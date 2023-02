Nikad nije prerano: Počnite već sad štedjeti novac za ljetovanje

Nikad nije prerano za razmišljanje o ljetovanju. No uz maštanje o odlasku na odmor, dolazi i razmišljanje o financijama. S obzirom na to da do ljetovanja imamo još nekoliko mjeseci, vrijeme je za štednju za ljetni odmor.

Jedan od luksuza je naručivanje pa stoga to svedite na minimum ili potpuno izbacite. Pripremite jelo dan ranije i svaki dan nosite gablec na posao. Dogovorite se s cimerom ili cimericom i neka svatko kuha jedan tjedan.

Podijelite zadatke, ali i novac. Ušteda će sigurno biti vidljiva, a ako imate dugoročni cilj poput ljetovanja - bit ćete još marljiviji.

Novac koji vam ostane na kraju mjeseca spremite u kasicu. Možda uspijete uštedjeti i više nego ste mislili.

