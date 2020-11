'Nikako ne mogu izaći na kraj sa sinom i ne želi me uopće slušati'

<h2>Dragi Mevludine,</h2><p>nikako ne mogu na kraj sa svojim sinom. Zabrinuta sam za njega i ne znam kako da razgovaram s njim, kako da se postavim prema njemu jer uvijek dolazi do razmirica i ne želi me slušati. Živio je sa mnom, a sada je oko šest mjeseci kod oca.</p><p><br/> <br/> <strong>šifra: zabrinuta majka</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Vaš sin je zapravo nježan i osjetljiv, no i razmažen, tvrdoglav, tašt. Mnogo toga ste mu dali i pružili, no niste ga najbolje odgojili, sve mu je oduvijek bilo servirano u životu. Stoga nije naučio kako biti samostalan i snalažljiv, i tu je problem. Živi malo kod vas, a malo kod oca i vidim da je zbog cijele te situacije dodatno dezorijentiran, ne zna kuda bi i kamo. Brinete se s razlogom, jer on vas nikad ne sluša. Teško će se odlučiti s kim bi živio, no tu odluku morate prepustiti njemu. No, bez obzira na probleme koje on ima, ponajprije sa samim sobom, pronaći će put u životu. Postat će odlučniji i krenuti u boljem smjeru. Vidim mu, s vremenom, brak i djecu te posao. On još naprosto nije sazrio, no bude, i postat će solidan muškarac, koji se zna nositi s problemima.</p>