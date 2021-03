Nikola Brmež (16) iz Osijeka pretvorio je podrum svoje zgrade u pravu malenu radionicu. Ovaj mladić svaki dan, kad dođe iz škole, u ruke uzima alate te izrađuje kuhinjske i lovačke noževe.

Nikola pohađa drugi razred Matematičke gimnazije u Osijeku. Nikad nije ni pomislio kako će jednoga dana izrađivati noževe i predmete od kože, no to se promijenilo čim je počeo gledati zanimljive emisije o ručnom radu. Tad se zainteresirao za takav rad i pretvorio obiteljski podrum u vlastitu radionicu.

Prvi materijali s kojima je radio bili su komad čelika i drveta koje je pronašao u podrumu svojih roditelja, a njih je oblikovao običnim ručnim alatima, poput malenog odvijača. Radio je u praznom podrumu zgrade, koji je vremenom uredio. Kasnije je počeo sve više učiti o izradi noževa i skupljati novce kako bi svoj radni prostor i alate unaprijedio. Sam si je tako ovaj marljivi mladić izradio radni stol i uredio svoj radni prostor te ga pretvorio u pravu malenu radionicu noževa.

- Većinu alata sam kupio sam jer ne volim tražiti od roditelja. Iako bi mi pomogli, ne volim im govoriti da mi kupe stvari, nego želim sam ‘ušparati’ novce i kupiti si. Veće mi je zadovoljstvo kad si sam kupim nešto - započeo je razgovor Nikola.

U svojoj radionici tako ovaj mladić svaki dan izrađuje noževe, kožne futrole za noževe i druge predmete od kože, koje često poklanja svojim prijateljima i obitelji.

- Svi su se iznenadili kad sam im rekao čime se želim baviti. Pogotovo mama i tata. Prijatelji su me pitali izrađujem li prave noževe ili one drvene - prisjetio se Nikola.

Kako Nikola nije poznavao nikoga tko izrađuje noževe, sve što o njima zna naučio je putem interneta.

- Nisam imao nikoga tko izrađuje noževe i bavi se preradom kože. U Hrvatskoj ima relativno malo ljudi koje to zanima pa sam počeo istraživati na internetu i tako učiti - nastavio je Nikola. Materijale najčešće nabavlja na otpadu ili mu prijatelji daju njima nepotrebne materijale, koje kasnije Nikola oblikuje u predivne noževe i kožne predmete.

- Proces izrade noževa je dugotrajan i za njega treba imati mnogo strpljenja, jer ako se pogriješi, teško je tu pogrešku ispraviti i u većini slučajeva potrebno je iznova krenuti - rekao nam je Nikola dok je držao jedan od svojih noževa koji se u izradi savio i pukao.

- Prvo počinjem s dizajniranjem noža ili predmeta od kože. Zatim odabirem materijal. Za noževe to treba biti posebni ugljični čelik. Nakon što nabavim materijal, najčešće ga moram pripremiti, iskovati ili izravnati u oblik noža. Tad se nož brusi do završnog oblika te se na kraju polira i finišira, stavlja se drška i naoštri oštrica. Nakon svega, izradim za njega kožnu futrolu - opisao je mladić proces koji je s vremenom naučio.

Pokušao je izrađivati ručke noževa od raznih materijala, poput rogova jelena, no ipak mu je najdraže koristiti drvo jer je za njega drvo najljepši prirodni materijal. S njim se složila i njegova baka dok je pokazivala na njezin najdraži lovački nož debele drvene ručke koji Nikola trenutačno i dalje izrađuje.

Kao i svaki brižni roditelji, mama i tata ga stalno upozoravaju da se pazi. Nije im bilo svejedno kad im je Nikola opisao čime se želi baviti jer su se bojali da se ne bi povrijedio.

- Svaki put kad me mama vidi kako radim, kroz podrum počne vikati da pazim na sebe. Svi se boje da se ne ozlijedim, ali pazim na sebe koliko god mogu - rekao je mladić.

Za sada još nije doživio ozbiljne posjekline, ali mu se u dva navrata zabila špena u oko, no samo ih je, kaže Nikola kroz smijeh, izvadio i nastavio raditi. Najdraže mu je izrađivati noževe, no kožni remen koji svakodnevno nosi ipak ima posebno mjesto u njegovu srcu.

- Svaki idući nož je sve bolji i svaki mi bude sve draži, a najdraže što sam izradio i svakodnevno koristim je kožni remen. Njega sam napravio prije otprilike pola godine od dva sloja ručno zašivene kravlje kože i nisam ga skinuo - kaže. Upravo mu je s kravljom kožom i najdraže raditi jer je prirodna i može je sam bojiti i oblikovati kako poželi. Ipak, kaže kako je s takvom kožom teže raditi nego s drugim materijalima. Da radi svaki dan po četiri sata, trebalo bi mu tjedan dana za jedan nož, no sve ovisi o tome koliko ima vremena jer svaki dan ide u školu.

- Zasad mi je ovo hobi dok ne završim školu i fakultet. Onda bih to nastavio raditi uz posao neko vrijeme dok si ne osposobim pravi radni prostor, tj. radionicu. Nakon što to uspijem, ovo će mi postati stalan posao - opisao je svoje planove za budućnost. Koji će fakultet pohađati, još se nije odlučio, no želi pronaći neki koji će mu pomoći unaprijediti svoje znanje izrade noževa i rada s kožom. Kaže kako se najbolje uči radeći i učeći na svojim pogreškama.

- Svi bi u životu trebali biti što kreativniji i, ako ih nešto zanima, ne tražiti to samo na internetu, nego uzeti alate u ruke i probati sami nešto izraditi - zaključio je.

Počeo s komadom čelika i drveta

Za jedan nož, ako bi svaki dan radio četiri sata, trebalo bi mu tjedan dana. Prvi materijali s kojima je radio bili su komad čelika i drveta koje je pronašao u podrumu roditelja, a o izradi noževa educirao se na internetu.

Vodič kroz noževe: Većinu posla u kuhinji 'odradit' ćete s jednim kvalitetnim nožem

Nama kuharima noževi su često fetiši, kao što su nekim ženama cipele, pa mnogi imaju više komada. No, čak i profesionalnom šefu kuhinje za većinu posla koji treba obaviti u kuhinji dovoljan je jedan vrhunski nož, s oštricom od 25 do 30 centimetara s kojim može obaviti većinu posla u kuhinji. Uz njega, trebate još eventualno 2 ili 3 noža za posebnu namjenu, primjerice za otkoštavanje mesa, filetiranje ribe, odnosno manji nož za guljenje povrća i ukrašavanje namirnica, kaže jedan od petorice Master chefova u Hrvatskoj, chef Pero Savanović, kuhar primoštenskog restorana 'Mediteran', komentirajući pitanje o tome koje bismo sve vrste noževa trebali imati kod kuće da budemo dobro opremljeni za sve što je potrebno obaviti u kuhinji.

Pritom je svejedno je li riječ o noževima kupljenima u paketu, dakle iz iste serije, ili ste ih nabavljali posebno za svaku namjenu. Također, umjesto na broj noževa, koncentrirajte se na kvalitetu, jer 'što bolji čelik, to će nož dulje biti funkcionalan i bolje nas služiti', kaže sugovornik. Jamstvo za takvu vrstu kvalitete su japanski ili njemački proizvođači, dodaje, no niti jedan brend neće biti dovoljan ako ga ne čuvate i ne njegujete pravilno.

- Osnovno je da s nožem ne biste smjeli udarati po posuđu, ili ga koristiti na površini koja nije predviđena za rezanje, kao i da ih ne biste smjeli bacati iz ruke. Druga stvar o kojoj treba voditi računa je da pravi profesionalni nož, odnosno kvalitetniji nož koji nabavimo za kućanstvo, nikada ne smije u perilicu posuđa, jer se već i na jednom pranju može oštetiti i otupjeti njegova oštrica - kaže vrhunski kuhar.

Operite ga čim ste gotovi s poslom, ali ručno, spužvicom na koju ste dodali malo sapunice, pa isperite pod toplom vodom. Potom obrišite nož čistom krpom i prije pospremanja u njegov etui ostavite da se još malo osuši na zraku, savjetuje Savanović.

Također, profesionalni noževi koje kuhari koriste po tri, četiri ili više sati na dan, svakodnevno se trebaju brusiti – dodaje.

- S noževima koje koristimo kod kuće učestalost brušenja ovisi o tome što s njima režete. Naime, ako su na 'dnevnom redu' često špek, suhe domaće kobasice ili neke slične tvrđe namirnice, onda se oštrica noža brzo troši i potrebno ju je češće nabrusiti da bi se očuvala dijamantna rezna nit noža. Radite to uvijek prema uputama proizvođača i alatom koji je proizvođač preporučio, jer će vam nož tako trajati duže.

- Realno, gotovo jedina situacija u kojoj će se pravi kuhar porezati u kuhinji jest kad ima tupi nož, jer on tada zapinje i može krenuti krivo. Zato je i u domaćinstvu važno voditi računa o tome da su noževi oštri – zaključuje.

Evo noževa koji mogu biti potrebni u domaćinstvu

Glavni nož šefa kuhinje

Riječ je o nožu s oštricom koja je dugačka barem 25 do 30 centimetara, s tim da ima zašiljen vrh i nešto deblje tijelo i bit će podjednako koristan vrhunskom kuharu kao i običnoj domaćici. Koristi se za rezanje velikih, ili usitnjavanje manjih komada mesa, ali i svih vrsta povrća. Vrh noža koristite za usitnjavanje, a deblji dio noža, odnosno pritisak na većoj površini, za rezanje hrskavica i manjih kostiju. Isplati se uložiti u to da nabavite ovakav nož bolje kvalitete, jer ćete njime 'odrađivati' 85 posto posla u kuhinji. Vodite računa da je uvijek dovoljno oštar, jer treba rezati tvrde stvari.

Nož za filetiranje mesa i ribe

Ako volite ribu i često ju pripremate, dobro je nabaviti nož koji je namijenjen filetiranju ribe. Riječ je o nožu duge oštrice (oko 25 centimetara), s tim da je ona obično vrlo tanka. S takvim nožem možete filetirati i meso, odnosno narezati ga na tanje kriške.

Nož za skidanje mesa s kostiju

Ako često pripremate pečenku, može biti koristan za skidanje kostiju s mesa. Ovaj nož ima oštricu duljine između 12 i 15 centimetara, a poseban je po tome što je malo zakrivljen s vrhom unazad. S njime možete doprijeti direktno do kosti i zavući je između mesa i kosti, kako biste odvojili jedno od drugog. Takav nož možete koristiti i za obradu oko zglobova, pa i za rezanje zglobova kostiju.

Nož za povrće

Nož s oštricom između 7 i 10 centimetara s ravnom oštricom može poslužiti za guljenje krumpira ili rajčice, te za rezanje povrća. Ovaj nož ima oštricu s kojom relativno lako možete izdubiti proklijali krumpir, ili skinuti pokvareni dio povrća i slično.

Nož za kruh

Dobro je imati posebno dizajniran nož za rezanje kruha u domaćinstvu. Obično je riječ o nožu s relativno dugom oštricom (20-ak centimetara) i nazubljenom oštricom, jer takav nož puno bolje reže mekani krug – uz manje lomljenja i mrvljenja nego drugi noževi.

Mesarski nož

Češće je potreban profesionalnim kuharima koji rade s velikim komadima mesa, nego u kućanstvu- Nabavite ga ako uzgajate meso i obrađujete ga kod kuće, odnosno ako često nabavljate veće komade mesa koje pripremate za škrinju. To je debeo nož relativno kratke oštrice, ali dovoljno snažan da njime možete prerezati veći komad mesa, pa i deblju kost.