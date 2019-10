Nisam pila kavu mjesec dana i iskusila sam 5 velikih promjena

Blogerica Paige Kenzie, inače velika ljubiteljica kave, odlučila je na mjesec dana prestati piti najdraži napitak, a svoje je jednomjesečno iskustvo bez kofeina opisala na portalu Amendo.com.

- Da budem skroz transparentna: ovaj sam članak pisala ispijajući ledenu 'Jungle Espresso' u lokalnom kafiću, tako da moj pokušaj da se potpuno odreknem kave nije potpuno uspio. U Seulu, gdje živim i radim, sve se vrti oko kulture ispijanja i to je zapravo društveni doživljaj. No dok sam pila kavu sa kofeinom primijetila sam da sam stalno umorna, a nisam se više ni veselila kavi, više sam bila ovisna o njoj. Zato sam odlučila na mjesec dana prestati - piše Paige.

- U početku se nisam osjećala baš dobro i prolazila sam simptome odvikavanja što je uključivalo niz simptoma sličnih gripi, tjeskobu, glavobolju i blagu vrtoglavicu. Tek sam nakon tjedan dana osjetila da sam nešto 'manje jadna', svjetla su izgledala puno manje jarko, a zvukovi nisu bili onako glasni. Posao mi se činio manje kao obveza nego prije, čak sam se više smiješila. Ipak, nisam imala pojma da je ono što sam prošla bio tek početak mojih patnji u nastojanju da se na mjesec dana odreknem kave - napisala je Paige.

Navela je pet bitnih stvari koje su joj se u tom mjesecu promijenile.

1. Imala sam više energije

Što više kave pijemo, budnije se osjećamo no tijekom tog mjeseca bez kave imala sam neobično puno energije. Osjećala sam se dovoljno budnom i motiviranom da odrađujem poslove kroz cijeli dan. Nekada sam mislila da sam samo 'jutarnji tip osobe' i da samo 'noćne ptice' mogu bilo što raditi nakon 19 sati. No nakon što sam prestala s kavom, oduševilo me što sam poslove mogla završavati i u večernjim satima, umjesto da se budim rano da ispunim rokove.

2. Spavala sam bolje

Jedna studija koja je istraživala učinke kofeina na san pokazala je da 'kofein koji smo konzumirali i šest sati prije spavanja smanjuje san za više od jednog sata'. Iskreno, nije mi bilo potrebno istraživanje da mi kaže da kofein utječe na kvalitetu mog sna, jer čak i kad pijem kavu, ne pijem je nakon 15 sati - naprosto nema dovoljno ovaca koje bih mogla prebrojati da zaspim.

No kroz mjesec kad sam izbacila kavu bi navečer brzo zaspala i nisam se budila po noći. Budila sam se ujutro svježa i nisam imala osjećaj da mi treba kava samo da se mogu pripremiti za dan. Ako razmišljate odreći se kave, ali ne možete zamisliti buđenje i ustajanje bez nje, pokušajte sa šalicom vrućeg zelenog čaja koja sadrži samo oko 30-50 mg kofeina (dok kava ima 100-200 mg po šalici).

3. Doručkovala sam

Kad pijem kavu u popodnevnim satima, ne osjećam glad, pa me ne čudi što neki kavu ili ekstrakte kave koriste za kontrolu apetita.

Ali kad ne doručkujem postanem razdražljiva, pa čak i smantana dok dođe vrijeme ručka. Kad nisam pila kavu, želudac me tražio uravnoteženije, zdravije doručke, poput tosta s maslacem od kikirikija sa sjemenkama konoplje, veganskih smoothieja s proteinima ili juhe sa tofuom.

4. Uštedjela sam

Još uvijek si ne želim ni priznati koliko trošim na kavu, a kako je većina kava iz kafića u osnovi kao gorko vodenasto blato, brzo sam razvila ljubav prema 'specijalnoj' kavi iz Južne Koreje koja je jako dobra, ali i skupa.

Mjesec u kom sam se odrekla kave imala sam novca koji sam mogla uštedjeti ili potrošiti na druge poslastice. Ako se odlučite za ovakav izazov, novac koji inače obično trošite na kavu, stavite u vlastiti fond - za hitne slučajeve ili posebna putovanja.

5. Bila sam smirenija

Nisam nestrpljiva osoba, ali tijekom mjeseca bez kave, osjećala sam se uglavnom spokojno. Zbog ovisnosti o kavi, kad sam ostala bez nje, osjećala sam se kao druga osoba. No usprkos svim pozitivnim promjenama, nije prošlo dugo i opet sam popila svoj crni korejski napitak.

Možda je to i razlog što sam odlučila prestati s kavom samo na mjesec dana a ne trajno, ali teško je odmaknuti se od kulture ispijanja kave - obožavam hodati do kafića u blizini kuće, slušati zvuk mljevenja kave u pozadini, čuti žamor drugih gostiju, pozdraviti konobara i reći mu; 'Uobičajeno, molim te!'.

