Bio je tu da me spasi. To je bila njegova uloga, spašavanje izgubljenih duša. Znao je da mi je srce povrijeđeno. I nekako se osjećao dužnim poduzeti nešto u vezi s tim. Bio je moj spasitelj i prijatelj, a negdje usput smo se i zaljubili. On je bio jedini razlog moje sreće. Neko vrijeme je njegova ljubav ispunjavala moja pluća svježim zrakom, a srce strašću. Ali, drugih dana isisao je život iz mene, ostavljajući me tužnom i bespomoćnom, započela je svoju ispovijest za Your Tango žena koja je htjela ostati anonimna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zbog takvog odnosa počela je imati nagle promjene raspoloženja. Na neki način, on je manipulirao njenim osjećajima, ali i ona njegovim.

- Bili smo par koji je imao epsku naslovnicu, ali nije znao kako napisati ostatak priče. Uvijek smo razgovarali o zajedničkoj budućnosti, ali nikada iskreno nismo vjerovali da će se dogoditi. Nekako smo neprestano osjećali razočaranje i povrijeđenost. Znam da u životu ne postoji savršenstvo, pa ne možete očekivati ​​da ćete ga pronaći i u vezi - rekla je i dodala kako je kasnije shvatila da je njihova veza nezdrava.

- Da smo se upoznali pod drugim okolnostima, možda bismo mogli preživjeti. Da sam uzela vremena da izliječim svoje slomljeno srce prije nego što sam ga pokušala izliječiti novom ljubavlju, onda bismo možda mogli uspjeti. Biti u vezi sa slomljenom ženom, nakon nekog vremena, mu je postalo zamorno. Ostavio me i sa sobom ponio moju sreću - otkrila je.

Ponovno se našla na početku. Osjećala se izgubljeno i usamljeno, ali ovaj put nije dopustila da joj muškarac definira sreću.

- Još vjerujem da je zaljubljenost u nekoga najbolje i najisplativije što možete ikad doživjeti. Još vjerujem da postoji netko za mene. Ali, isto tako znam da, ako ću se ikad više zaljubiti, neću dopustiti da o tome ovisi moja sreća. Neovisna sam žena i snažna.. Sama sam i sretna - zaključila je.