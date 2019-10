'Nisam masturbirao 10 godina i život mi je postao puno bolji'

Nisam se namjeravao suzdržavati od masturbacije 10 godina, ali eto, dogodilo se. Sve je počelo kada mi je prijatelj rekao da nije masturbirao dvije i pol godine, pa sam poželio saznati koliko ja mogu izdržati. Nazovite to eksperimentom snage volje, prisjetio se Clark Schiller kako je prestao sa masturbacijom.

- Prestao sam na samo Valentinovo. Moja je supruga radila danju, a ja sam radio noću i nije bilo realnog vremena da provedemo naš prvi dan zaljubljenih kao bračni par. Mogao sam učiniti ono što sam uvijek radio kada moje supruge nije bilo u blizini, a trebalo mi je opuštanje. Ali, danas je bio poseban dan pa sam odustao - nastavio je.

Nije masturbirao tri dana nakon toga i bilo mu je, kaže, teže nego je predviđao. Osjećao se kao ovisnik koji se pokušava 'skinuti' sa cigareta ili alkohola. Iako mu nije bilo lako, odlučio je biti čvrst u svojoj odluci. Nakon tri mjeseca je shvatio da prođe cijeli dan, a da na masturbaciju nije ni pomislio.

- Počeo sam primjećivati ​​blagodati toga, kao, na primjer, da sam pažljiviji prema svojoj ženi. Kada ne masturbirate, supruga vam je jedina šansa za orgazam te počinjete ozbiljno shvaćati moć zavođenja. Ne možete jednostavno otići u svoju mušku špilju i cijediti 'mlijeko' iz sebe do besvijesti - rekao je.

- To što ne masturbiram mi je, također, pomoglo da ostanem u trenutku. Tijekom mog razdoblja masturbacije, tj. mnogo puta tijekom mog odraslog života, nije trebalo puno da mi pažnja odluta. Da ste razgovarali sa mnom, možda bih izgledao kao da slušam, ali u glavi sam razmišljao: 'Dobro, ok, pređi na stvar, prijatelju. Imam računalo puno slatkih JPG-ova i MPG-ova koji me čekaju kod kuće - dodao je.

Kaže kako je primijetio i koliko vremena može uštedjeti i koliko je mentalno ojačao. Naglašava da ovim eksperimentom njegova seksualnost nije nestala te da je imao nekoliko 'mokrih snova' koji su ga ugodno iznenadili.

- Ako je vašem tijelu orgazam potreban, a vi mu ga ne osiguravate, priroda će se sama pobrinuti za njega. Svjestan sam kako sve to ne bih mogao da nisam u predanoj vezi. Moji prijatelji su fascinirani, iako mi ponekad ne vjeruju. Zašto bih opet krenuo s time kada mi se život do sada samo poboljšao. Više sam usredotočen, manje napet, pažljiviji sam prema ženi, a periodični 'mokri snovi' su uzbudljiviji i manje izazivaju osjećaj sramote nego kada sam bio mlađi - ispričao je.

- Možda sad mislite: 'Ovaj tip je lud, odustati od masturbacije, svašta', i ja sam se rugao kada sam prvi put čuo za to. To mi se činilo jednako glupo kao kada bih rekao da više nikada neću voziti automobil. Ali, trebalo mi je dugo da promijenim svoje mišljenje - dodao je u iskrenoj ispovijesti na Men's Healthu.

