Nije svaki magnezij dobar za sve: Evo za što svaka vrsta služi

MAGNEZIJEV CITRAT Jedan je od najčešćih oblika koji se koriste u dodacima prehrani. Kombinira elementarni magnezij s limunskom kiselinom i poznat je po tome da ga tijelo dobro apsorbira. Često se koristi za liječenje niske razine magnezija, koristan je za sportaše jer regenerira mišiće, kao i za osobe pod stresom. Međutim, previše magnezijevog citrata može uzrokovati proljev. | Foto: Shuttersstock