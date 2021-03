Ručno ju je napravio jedan od Nikeovih prvih zaposlenika, Geoff Hollister, a osmislio osnivač brenda Bill Bowerman, tada legendarni trener fakulteta u Oregonu. Moon Shoe tenisica je dobila ime po sličnosti s uzorkom koji su astronauti ostavili na Mjesecu, davne 1969. godine.

Bowerman je proces dizajniranja tenisice započeo ulijevanjem gume u aparat za vafle, u vlastitoj kuhinji, od čega je napravio potplat.

Nakon toga je s Philom Knightom osnovao kompaniju Nike. Pritom nastaje Nike Moon Shoe, koja je danas dio modne i sportske povijesti.

Tenisicu je finiširao Hollister, odnosno ručno sašio gornji bijeli dio tenisice, a kroj je imao samo dva djela.

Ovaj je dizajn ubrzo postao popularan te je 1972. godine predstavljen na Olimpijskim igrama u Muenchenu.

Model koji će biti ponuđen na aukciji ustupio je jedan od bivših đaka srednje škole u Oregonu.

Moon Shoe ima početnu cijenu od 635.000 kn, no na kraju će koštati mnogo više, jer je nenošeni model postigao 2019. cijenu čak pet puta višu, piše Man of many.