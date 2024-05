Nikola Tesla u Kraljevskoj realki imao je ukor zbog matematike

Među devet dokumenata koji svjedoče o vremenu koje je Nikola Tesla proveo kao učenik u Rakovcu, današnjem Karlovcu, kao učeniku Velike kraljevske realke, u kojoj je maturirao 1873. godine, nalazi se i jedan koji svjedoči o tome da je tijekom školovanja dobio ukor zbog - slabe ocjene iz matematike. Njegov je životni put zaista nevjerojatan, no ako vam se čini da ste već sve o njemu vidjeli i pročitali, neke stvari dosad nisu bile dostupne javnosti, a sada su dio izložbe koja je posvećena Teslinom školovanju, u sklopu Nikola Tesla Experience centra Karlovac.

Naime, povodom proslave prvog rođendana Centra, otvorena je informativna izložba originalnih dokumenata i učila iz fizike iz doba Teslinog školovanja. Na izložbi se mogu vidjeti pedagoške knjige te spisi koji svjedoče o tome pod kojim je brojem Nikola Tesla bio upisan u školu, kao i spis kojim moli prijepis Zapisnika maturalnog ispita, uz molbu u kojoj traži pristupanje maturalnom ispitu. Izložen je i dio učila iz bogate zbirke učila kabineta iz fizike iz 19. i 20. stoljeća koja su na čuvanje prepuštena Gimnaziji Karlovac.

Neki se uređaji i danas korisni u nastavi kao demonstracijsko sredstvo iz područja optike, mehanike, akustike, termodinamike, elektrostatike i elektrodinamike. Među ostalim, tu se mogu vidjeti polarizator, potenciometar, učilo za prikaz mehaničkih valova, spektroskop, kuglasto iskrište, Ruhmkorffov induktor, mali parni stroj, dinamometar, Savartovo zvono i elektrostatički stroj.

Cijela zbirka učila iz fizike broji 36 predmeta i dio su inventara nabavljenog nakon spajanja Kraljevske velike realke na Rakovcu i Kraljevske gimnazije u Karlovcu u Kraljevsku veliku realnu gimnaziju na Rakovcu 1882. godine, priopćili su iz Centra. Restaurirana su 2013./2014., a zbog svog povijesnog značaja, kao i značaja u smislu tehničkog dobra, zbirka učila proglašena je u školskoj godini 2014./2015. kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Izložba ostaje otvorena do 24. srpnja 2024., datuma godišnjice Tesline mature u Karlovcu, a posjetitelji je mogu razgledati uz kupnju ulaznice, u radno vrijeme Centra – od ponedjeljka do petka od 9 do 19 sati te vikendom i blagdanima od 10 do 18 sati.