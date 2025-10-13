Nije svaki magnezij dobar za sve: Evo za što svaka vrsta služi

Magnezij je esencijalni mineral koji igra ključnu ulogu u funkciji mišića, zdravlju živaca, proizvodnji energije i regulaciji krvnog tlaka.
Mnogi se okreću dodacima prehrani kako bi zadovoljili svoje potrebe, no s toliko vrsta na policama, odabir može biti zbunjujuć
Magnezij se nalazi u lisnatom povrću, cjelovitim žitaricama i mahunarkama. Trebaju li vam suplement, evo pregleda uobičajenih oblika magnezija i za što je svaki od njih najprikladniji.
MAGNEZIJEV CITRAT Jedan je od najčešćih oblika koji se koriste u dodacima prehrani. Kombinira elementarni magnezij s limunskom kiselinom i poznat je po tome da ga tijelo dobro apsorbira. Često se koristi za liječenje niske razine magnezija, koristan je za sportaše jer regenerira mišiće, kao i za osobe pod stresom. Međutim, previše magnezijevog citrata može uzrokovati proljev.
MAGNEZIJEV OKSID Ovaj oblik sadrži visok postotak elementarnog magnezija, ali ga tijelo slabo apsorbira. Obično se nalazi u laksativima i antacidima. Iako nije idealan za ispravljanje nedostatka magnezija, može biti koristan za kratkotrajno ublažavanje probavnih tegoba.
MAGNEZIJEV GLICANAT Ovaj oblik poznat je po blagim učincima na želudac i često se preporučuje osobama osjetljivim na druge oblike. Široko se koristi za suplementaciju magnezijem za poboljšanje sna, smanjenje grčeva u mišićima i podršku mentalnom blagostanju bez izazivanja laksativnih učinaka.
MAGNEZIJEV KLORID Spoj magnezija i klora, dobro se,apsorbira i koristi za liječenje niske razine magnezija. Dostupan je i u lokalnim proizvodima (sprejevi, losioni) koji se koriste za bol u mišićima. Ponekad se koristi i kao kupka. Međutim, istraživanja pokazuju da transdermalni magnezij ne poboljšava značajno razinu magnezija.
MAGNEZIJEV SULFAT Poznat kao Epsom sol, koristi se u kupkama za umirivanje bolnih mišića i smanjenje stresa, iako te dobrobiti nisu znanstveno dokazane. Također se medicinski koristi za liječenje nedostatka magnezija u hitnim slučajevima ili tijekom trudnoće. Oralnu upotrebu treba nadzirati jer prekomjerni unos može dovesti do toksičnosti magnezija.
MAGNEZIJEV LAKTAT Ovaj oblik kombinira magnezij s mliječnom kiselinom i često se koristi za liječenje umjerenih nedostataka. Magnezijev laktat je blag za probavni sustav i može biti prikladan za dugotrajnu upotrebu. Također brzo regenerira mišiće nakon treninga.
MAGNEZIJEV MALAT Sadrži jabučnu kiselinu koja se nalazi u voću i povezana je s proizvodnjom energije. Ovaj oblik se često koristi za borbu protiv umora i podršku kognitivnim funkcijama. Povremeno se preporučuje osobama s kroničnim sindromom umora.
MAGNEZIJEV HIDROKSID Nalazi se u proizvodima poput magnezijevog mlijeka, obično se koristi kao laksativ ili antacid. Učinkovit je u ublažavanju zatvora, ali nije idealan za dugotrajnu suplementaciju magnezijem. Visoke doze mogu dovesti do viška magnezija i gastrointestinalnih tegoba.
MAGNEZIJEV KARBONAT Često se koristi kao sredstvo za sušenje u dodacima prehrani ili hrani. Nakon gutanja, u želucu se pretvara u magnezijev klorid. Umjereno je bioraspoloživ i nalazi se i u nekim antacidima. Češče je koristan kao sredstvo protiv žgaravice nego kao nadomjestak magnezija u organizmu.
MAGNEZIJEV TAURAT Ovaj oblik kombinira magnezij s aminokiselinom taurinom, koja podržava zdravlje srca i regulaciju krvnog tlaka. Magnezijev taurat se često koristi za kardiovaskularnu podršku i može pomoći u smanjenju visokog krvnog tlaka.
