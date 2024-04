Nikad nije oprao 'onu stvar', a bio je s 40 žena: 'Nisu mi rekli da se treba oprati i ispod kožice'

Smegma je sirasta supstanca, a može se nakupiti ako muškarac svaki dan ne pere svoj penis. To je prirodno mazivo koje drži penis vlažnim, a nalazi se na glaviću, kao i ispod kožice. Ako se smegma počne nakupljati, može imati neugodan miris, spriječiti lako povlačenje prepucija, poticati razvoj bakterija te dovesti do crvenila i upale glavića penisa, poznatog kao balanitis.

Upravo to se dogodilo mlađem muškarcu iz Velike Britanije poznatom samo po imenu Zach. On je pred kamerama priznao da nikada nije očistio kožicu na vrhu penisa te se pohvalio kako je spavao s 40-ak djevojaka za koje kaže da se 'bacaju na njega'. Unatoč tome što godinama ima seksualne odnose, Zach je odlučio posjetiti dr. Naomi Sutton - doktoricu i voditeljicu popularne britanske televizijske emisije Seks klinika (The Sex Clinic), uvjeren da ga je penis 'izdao' kad mu se počelo događati da zbog preuske kožice na vrhu penisa ne može doživjeti orgazam.

Čak je pomislio da mu penis još raste - a da kožica to ne može pratiti, piše Daily Mail. No pregled doktorice Naomi otkrio je da je Zach imao ozbiljan slučaj smegme - nakupljanja mrtve kože, ulja i vlage - zbog čega mu je kožica na penisu bila preosjetljiva.

Zach, koji je također priznao da ima mnoštvo spolno prenosivih bolesti, rekao je doktorici da nije znao da i taj dio treba čistiti. Došao je u kliniku žaleći se da ima 'gadan miris' tamo dolje, kao i bol i iritaciju na vrhu penisa zadnjih šest do devet mjeseci. Najprije se susreo s medicinskom sestrom Sarah, kojoj je rekao da nakon seksa mora 'vratiti' kožicu na mjesto. Ponekad bi to bilo lako, ali znali su proći i dani prije nego što bi uspio vratiti kožicu na svoje mjesto.

Pitao je sestru Sarah je li moguće da mu i dalje raste penis, na što mu je ona odgovorila da smatra da je odavno prestao 'rasti'. Sarah je potom Zacha prebacila dr. Naomi, koja je pokušala pregledati njegov penis, međutim, to mu je uzrokovalo previše boli.

Zach je na kraju bio prisiljen uzeti stvari u svoje ruke, ali ni sam nije uspio do kraja povući kožicu na penisu, te je priznao da to nikad nije ni mogao. Nakon što mu je dijagnosticirana smegma, Sarah je upitala Zacha koliko se često pere 'tamo dolje'. Zach je rekao da pere vanjski dio penisa i testise, ali da mu je ispod prepucija suviše osjetljivo da bi ga pročistio s 'krpicom i nekim sapunom'.

- Ako danas ništa drugo nisi naučio, imaj na umu samo ovo, peri svoj penis - rekla mu je Sarah pri odlasku iz ordinacije.

Zach tvrdi da mu nitko nikada nije rekao da povuče kožicu i opere ispod nje. Ali on je odlučan u budućnosti bolje se brinuti o higijeni spolnog organa.