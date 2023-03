Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi: 'Biti nevjerojatno zgodan je prokletstvo, dečki me se boje'

Hope Schwing (24) iz Los Angelesa u Kaliforniji nikad nije bila u ozbiljnoj vezi i priznala je da nema puno iskustva u ljubavi. Rekla je da je za to kriv njen dobar izgled.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nitko ne govori koliko je teško biti toliko zgodan da ne možeš pronaći partnera jer te se svi muškarci jako plaše i boje. Biti nevjerojatno zgodan je iskreno prokletstvo - kaže u jedom TikTok videu.

Hope je kasnije u komentarima pokušala objasniti da se samo šalila, ali njen video je svakako prikupio 3,7 milijuna pregleda.

' To je blagoslov i prokletstvo', 'Uvjeravam samu sebe da je to razlog zašto sam sama', bili su neki od komentara.

- Često se šalim kako sam sama i kako to 'mrzim', ali zapravo mi je potpuno u redu biti sama. U videu gdje govorim da sam 'previše' zgodna i da me se muškarci zbog toga plaše - zapravo ne mislim to. Samo primjećujem trend među ženama koje govore te stvari kako bi objasnile zašto su same. Mislila sam da je u mom videu jasno da je to satira, ali očito to nije tako shvaćeno - ispričala je Hope koja nikada nije bila u ozbiljnoj vezi.

- Ja sam zaposlena djevojka i mislim da će se to dogoditi spontano kada bude vrijeme. Ne planiram na silu pronaći nekoga. Budući da sam cijeli život neovisna, navikla sam biti sama - rekla je za kraj, a prenosi Independet.

Najčitaniji članci