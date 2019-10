Nindža studentica predala je prazan rad i dobila čistu peticu

Studentica povijesti na sveučilištu Mie u Japanu, Eimi Haga, šokirala je profesora kad mu je za završni rad predala prazan papir. Na vrhu njenog papira bila je samo kratka poruka profesoru, a pisalo je: 'Treba zagrijati.' Kad je završio s predavanjem, odlučio je poslušati uputu pa je komad papira stavio nad peć; već za nekoliko trenutaka pojavila su se ponegdje crna slova, a ubrzo i cijeli tekst.

Naime, 19-godišnjakinja je na tradicionalnom japanskom papiru naziva 'Washi' cijeli svoj rad napisala nevidljivom tintom, što je inače bila tradicija japanskih 'nindži', koji su osim po borbenim vještinama bili poznati i kao stručnjaci za ratnu strategiju i špijunažu.

Eimi inače između ostalog sluša i predmet 'Povijest Nindži'. a za njihov se način ratovanja i špijunaže zainteresirala još kao dijete.

- Kad je profesor najavio da će dati visoku ocjenu onima koji pokažu kreativnost u pisanju završnog eseja, odlučila sam da će moj biti drugačiji - ispričala je studenica prve godine povijesti, a objasnila je da je trik s nevidljivom tintom vidjela dok je još bila mala, u animiranom dječjem filmu o nindža ratnicima.

