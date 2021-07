Unatoč činjenici da je jedan od najzaslužnijih umova čovječanstva čije inovacije su temelj današnjeg modernog svijeta, ono što je javnost uvijek intrigiralo je činjenica da je bio apsolutno imun na ženske čari.

Nikola Tesla se nikad nije ženio, niti je imao službeno djevojku, no žene su unatoč svemu ili možda baš zbog toga ludjele za njim. Kako ih je odbijao te zašto se nije ženio slavni je znanstvenik otkrio svom prijatelju, srpskom pjesniku Lazi Kostiću.

Naime, njih su se dvojica redovito dopisivali, a Kostić mu je u jednom pismu predložio da se oženi Lenkom Dunđerskom, jednom od najljepših i najobrazovanijih djevojaka njihovog vremena.

Ovu informaciju potvrdio je Pero Zubac u dokumentarcu o pjesniku Lazi Kostiću. Zapravo je Laza Kostić godinama bio zaljubljen u 30 godina mlađu Lenku te ju je, da bi se zauvijek udaljio od nje, za ženu predložio Nikoli Tesli, u pismu koje mu je poslao.

Na prijedlog Laze Kostića da se oženi Lenkom, koja je u tom trenutku imala 25 godina i bila nasljednica jednog od najbogatijih Srba tog vremena, Tesla je odgovorio samo ovo: "Brak me ne zanima. Ja sam se odavno vjenčao sa znanošću".

Lenki je Tesla bio zanimljiv, a budući da je bio poznat kao i markantan te zgodan muškarac pred kojim je velika budućnost, bile su velike šanse da bi se ovaj brak ostvario samo da je Tesla pristao. Nije vjerovao da čovjek može imati sve Smatrao je da bi seks bio poguban po njegov intelekt, da bi to ometalo njegov rad pa je živio u celibatu.

- Mislim da ne biste mogli nabrojati mnogo dobrih izuma oženjenih ljudi - rekao je jednom prilikom.

Posebno je izbjegavao žene koje su nosile bisere. Odbijao bi čak i razgovarati s njima. Bisere jednostavno nije podnosio.

Ekscentrični genij

Razne jednostavne radnje Tesla je obično radio triput zaredom, pa mnogi sumnjaju da je patio od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Po triput je prao ruke i obilazio zgradu prije nego što uđe u nju.

Također pribor za jelo bi uglancao do savršenstva koristeći pri tome 18 salveta.

- Tesla je imao fobiju od klica. Zahtijevao je da nitko u blagovaonici hotela ne koristi stol za kojim je on sjedio, a za svaki objed tražio je čisti stolnjak. Svaku posudu, koji je prethodno sterilizirana, osobno je prije jela obrisao salvetom. Čim bi na stolu ugledao muhu, prekidao bi objed - napisao je John O’Neal autor Tesline biografije “Nenadmašni genij” koji je smatrao kako je strah od mikroba bila posljedica teških bolesti od kojih je Nikola Tesla obolio u djetinjstvu i to dva puta od malarije te jednom od kolere.

Tesla je tvrdio da mu je potrebno samo dva sata sna noću.

Obožavao je jednu golubicu

Ne samo da je hranio golubove u parku, već ih je volio donositi u svoju sobu. Posebno se vezao za jednu golubicu.

- Volio sam je kao što muškarac voli ženu i ona je voljela mene. Dok sam je imao, moj život je imao svrhu - rekao je jednom o njoj.

Tesla je vjerovao da "inferiorni" ljudi ne bi trebali imati potomstvo.

- Za stotinu godina neće se više događati da se normalna osoba razmnožava sa osobom koja joj intelektualno ne odgovara - napisao je u članku iz 1935. godine.

Nevjerojatna kondicija: Sa 80 godina napravio salto

Zahvaljujući gotovo fotografskom pamćenju, Tesla je mogao zapamtiti cijele knjige i detalje svih svojih izuma. Imao je izražen smisao za lijepo, lijepe manire i govorio je šest jezika. Vitak i impozantan, sa besprijekornim stilom za odijevanje. Bio je izuzetno visok (199 centimetara) i nevjerojatne tjelesne kondicije.

To vjerno oslikava slučaj kada se jedne zime poskliznuo na zaleđenom njujorškom pločniku i umjesto da padne, napravio je salto i dočekao se na noge. Tada je Tesla imao 80 godina.

Umro je sam u sobi pod čudnim okolnostima

Zadnje godine svog života proveo je hraneći golubove i živio je uglavnom od godišnjeg honorara iz domovine. Umro je siromašan i u dugovima. Do posljednjeg trenutka Tesla je neumorno radio, a 7. siječnja 1943. preminuo je u svojoj hotelskoj sobi 3327 na 33. katu hotela New Yorker u New Yorku oko 22 sata i 30 minuta pod čudnim okolnostima u 87. godini života, vjeruje se od posljedica srčanog tromba.

Nakon njegove smrti kovčezi u kojima se nalaze Teslini papiri, diplome i druge počasti, kao i njegove laboratorijske bilješke zapečaćeni su. Neko vrijeme nalazili su se u vlasništvu Teslinog nećaka i jedinog nasljednika Save Kosanovića. On je kasnije svoje stečeno nasljedstvo poklonio gradu Beogradu, a u svrhu osnivanja muzeja Nikole Tesle.

Posljednje zbogom

- Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živjeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vrijeme prolazi, postaje još veće - rekao je o njemu nakon njegove smrti gradonačelnik New Yorka.

Tijelo mu je kremirano, a na ispraćaju Teslinih posmrtnih ostataka bilo je oko 2000 ljudi, među kojima su bile i mnoge značajne osobe i mnogi nobelovci.

Svi vodeći njujorški listovi poslali su svoje novinare da izvještavaju sa sprovoda ovog velikana. Na sahrani je svirao njegov prijatelj, violinist Zlatko Baloković, tada jedan od najvećih virtuoza na svijetu u pratnji slovenačkog kora Slovan, i to po Teslinoj želji, prvo Schubertovu kompoziciju 'Ave Marija', a onda narodnu pjesmu 'Tamo daleko'.