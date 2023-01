Nikada nemojte ući u vezu s muškarcem koji radi ove stvari

Mudre žene neće birati muškarce koji žene ne doživljavaju kao ravnopravan spol i one koji nisu spremni razgovarati o seksu, napisao je Steven Ing, psihoterapeut i savjetnik za odnose s tridesetogodišnjim iskustvom u prve dvije kolumne pod nazivom 'Nikad ne izlazite s muškarcem koji...', na portalu Psychology Today.

U trećem nastavku ističe još jedan savjet: Nikad ne izlazite s muškarcem koji se ne može obavezati na odnos bez zlostavljanja.

- Znam, zvuči kao da previše filozofiram, ali ako pogledate oko sebe, vidjet ćete puno nasilnih veza u kakvima sigurno ne biste htjeli završiti. Gotovo svaka zlostavljana žena (ili muškarac!) započeo je vezu s nekim tko se činio savršenim, apsolutno predivnim, sve dok se nije pojavilo iznenađenje: Počelo je sa zlostavljanjem. Pritom ne mislimo odmah na fizičko zlostavljanje, ono može započeti suptilno, primjerice od opaske kako je vaš ukus u glazbi odvratan - piše Steven Ing.

Tjelesnom zlostavljanju nerijetko prethodi verbalno zlostavljanje, no njemu može prethoditi i neverbalno zlostavljanje (prezrivi pogledi uz kolutanje očima, bijesno puhanje, okretanje leđa dok osoba govori i slično). Neverbalnom ponašanju prethodi i nastojanje da partner uspostavi dominaciju i moć. Tako će, na primjer, u nekoj raspravi reći: 'Kad mislim da se netko ponaša kao kuja, u redu je nazvati ga kujom'. Nije rečeno vama, pomislit ćete, pa zašto bi se onda vrijeđali...

No, ovakve vrste filozofsko-etičkih razgovora jako su važne jer vam budući partner daje do znanja da je pod određenim uvjetima zapravo u redu biti nasilnik. Ovo ponašanje je opravdano u njihovom umu, pa kad osjeti potrebu da vas nazove kujom, učinit će to. Ovaj način razmišljanja zanemaruje činjenicu da se pod zlostavljanjem podrazumijeva i to kad se prema ljudima odnosimo s nepoštovanjem.

Nikada nije etično postupati s nekim uz nepoštovanje, čak i ako se ta osoba prema vama ponaša loše. Ne treba dodavati zlostavljanje na zlostavljanje. Lijek je sučeljavanje, a ako se ne dogode ozbiljne promjene, krenite dalje.

Ideja ulaska u ljubavnu vezu temelji se na ideji da se osjećate sigurno. Trebali biste moći disati. Ne smijete se osjećati zlostavljano. Ako ste pogriješili u izboru, odnosno završili u vezi, ako nema promjena izađite iz veze i poradite na tome da naučite bolje prepoznati znakove zlostavljanja kako se to ne bi ponovilo.

