'Nisam ni znala da sam trudna, shvatila sam da sam rodila kad sam čula bebin plač na WC-u'

Jess Davis (20) je doživjela šok kada je otišla na WC i rodila dijete. Nije uopće znala da je trudna, a bolove je prepisivala simptomima menstruacije. Nije imala uobičajene simptome trudnoće i nikada nije osjetila da se beba pomiče.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moje su menstruacije oduvijek bile neredovite, pa to nisam baš uzela u obzir. Ponekad sam osjećala mučnine, ali počela sam uzimati novi lijek pa sam to jednostavno pripisala tome. Kad se rodio moj sin, to mi je bio najveći šok u životu, prvo sam mislila da sanjam - ispričala je.

Jess se sada navikava na majčinstvo nakon što je 11. lipnja 2022. rodila dječaka Freddieja Olivera Davisa. Te večeri kada je rodila je trebala imati kućnu zabavu za svoj rođendan. Dok se spremala, bol je postajala sve gora i gora. Rekla je kako je u jednom trenu osjetila silnu potrebu da ide na WC.

- Ni u jednom trenutku nisam mislila da ću roditi - samo sam znala da trebam tiskati. Kada sam ga čula kako plače, shvatila sam što se zapravo događa - objasnila je.

Jess koja je tada bila sama kod kuće, nazvala je svoju najbolju prijateljicu Liv King (20) koja je pozvala hitnu pomoć, a bebu su liječnici stavili u inkunator. Predviđaju da je Jess rodila u 35. tjednu, a oboje se dobro oporavljaju.

- Postati mama je velika životna promjena. Ljubav koju gajim prema Freddieju teško je objasniti, ali je nevjerojatna. Stalno mislim na njega - dodala je Jess koja je ovo nevjerojatno iskustvo podijelila na svojim društvenim mrežama. Video je skupio više od šest milijuna pregleda, piše Daily Mail.

