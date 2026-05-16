Nikad popularnije - Ovo su zemlje koje bilježe najveći porast u turizmu 2025. godine

Globalna putovanja nastavljaju snažan oporavak, a više od 1,5 milijardi turista putovalo je u inozemstvo tijekom 2025. godine. Od egzotičnih otoka do povijesnih gradova, ove zemlje bilježe najveći rast turističkih dolazaka na svijetu
U nastavku pogledajte najbrže rastuće turističke destinacije u turizmu.
CIPAR (12%) Cipar spaja mediteranske plaže s tisućama godina bogate povijesti. Posjetitelji mogu istraživati drevna arheološka nalazišta poput Kourion i Paphos, gdje su rimski mozaici iznimno dobro očuvani. Obalna ljetovališta nude opuštanje uz sunce i more, dok planine Troodos pružaju svježiju klimu i brojne planinarske staze. Cipar je poznat i po raznolikoj gastronomiji pod utjecajem grčke i bliskoistočne kuhinje.
CURAÇAO (13%) Curaçao, smješten u južnom Karipskom moru, nudi živopisnu kombinaciju nizozemske kolonijalne baštine, karipske kulture i kristalno čistog mora. Glavni grad Willemstad poznat je po šarenim zgradama uz obalu i povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a. Izvan grada posjetitelji mogu otkriti skrivene plaže, koraljne grebene savršene za ronjenje i surove krajolike obrasle kaktusima. Umjetnička scena, festivali i raznolika kuhinja dodatno povećavaju privlačnost otoka.
NORVEŠKA (13%) Norveška privlači putnike spektakularnim prirodnim krajolicima i mogućnostima za aktivnosti na otvorenom. Fjordovi su među najpoznatijim prizorima Skandinavije i ostavljaju snažan dojam na posjetitelje. Gradovi poput Bergen i Oslo spajaju moderan nordijski dizajn s povijesnim šarmom, dok arktičke regije poput Tromsø nude nezaboravno iskustvo promatranja polarne svjetlosti. Ljeti ponoćno sunce obasjava planinarske staze, a zimi zemlja postaje raj za ljubitelje snježnih avantura.
SEJŠELI (13%) Sejšeli su poznati po tirkiznom moru, bijelim pješčanim plažama i impresivnim granitnim stijenama. Iako su dugo bili povezani prvenstveno s romantičnim putovanjima, danas privlače i ljubitelje planinarenja, ronjenja i očuvanja prirode. Oko 30% morskog teritorija države zaštićeno je, što Sejšele svrstava među vodeće zemlje u očuvanju okoliša. Uz plaže, posjetitelji mogu istraživati tropske šume i upoznati živopisnu lokalnu kulturu.
UZBEKISTAN (14%) Uzbekistan brzo postaje jedna od najzanimljivijih destinacija središnje Azije zahvaljujući bogatoj baštini Puta svile. Gradovi poput Samarkand, Bukhara i Khiva oduševljavaju islamskom arhitekturom, tirkiznim kupolama i raskošnim mozaicima. Posjetitelji otkrivaju užurbane bazare, tradicionalne zanate i bogatu gastronomsku kulturu. Sve to Uzbekistan čini sve popularnijim među ljubiteljima povijesti i autentičnih iskustava.
MAROKO (14%) Maroko privlači sve više turista zahvaljujući jedinstvenom spoju afričke i europske kulture. Putnike posebno privlače živopisni soukovi i povijesne medine gradova poput Marrakech i Fez, gdje obrtnici i dalje njeguju stoljetne tradicije. Sahara pruža nezaboravne avanture kroz beskrajne dine, dok planine Atlas nude planinarenje i susrete s berberskim selima. Obalni gradovi poput Essaouira i Casablanca donose opušteniju atmosferu uz more.
ETIOPIJA (15%) Etiopija je jedna od povijesno najbogatijih afričkih destinacija i nudi putovanje kroz tisućljeća kulture i tradicije. Crkve uklesane u stijene u Lalibela među najimpresivnijim su znamenitostima zemlje. Ljubitelji prirode odlaze u planine Simien, gdje se mogu vidjeti rijetki gelada majmuni na dramatičnim visoravnima. Uz bolju infrastrukturu i rast interesa za putovanja, Etiopija sve više privlači avanturiste željne autentičnih iskustava.
JUŽNA KOREJA (15%) Južna Koreja posljednjih godina bilježi snažan rast turizma, dijelom zahvaljujući globalnoj popularnosti korejske kulture, od K-popa do kozmetike. Seoul spaja povijesne palače s modernim neboderima, trendovskim kafićima i poznatim četvrtima poput Myeongdonga i Gangnama. Izvan glavnog grada posjetitelji mogu istraživati obalni Busan, planinariti ili posjetiti tradicionalna sela sa stoljetnom arhitekturom. Dinamična gastronomija i suvremeni dizajn dodatno obogaćuju iskustvo putovanja.
ŠRI LANKA (17%) Šri Lanka ponovno se ističe kao jedna od najzanimljivijih azijskih destinacija zahvaljujući velikoj raznolikosti sadržaja na relativno malom otoku. Posjetitelji mogu istraživati drevne gradove poput Sigiriya i Polonnaruwa, promatrati slonove u nacionalnim parkovima ili se opuštati na tropskim plažama juga zemlje. Plantaže čaja oko Elle i Nuwara Eliye nude spektakularna putovanja vlakom kroz zelene krajolike. Šri Lanka je također poznata po bogatoj i aromatičnoj kuhinji koja privlači gurmane iz cijelog svijeta.
JAPAN (17%) Japan i dalje privlači rekordan broj međunarodnih posjetitelja zahvaljujući spoju tradicije i tehnološke inovacije. Putnici hrle u Tokyo zbog futurističkog izgleda grada i vrhunske gastronomije, dok Kyoto nudi uvid u povijesni Japan kroz hramove i mirne vrtove. Cvjetanje trešanja u proljeće i raskošne jesenske boje privlače turiste tijekom cijele godine. Učinkovit prijevoz omogućuje jednostavno istraživanje različitih regija, od snježnog Hokkaido do tropskih plaža Okinave.
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA (19%) Južnoafrička Republika osvaja posjetitelje iznimnom raznolikošću prirode, kulture i gradova. Cape Town smatra se jednim od najljepših gradova Afrike zahvaljujući planini Table Mountain i pogledu na Atlantski ocean. Kruger National Park pruža jedno od najboljih safari iskustava na kontinentu. Regije poput Stellenboscha i Franschhoeka poznate su po vinima i gastronomiji, dok Garden Route nudi spektakularne obalne vožnje.
EGIPAT (20%) Egipat bilježi snažan rast turizma zahvaljujući obnovljenom interesu za svoja drevna čuda, posebno nakon otvaranja Velikog egipatskog muzeja blizu piramida u Gizi. Povijesne znamenitosti zemlje i dalje fasciniraju posjetitelje iz cijelog svijeta. Mnogi turisti danas biraju sporija putovanja Nilom tradicionalnim jedrenjacima poznatim kao dahabije. Dodatni interes potiče i pomrčina Sunca koja će biti vidljiva iz Egipta 2027. godine.
ISLAND (29%) Island očarava putnike dramatičnim krajolicima i osjećajem netaknute prirode. Na relativno malom prostoru moguće je doživjeti slapove, geotermalne lagune i golema polja lave oblikovana vulkanskom aktivnošću. Reykjavík nudi živahnu gastronomsku i umjetničku scenu koja nadopunjuje prirodne atrakcije. Polarno svjetlo i izleti povezani s vulkanima čine Island jednom od najpoželjnijih destinacija za ljubitelje prirode.
BUTAN (30%) Butan, smješten visoko u Himalaji, poznat je po održivom pristupu turizmu i očuvanju kulture. Posjetitelje privlače mirni budistički samostani, spektakularni planinski krajolici i snažne tradicije. Samostan Tiger’s Nest, smješten na litici, jedno je od najimpresivnijih hodočasničkih mjesta na svijetu. Iako broj turista raste, Butan pažljivo kontrolira razvoj turizma kako bi zaštitio okoliš i lokalne zajednice.
BRAZIL (37%) Brazil je zabilježio najveći porast međunarodnih dolazaka zahvaljujući boljoj zračnoj povezanosti i obnovljenom interesu za njegovu kulturu i prirodu. Od plaža Rio de Janeiro do urbane energije São Paulo, zemlja nudi iznimnu raznolikost iskustava. Amazonska prašuma ostaje jedan od najvažnijih ekosustava planeta, dok gradovi poput Salvadora i Beléma predstavljaju bogatu afro-brazilsku baštinu i gastronomiju. Povoljan tečaj i rast interesa za prirodni turizam dodatno povećavaju popularnost Brazila među svjetskim putnicima.
