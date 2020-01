'Nisam se tuširao mjesec dana, evo što se zapravo promijenilo'

Vjerojatno vam se navika tuširanja još nije 'zamjerila' toliko da stvarno razmišljate o potpunom ukidanju vode i sapuna, no ne biste bili prvi - baš je to napravio James Hamblin, liječnik i autor, koji osim knjiga piše i kolumne za magazin The Atlantic.

On je odlučio da će 'postepeno prestati s tuširanjem' na mjesec dana, a inspirirala ga je novinarka New York Timesa Julia Scott koja se isto prestala tuširati za svrhu eksperimenta, da bi testirala 'sprej sa živim bakterijama' - koji izgleda i ima okus poput vode, ali je pun bakterija za koje znanstvenici vjeruju da bi živjele na našoj koži kad ih ne bi stalno ispirali. Ideja iz eksperimenta je dokazati da tijelo može samo upravljati 'svojim malim ekosistemom' na koži, ako mu mi prestanemo 'smetati' tuširanjem i korištenjem agresivnih sredstava za pranje.

Hamblin je tako polako prestao koristiti sapune (osim onog za ruke, zbog sprečavanja širenja mikroba i bolesti), razne kreme, pa čak i dezodorans, a malo bi se isprao s vodom kad je baš bio 'vidno' prljav.

Foto: Thinkstock

Rezultat njegovog eksperimenta čak nije bio ni smrad već je, prema riječima ljudi koji su boravili s njim, mirisao 'kao čovjek'. Hamblin je rekao da deterdženti i proizvodi za njegu i higijenu tijela koje svakodnevno stavljamo na kožu i kosu narušavaju ravnotežu ulja i dobrih bakterija koje na nama žive.

Po njegovom mišljenju, s agresivnim ih tuširanjem ubijamo, a premda se brzo ponovo naseljavaju, više nisu 'u ravnoteži' jer tijelo brže proizvodi loše bakterije zbog čega se javlja neugodan miris.

Zaključak je: ako prestanemo koristiti razna sredstva za njegu tijela, tijelo će samo 'smisliti' kako da se 'vrati u balans', pa će dobre bakterije bujati, a loše će biti 'pod kontrolom'.

Zbog svega ovoga na portalu Shape kažu kako vrijedi razmisliti o jednom kraćem periodu bez tuširanja - ako ništa, pišu, barem ćete uštedjeti nešto novca i vremena.

