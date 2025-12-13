Nije svejedno koji krumpir pečete, a od kojeg radite pire

IDAHO Ovo su klasične zvijezde prženja. Imaju visok udio škroba te su stvoreni za laganu i prozračnu teksturu. Zamislite pahuljasti pire krumpir i hrskavi pomfrit. Upijaju maslac poput spužve i raspadaju se kada se kuhaju, a idealni su i za pečenje ili prženje u dubokom ulju. Imaju hrapavu smeđu koru i bijelu unutrašnjost. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA