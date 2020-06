Zašto ljudi biraju emocionalno nedostupne partnere i ostaju u lošim ljubavnim vezama?

Odnos roditelja u djetinjstvu može biti razlog zašto birate određeni tip partnera. Ako su imali odnos pun uspona i padova, moguće je da tražite nekoga tko pruža stabilnost, iako nije prava osoba za vas

<p>Podsvijest je nešto što vas može suptilno odvući u smjeru u kojemu možda ne biste željeli ići ili vas potaknuti da izaberete partnera kakvog zapravo ne želite. A to što se događa u vašem umu može sezati daleko u prošlost, formira se od trenutka rođenja preko djetinjstva do odrasle dobi. Utjecaj roditelja na dijete je često presudan kod izbora budućeg partnera.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako život učiniti sretnijim i ispunjenijim:</p><p>Roditelji često griješe kada komentiraju: 'Pa oni su samo djeca, nemaju pojma što se događa'. To je jako pogrešno, jer iako su djeca mala, ona su itekako svjesna svijeta oko sebe.</p><p>Pojedinci koji dolaze iz stabilnih, mirnih i sretnih obitelji, podsvjesno će češće tražiti partnera sa kojim će imati takav život. S druge strane, ljudi koji su odrasli u disfunkcionalnim obiteljima će te posljedice osjećati kroz cijeli život, neki manje, neki više, ovisno koliko je tko sposoban suočiti se sam sa sobom i svojom nutrinom, i shvatiti gdje je korijen problema.</p><p>Pojedinci koji su odrasli u problematičnim obiteljima podsvjesno će često birati partnere s kojima će život zapravo nalikovati onom kaotičnom i nestabilnom kakav su imali tijekom odrastanja dok su promatrali svoje roditelje koji nisu imali dobar odnos - niti jedno prema drugome, ni prema svojoj djeci. Odrastanje u takvim obiteljima u ljudima ostavlja praznine koje kasnije tijekom života pokušavaju popuniti, na ovaj ili onaj način, često i izborom pogrešnih partnera.</p><p>Stručnjaci kažu da, ako je dijete promatralo zdrav odnos svojih roditelja, vjerojatno će i samo imati dobre odnose u odrasloj dobi. Prvi primjer zajedničkog života bračnog para je onaj koji dijete vidi kod svoje kuće - to je ono što može smatrati ispravnim i nečime što je jednostavno tako. Ako ono svjedoči lošim odnosima, u njegovoj svijesti će se graditi drugačija slika bračnog života nego kod djeteta kojemu roditelji imaju dobre odnose. To je nešto što će im kasnije usmjeravati živote i utjecati na njihove izbore.</p><p>Odnos roditelja kroz djetinjstvo može biti jedan od razloga zašto birate određeni tip partnera. Na primjer, ukoliko je odnos vaših roditelja bio pun uspona i padova, moguće je da ćete tražiti nekoga tko će vam pružiti stabilnost, ali to možda neće biti prava osoba za vas već bi vam više odgovarao netko dinamičan i spontan.</p><p>Događa se, nažalost, da djeca svjedoče strašnim turbulencijama u odnosu njihovih roditelja pa čak i zlostavljanju.</p><h2>Primjer kako loš odnos među roditeljima utječe na život djeteta</h2><p>Ovo je jedan primjer kako to može kasnije utjecati na život takvog djeteta: Laura još nije navršila 30 godina. Već je bila u nekoliko veza, ali sve su bile prilično loše. Nikad nije uspjela shvatiti što je točno pošlo po zlu. U nekim su je slučajevima partneri varali. U drugima su bili previše vezani za svoje majke. Laura je odlučila posjetiti psihologa i ispričati svoju priču. Psiholog ju je zamolio da mu opiše vezu svojih roditelja.</p><p>Odnos Laurinih roditelja i kako je to utjecalo na nju:</p><p>Odnos Laurinih roditelja bio je dramatičan. Otac je zlostavljao i manipulirao njezinom majkom, osim što ju je više puta prevario. Majka mu se pokorila, nije bila sposobna izraziti svoje osjećaje i ostala je zaglavljena u toj vezi, ponavljala je da ga i dalje voli. Međutim, istina je bila to da je ona bila emocionalno ovisna. Osjećala se usamljeno i napušteno cijelo vrijeme. Ali ne samo zbog svojeg partnera, već i zbog svoje obitelji. Stalno su joj radili pritisak da ostane s njim, umjesto da prekine tu lošu vezu.</p><p>Laurina je priča imala samo dva moguća ishoda: biti ovisna i naći predanu, ljubavnu vezu ili bježati od predanih odnosa i biti potpuno neovisna. Laura je nesvjesno krenula prvim putem.</p><p>Laura nikada nije bila pokorni tip osobe. Nikada nije bilo zlostavljanja u njenim odnosima. Činila je stvari koje nikada nije vidjela kod svojih roditelja: komunicirala je s partnerima, pobrinula se da je poštuju i nikada nije ostala s nekim tko ju je pokušao omalovažavati. Ipak, usprkos svega spomenutog, partneri su joj ponekad bili pokorni i ovisni o svojim majkama, dok su drugi bili lažovi i nisu bili otvoreni u razgovoru.</p><p>Zapravo, na Laurine odabire odnosa snažno je utjecalo njezino iskustvo s majkom. Iako je mislila da gradi zdrave odnose, za razliku od njezinih roditelja, još uvijek nije vidjela korijen problema, ali nije joj trebalo dugo da shvati.</p><p>Problem u Laurinim odnosima bio je u tome što je nedostajalo posvećenosti. Ljudi s kojima je bila nisu se u potpunosti obvezali prema njoj, prevarili su je ili su bili čvrsto vezani za svoje majke. To je značilo da je ona uvijek bila druga, sporedna, a to je bilo upravo ono što se događalo njezinoj majci.</p><p>Da, moguće je izabrati pravog partnera bez obzira na odnose sa roditeljima i odnose među njima. Ali, najprije morate shvatiti u čemu je problem, kažu stručnjaci. Najbolji način za to je traženje bilo kakvih obrazaca koji se pojavljuju u vašim odnosima. Na primjer, ako ste imali četiri veze i u svakoj ste imali podjednakih problema, onda biste svakako trebali razmisliti i potražiti korijen problema koji se vuče u vama od djetinjstva.</p><p>Ukoliko vam je teško pronaći neke obrasce u odnosima, možda nije loša ideja porazgovarati o tome sa psihologom. On vam može pomoći sagledati širu sliku, shvatiti u čemu je problem i olakšati izlazak iz njega.</p><p>Stručna osoba vam može pomoći da postanete svjesniji kako započinjete veze, zašto se vraćate na stare obrasce ponašanja, imate li previsoka očekivanja, postajete li 'slijepi' kada se zaljubite, počnete li se prerano nadati itd. Osim toga, psiholog cijelu situaciju sagledava objektivnije - to je bolja opcija od potiskivanja svojih potreba ili stalnog bježanja od duhova prošlosti, prenosi portal <a href="https://exploringyourmind.com/parents-relationship-influence-choose-partner/" target="_blank">Exploring Your Mind</a>.</p>