p><h2>Kako povećati emocionalnu bliskost:</h2><p>Možete poticati emocionalnu intimnost u svojim odnosima uključivanjem u dublji, introspektivniji razgovor, razgovarajući o emocijama i iskustvima koje obično ne dijelite s drugima. Isto tako, postavljajte partneru promišljena pitanja i budite znatiželjni prema načinu na koji razmišljaju i osjećaju se.</p><h2>2. Intelektualna intimnost</h2><p>Udobnost u komuniciranju uvjerenja i gledišta bez brige o potencijalnim sukobima stvara intelektualnu bliskost. Svaka osoba u vezi ima slobodu razmišljanja za sebe i vjeruje da se njihova mišljenja cijene - umjesto da se osjećaju pritiskom da se dogovore. Ova atmosfera potiče poticajni razgovor. Osjećate se bliže osobi koja brine za vas neovisno o razlikama i poštuje vaš glas.</p><h2>Primjeri intelektualne intimnosti:</h2><p>Partneri raspravljaju o važnosti visokog obrazovanja. Niti jedan ne osjeća potrebu da bude 'u pravu'. Oni samo žele saznati mišljenja i stavove druge osobe te ih prihvaćaju kao takve. </p><h2>Kako povećati intelektualnu bliskost:</h2><p>Možete stvoriti više intelektualne intimnosti pokretanjem rasprava u kojima vi i vaš partner imate različite perspektive. Ulažite se svjesno u te razgovore bez porasta obrane i bijesa. Međutim, neslaganje nije uvjet. Također možete razgovarati o idejama i apstraktnim konceptima koje zajedno istražujete. Ova vrsta intimnosti odnosi se na povezivanje logikom i filozofskim izričajem.</p><h2>3. Iskustvena bliskost</h2><p>Zajednička iskustva vode u zajedničke šale privatna sjećanja koja mogu pojačati vezu. Timski rad i usklađeno kretanje prema zajedničkom cilju uz stvaranje iskustva, također uspostavljaju osjećaj bliskosti. Ta je veza rezultat iskustvene intimnosti. Tako svaki doživljaj koji ste proživjeli zajedno postaje uspomena koju ste stvorili i jača 'mi' u vezi.</p><h2>Primjeri iskustvene intimnosti:</h2><p>Par trenira za i trči maraton zajedno. To im omogućuje da se međusobno podržavaju i guraju ka ostvarenju izgradnje povjerenja i zajedničkog iskustva sa svojim teškoćama i uživanjima.</p><h2>Kako povećati iskustvenu bliskost:</h2><p>Krenite u nove avanture sa svojim partnerom kako biste povećali iskustvenu bliskost. Planirajte aktivnosti koje još niste poduzeli zajedno ili pak putovanja.</p><h2>4. Duhovna intimnost</h2><p>Vjerska praksa nije potrebna za duhovnu intimu, mada može poslužiti svrsi. Ova bliskost nastaje kada sa partnerom dijelite teške trenutke ili pak prelomnice u životu.</p><h2>Primjer duhovne intimnosti:</h2><p>Par se zajedno nosi s teškom situacijom, primjer bolešću jednog od njih ili članova obitelji. Zajedno promišljaju o smislu, nadi te si pružaju utjehu.</p><h2>Kako povećati duhovnu intimnost:</h2><p>Razgovarajte o duhovnosti sa svojim partnerom tako da svatko od vas može otkriti iskustva koja drugi smatra nadahnjujućim. </p><h2>Što ako netko ima strah od bliskosti?</h2><p>Ako se ranjivost potrebna za postizanje intimnosti osjeća zastrašujuće ili strano, niste jedini. Naime, to je čest obrambeni mehanizam ljudi koji su bili povrijeđeni u prošlosti, bilo od romantičnih partnera ili pak roditelja te drugih važnih ljudi u životu. To je nešto na čemu partner sa strahom prvenstveno mora poraditi sam sa sobom, pa čak i terapeutom ako je strah izrazito snažan, a partner može biti podrška uz razumijevanje, davanje vremena i prostora.</p>