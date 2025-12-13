Obavijesti

PRIPREMA NA STO NAČINA

Nije svejedno koji krumpir pečete, a od kojeg radite pire

Krumpir je poput švicarskog nožića u kuhinji. Njegove mogućnosti su brojne, ali poznavanje svih vrsta i njihovih odlika ključno je za savršen obrok
Poznato je oko 150 vrsti krumpira, a uvelike se razlikuju po teksturi, boji i okusu. Škrobni, voštani ili univerzalni - tekstura vam govori kako ih pripremiti, a ovo je devet vrsta koje trebate znati. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
