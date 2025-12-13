Nije svejedno koji krumpir pečete, a od kojeg radite pire

Krumpir je poput švicarskog nožića u kuhinji. Njegove mogućnosti su brojne, ali poznavanje svih vrsta i njihovih odlika ključno je za savršen obrok
Poznato je oko 150 vrsti krumpira, a uvelike se razlikuju po teksturi, boji i okusu. Škrobni, voštani ili univerzalni - tekstura vam govori kako ih pripremiti, a ovo je devet vrsta koje trebate znati.
IDAHO Ovo su klasične zvijezde prženja. Imaju visok udio škroba te su stvoreni za laganu i prozračnu teksturu. Zamislite pahuljasti pire krumpir i hrskavi pomfrit. Upijaju maslac poput spužve i raspadaju se kada se kuhaju, a idealni su i za pečenje ili prženje u dubokom ulju. Imaju hrapavu smeđu koru i bijelu unutrašnjost.
YUKON GOLD Ovaj višenamjenski krumpir ima žuto meso i maslačan okus koji se uklapa u gotovo svako jelo. Njegova blago voštana, ali vlažna tekstura znači da zadržava oblik za salatu od krumpira i prženje u tavi do hrskave i zlatnosmeđe boje. Također se koristi za kremasti pire krumpir.
CRVENI KRUMPIR Mali i okrugli krumpiri s crvenom korom i voštanom teksturom, dobro se drže u kipućoj vodi. Njihovo čvrsto meso čuva ih netaknutima u krumpir salati. Isprobajte ih pečene na maslinovom ulju kao jednostavan prilog.
FINGERLING KRUMPIR Ovi krumpiri ovalnog oblika s kvrgavom korom imaju gustu teksturu i savršeni su za pečenje. Njihov orašasti okus i čvrst zalogaj doista se ističu kada se prže u tavi ili pomiješaju sa začinskim biljem - idealan izbor ako planirate ostaviti koru zlatnosmeđom korom.
LJUBIČASTI KRUMPIR Sorte poput Purple Majesty privlačne su izgledom i pune antioksidansa. Imaju tamnoljubičastu koru, a ponekad i unutrašnjost. Blago su voštanog i blago slatkog okusa, dobro drže oblik u krumpir salati i dobro se peku. Njihov zemljani okus dodaje poseban pečat receptima poput musake.
MLADI KRUMPIR To su nezreli krumpiri ubrani rano, često crvene ili bijele kore. To su krumpiri s voskom - posebno dobri za kuhanje ili pečenje cijelih. Očekujte kremastu unutrašnjost, a ne pahuljastu teksturu, i tanku koru koju nije potrebno guliti.
BIJELI KRUMPIR Zamislite ih kao zlatnu sredinu. Imaju tanku kožicu, bijelo meso i srednji sadržaj škroba. Izvrsni su za kuhanje, pire ili prženje u tavi, mogu se koristiti za pomalo sve. Njihov blagi okus dobro se slaže s gotovo svim uvjetima.
SLATKI KRUMPIR Tehnički gledano, batat nije pravi krumpir, ali je ipak korjenasto povrće, a donosi blago slatku, vlažnu teksturu. Bogat je hranjivim tvarima, a pečenjem postaje hrskav i zlatnosmeđe boje. Izvrstan je za prženi krumpir, pire ili pečenje.
GERMAN BUTTERBALL Njemački leptir krumpir manje je uobičajena sorta naslijeđenog porijekla. Ima zlatno meso, maslačan okus i kremastu unutrašnjost. Idealan za pečenje ili pire, to je jedna od najukusnijih sorti krumpira koje nikada niste probali. Dobro funkcionira u gotovo svakom receptu.
