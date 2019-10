Majka četvero djece isplanirala svoju smrt: Bit će kako ja hoću

Umrijeti je posljednja stvar na ovom svijetu koju želim, ali to će se dogoditi, ispričala je Hanna Olivas (45) iz Las Vegasa koja zna da umire od multiplog mijeloma, rijetkog karcinoma krvi i točno zna kako želi da njeni voljeni razmišljaju o njoj kad je više ne bude.

- Želim da me moja obitelj pamti kao nasmijanu, veselu, mirnu osobu koja je voljela život. Moja vrsta raka je duga, bolna smrt u patnji, tako da bih sa svojim životom trebala završiti prije nego postane jako loše - dodala je ova majka četvero odrasle djece i baka dvoje unuka kojoj je suprug Jerry (46) velika podrška.

POGLEDAJTE VIDEO O ŽENI KOJOJ SU DIJAGNOSTICIRALI TUMOR NA MOZGU:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jerry je njezina ljubav iz srednjoškolskih dana, no život ih je razdvojio. Ponovno su se susreli i započeli vezu 2013. godine kada su oboje ponovno bili slobodni, imali su svako po četvero djece iz prijašnjih brakova.

- Sve je ispalo nekako vrlo prirodno, kao da smo nastavili tamo gdje smo nekada davno stali. Zaprosio sam je nekoliko mjeseci kasnije - rekao je Jerry.

Hanna je opisala kako se osjećala prije strašne dijagnoze. U to je vrijeme bila trudna, a potom i izgubila bebu. Bila je stalno strašno umorna i boljele su je kosti, no liječnik je to pripisao depresiji.

Deset mjeseci nakon pogrešne dijagnoze uslijedila je ona prava. Rak su joj dijagnosticirali 2017. godine. Već tada su prognoze bile teške, predvidjeli su kako neće živjeti dulje od tri do pet godina. Naredne dvije godine provela je na ciklusima kemoterapija u kombinaciji sa drugim tretmanima.

POGLEDAJTE HRABRU HANNU OLIVAS I NJEZINU OBITELJ U VIDEU:

Onkolozi su joj na kraju iskreno priznali da ne mogu još puno toga napraviti kako bi joj produžili život te da joj je preostalo još nekih godinu dana. Hanna je to mirno saslušala i odlučila kako želi prekinuti svoj život u trenutku kada patnja nadvlada radost življenja.

- To treba biti moja odluka, i samo moja - rekla je.

Kada dođe taj trenutak, okupit će obitelj oko svojeg kreveta, istresti medikament u prahu u čašu vode i popiti. Od toga će ubrzo zaspati, u svega nekoliko minuta, i više se nikada neće probuditi. Umrijet će u roku od sat vremena.

Međutim, prije toga obitelj bi morala preseliti iz Nevade, gdje je potpomognuto umiranje ilegalno, u Kaliforniju jer je tamo dopušteno smrtno bolesnim ljudima preminuti uz medicinsku pomoć.

Hanna je odlučila kako Nevadu neće napustiti samo tako, bez borbe jer smatra kako ima pravo umrijeti prema vlastitim uvjetima. Od travnja je aktivna u grupi ljudi koji zagovaraju promjenu zakona ne bi li ljudi koji su smrtno bolesni dobili pravo umrijeti humanije. Taj zakon nije izglasan u travnju, no na ponovnom glasanju naći će se u siječnju, kaže Hanna.

Dodaje da se jako veselila svakom novom trenutku života. Imala je mobilni posao friziranja i šminkanja, i putovala je po cijeloj Nevadi. Sa suprugom je provodila svaki slobodan trenutak, spontano su odlazili od kuće i vikende provodili na plaži.

- Život nam je bio vrlo zauzet, i bila sam toliko uzbuđena zbog onoga što će doći sljedeće - rekla je i dodala što sve planira iskusiti prije smrti. Kaže kako želi probati najukusniji cheeseburger u New Yorku, voziti se podzemnom željeznicom te ići pogledati mjuzikle 'Wicked' i 'The Lion King' na Broadwayu.

- Želim plivati s morskim kornjačama, skočiti iz aviona. Želim pomoći drugima. Želim vidjeti lijek - dodala je.

Otkrila je i gdje želi skončati život.

- Gledajući u Tihi ocean. Voda je mjesto gdje pronalazim najviše mira. Sama ta ideja je zastrašujuća, ali moja obitelj neće gledati moju patnju, a niti ja neću patiti. Bit ću u miru, a to je sve što mogu tražiti - ispričala je tiho, a prenosi People.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: