U Nikeu ističu da se pri obuvanju njihovih novih tenisica ne morate koristiti rukama jer su dizajnirane tako da u njih jednostavno gurnete stopalo, piše CNBC. Nike Flyease Go namijenjene su osobama s fizičkim i zdravstvenim poteškoćama, no bez sumnje, obradovat će i one malo ljenije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tenisice su namijenjene svima, ne samo osobama koje se bave sportom, već i onima koji se bave ostalim vrstama fizičkih aktivnosti.

Izvršni direktor NIkea Mark Parker, 2008. je doznao da je zaposlenik tvrtke pretrpio moždani udar te da više ne može koristiti jednu ruku. Odlučio je jednog od svojih najboljih dizajnera, Tobieja Hatfielda, angažirati na izradi tenisica koje zahtijevaju ograničenu spretnost, što je nakon višegodišnjih napora 2015. rezultiralo tehnologijom Flyease.

Dakle, riječ je o tehnologiji tenisica koje su se mogle obuti jednom rukom jer su se mogle pričvrstiti patentnim zatvaračem i zatvoriti na čičak.

Šest godina kasnije Nike je unaprijedio tehnologiju i nastao je novi model tenisica - Flyease Go. Tenisice imaju fleksibilan mehanizam koji olakšava obuvanje i skidanje. Zapravo, potrebno je samo gurnuti stopalo u obuću.

Kad se ne nose inovativne tenisice su u 'otvorenom' položaju i dio im je u nagibu od oko 30 stupnjeva. Riječ je o potplatu koji se pomiče gore-dolje, zahvaljujući potpornom nosaču zgloba ugrađenom u potplat tenisice.

- Ove tenisice u skladu su s vremenom u kojem živimo u doba pandemije covida - rekla je u intervjuu Sarah Reinertsen, menadžerica Odjela FlyEase Innovation u tvrtki Nike.

Par će stajati 120 dolara (758,19 kn), a tvrtka će na tržištu ponuditi dva modela u različitim bojama s flourescentnim detaljima. Prodaja bi trebala početi 15. veljače, a prvi će modeli, kako stoji u priopćenju proizvođača, biti namijenjeni odabranim članove Nike zajednice. Svi ostali moći će ih kupiti nešto kasnije tijekom godine.