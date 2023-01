'Hoću li vratiti bivšu djevojku? Ostavio sam ju i sad mi je žao'

Dragi Mevludine,

Beskrajno mi je teško zbog raskida s djevojkom za koju sam mislio da je ljubav mog života. Mnogo toga sam i ja pogrešno napravio i ponekad pretjerano reagirao. Sad se kajem, no ona ne želi probati ponovno. Kako dalje i hoćemo li se ipak pomiriti? Hvala.

šifra: prekid

Odgovor:

Tašt ste mladić, sumnjičav i previše ljubomoran. No, nasreću, i pozitivni ste, temeljiti i vrijedni. Djevojka je na svome mjestu, poštena, vjerna, energična i čestita, no niste znali kako joj na zdrav način uzvratiti ljubav. Previše ste je provjeravali, a i više puta ste prekidali. Ona vas je upozoravala da to nije u redu i da ne želi biti pod tolikim pritiskom, a onda na kraju to više nije mogla psihički podnositi.

Jasno mi je da su vam emocije uzburkane i da je niste sasvim svjesno okrivljavali, no čini mi se da će vaša veza teško opstati. Šteta, jer ovako pozitivnu djevojku ćete teško naći. Ipak, vidim da ona misli na vas koliko i vi na nju, pa joj se iskreno ispričajte, pokažite joj ovaj odgovor i nadajte se najboljem. Pokušajte tad zaista promijeniti svoje ponašanje. Ako od toga ne bude ništa, prihvatite njezine želje i okrenite se budućnosti. Shvatite da će ovo biti lekcija zbog koje ćete postati bolji čovjek.

