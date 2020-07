Nisu sve anticelulitne kreme djelotvorne - otkrijte koje jesu!

Kreme s retinolom, biljkom gotu kolom i aminofilinom dokazano rješavaju kožu od celulita i prodiru dubinski, a među učinkovitima su i kofein, divlji kesten te bršljan

<p>Samo neki sastojci anticelulitnih krema dokazali su učinkovitost u istraživanjima, a najučinkovitija tri su aminofilin, centella asiatica (gotu kola) i retinol, tvrdi Helen Foster u svojoj knjizi “Kako ukloniti celulit”. Retinol je derivat vitamina A i obično se koristi u kremama protiv bora. No i u anticelulitnim kremama ima slično djelovanje - zateže kožu i popravlja njenu elastičnost zbog čega područje zahvaćeno celulitom više ne izgleda grudasto. Retinol ubrzava i obnavljanje stanica te stvaranje kolagena koji masnoće čuva na mjestu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čajevi koji pomažu u razgradnji celulita</strong></p><p>Tako im ne dopušta da urastu u kožu i postanu - celulit. Biljka Centella asiatica, poznata i kao gotu kola, djeluje iznutra na celulit tako što pridonosi stvaranju novih zaliha kolagena te učvršćuje fibroblast, stanice vezivnog tikiva. Dok je god fibroblast čvrst, neće se promijeniti u tkivu pa time niti izmijeniti izgled kože ni istaknuti celulit, objašnjava Foster. Aminofilin se u nekim istraživanjima pokazao iznimno učinkovit jer je smanjio masnoće u bedrima te tako i opseg bedara.</p><p>Iako mnogi drugi eksperimenti nisu potvrdili prethodni rezultat, kozmetičke tvrtke ga i dalje koriste tvrdeći da najbolji rezultat ostvaruje u kombinaciji s vježbanjem. Kupite li kremu s aminofilinom, Foster savjetuje da je brzo potrošite i ne izlažete toplini. Pritom savjetuje da sve kreme nanosite laganim kružnim pokretima suprotno od kazaljke na satu.</p><h2>Kofein razgrađuje masnoće i tonira </h2><p>Kofein je često jedan od glavnih sastojaka anticelulitnih krema i pomaže pri otpuštanju masnoća iz masnih naslaga kao i aminofilin, objašnjava Foster u knjizi “Kako ukloniti celulit”. Kofein smanjuje količinu vode iz kože te je tako tonira i učvršćuje. Dovoljno je popiti šalicu kave (ne više!) na dan neovisno o kremi.</p><h2>Bršljan i mentol zatežu kožu </h2><p>Bršljan u kremama smanjuje zadržavanje vode i zato čini bedra čvršćima i tanjima. No postoji rizik od alergija pa Foster savjetuje da kremu najprije testirate na dijelu kože nekoliko dana za redom prije no što je nanesete na noge. Voda se zadržava zbog lošeg protoka limfe pa će pomoći i profesionalna masaža.</p><h2>Cirkulaciju poboljšava divlji kesten </h2><p>Divlji kesten se u kremama može naći i pod svojim latinskim imenom Aesculus hippocastanum. On pomaže u ubrzavanju cirkulacije, a jača i vene te kapilare. Pomaže i kod izlučivanja tekućina. Gel s mentolom također može pomoći jer ima efekt hlađenja zbog čega će pojačati cirkulaciju te stegnuti kožu.</p><h2>Noću koža bolje upija kremu </h2><p>Imate li anticelulitnu kremu koja se nanosi jedanput na dan, najbolje ju je nanijeti prije spavanja, napominje Foster. Koža je noću najpropusnija i svaki sastojak će tada bolje upiti. Sadrži li krema retinol, tada je nanosite uvijek prije spavanja jer ga svjetlost uništava.</p><h2>Kupke pogoduju celulitu</h2><p>Krema se neće isprati nanesete li je nakon kupanja ili tuširanja na suhu kožu jer sastojci imaju dovoljno vremena da prodru u nju. Izbjegavajte kupanje u pjenastim i vrlo toplim kupkama jer jako isušuju kožu, a na dehidriranoj koži celulit je još vidljiviji. </p><h2>Losion zamijenite anticelulitnom kremom </h2><p>Anticelulitne kreme koje nije potrebno nanositi u određeno doba dana možete koristiti svaki put nakon tuširanja, savjetuje Foster. Tako ćete ujedno i djelovati protiv celulita i hidratizirati kožu kao s losionom. Suha koža je sklonija celulitu jer je tanja pa treba izbjegavati solarij jer UV zrake prodiru dublje i oštećuju više kolagena.</p>