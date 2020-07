Ovo su simptomi tri najčešće spolne bolesti - budite oprezni!

Postoje spolno prenosive bolesti za koje mnogi nisu ni svjesni da ih imaju, a mogu ostaviti strašne posljedice. Ove tri bolesti možete dugo nositi u sebi, bez ikakvih simptoma

<p>U školama se spolno prenosive bolesti ovlaš spominju na satu biologije, a ako niste studirali medicinu, šanse su da znate prepoznati simptome nekih najraširenijih samo ako ih je imala vama bliska osoba koja je bez srama pričala o njima. Činjenica je da većina infekcija potiho buja u vašem tijelu bez ikakvih simptoma, pogotovo među mladima.</p><p>Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava da se gotovo polovica od 20 milijuna novih dijagnoza koje se godišnje pojave u SAD-u događa među mladima, starim između 15 i 24 godina, ali to isto tako znači da su i stariji u opasnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žene i libido - razjašnjeno</strong></p><p>Stoga, pričajte s mladima, ali i sami obratite pozornost na sljedeće tri najčešće bolesti.</p><h2>HPV</h2><p>Humani papiloma virus je toliko raširen da ga često prozivaju 'prehladom seksa'. Prema podacima kojima raspolaže Centar, gotovo svaka spolno aktivna osoba ovu virusnu infekciju 'zaradi' u nekom trenutku života, a možete je dobiti putem vaginalnog, oralnog i analnog seksa, ali i drugim kontaktima 'kože na kožu' tijekom seksa.</p><p>Postoje i vrste HPV-a koje se šire putem bradavica na koži, iako uopće nisu prenosive spolnim putem. Zasad je otkriveno više od 200 tipova HPV-a, a većina infekcija je bezopasna i tijelo ih se samo od sebe riješi, jer se imunitet može sam obraniti od njih. Iako većina tipova nestaje bez značajnijih problema, postoji bar 13 vrsta koje mogu uzrokovati pojavu genitalnih bradavica i različitih vrsta karcinoma, kao što su rak vrata maternice, penisa i usta.</p><p>A mnogi od tih karcinoma su vrlo rijetki. I muškarci i žene su nosioci HPV-a, pa se muškarcima savjetuje da potraže pomoć liječnika kad uoče neobične izrasline na penisu, anusu, u ustima ili grlo. Za razliku od drugih spolno prenosivih bolesti, testiranje kojim će se naći prisutnost HPV-a moguće je obaviti jedino na ženama, jer ne postoji jednostavan test za muškarce.</p><p>Zato bi žene trebale redoviti ići na papa test, kako bi se uočile promjene na vratu maternice, iako se rak obično razvije za 10 do 15 godina. Postoje cjepiva za muškarce i žene, protiv HPV-a, no većina je učinkovita ako se primi u dobi od 11 ili 12 godina. Otkad se provode cijepljenja, smanjile su se abnormalne promjene u stanicama grlića maternice kod mladih žena.</p><p>Također pomaže ispravno korištenje prezervativa, koji mogu pomoći u smanjenju šanse za pojavu infekcije, iako virus može utjecati na područje koje nije bilo zaštićeno. Na smanjenje mogućnosti zaraze utječe, normalno, i manji broj seksualnih partnera, iako čak i oni s jednim partnerom mogu oboljeti od HPV-a.</p><h2>Klamidija</h2><p>Najčešće se širi među mladima, starim između 20 i 24 godine, jer se na 100.000 ljudi zarazi njih 2.451. To što ste se zarazili bakterijom ne znači da ćete imati ikakve simptome, pa mnogi ne znaju da su zaraženi i šire bakteriju, a trudnice s klamidijom mogu zaraziti i bebe, koje se tako mogu tijekom poroda razboljeti od upale pluća.</p><p>Oni koji pak imaju simptome mogu osjećati peckanje za vrijeme uriniranja ili primijetiti pojačan iscjedak iz vagine ili penisa. Kod muškaraca, bakterija može utjecati na sjemenovod, što može uzrokovati bolove ali i trajne posljedice kao neplodnost. Sve djevojke mlađe od 25 godina trebale bi se jednom godišnje testirati na klamidiju, jer se i kod njih bolest može razviti u neplodnost, kroničnu bol zdjelice ili stvarati komplikacije u trudnoći.</p><p>Dobra vijest je da je klamidija potpuno izlječiva s tjednom dozom antibiotika. Inače, možete smanjiti šanse od zaraze ako ste s partnerom koji se testirao i ako redovito koristite prezervative.</p><h2>Herpes</h2><p>Jedna od šest osoba u dobi između 14 i 19 godina oboljet će od herpesa, kojeg mogu uzrokovati dvije vrste virusa. I unatoč tome što ste čuli o spolno prenosivim bolestima - da ih uvijek prate bolovi - herpes nekad može imati blage ili nikakve simptome. </p><p>Važno je zapamtiti da ste, ako se zarazite ovim virusom, zaraženi ostatak života, a većina ljudi i ne zna da ga ima. Oni koji pak primijete simptome, mogli bi herpes zamijeniti s kožnom bolesti. Mjehurić se naime pojavi u obliku vrećice ispunjene tekućinom te je izrazito zarazan.</p><p>Može se pojaviti na spolovilu, anusu ili ustima dva do 12 dana nakon zaraze. Izbijanje mjehurića može trajati od dva do četiri tjedna, a prvo izbijanje može biti izrazito bolno i praćeno visokom temperaturom, bolovima u tijelu, natečenim limfnim čvorovima i glavoboljom. Učestalost izbijanja također može varirati od osobe do osobe, iako se simptomi obično s vremenom smanjuju.</p><p>Herpes može dugotrajno utjecati na zdravlje, jer virus može uzrokovati učestale infekcije očiju, a kod osoba oslabljenog imuniteta, može oštetiti i leđnu moždinu i mozak. Herpes se širi vaginalnim, analnim i oralnim seksom, a nažalost ne postoji lijek koji će ga u potpunosti izliječiti iako se određenim lijekovima mogu smanjiti izbijanja i šanse da prenesete virus partneru. Spriječiti ga pak možete tako da koristite prezervativ i ograničite spolne odnose na jednog partnera (koji se testirao i nema prisutan virus u organizmu), piše Yahoo.</p>