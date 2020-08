Nisu svi ispucali vrhovi isti - to određuje kako ih treba tretirati

Postoji čak šest vrsti različitih 'rasjeda' koji nastaju na vrhovima kose, a oni svjedoče o intenzitetu štete. O tome ovisi i je li šišanje jedina nužna opcija, ili se situacija može spasiti s određenim tretmanima i njegom

<p>Jeste li znali da postoje različite vrste ispucalih vrhova kose? I iako iza tog stanja stoje različiti uzroci, postoje male nijanse koje puno toga mogu otkriti o kosi, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/types-of-split-ends">mbg</a>.</p><p>No postoji li razlog zašto dobivamo različite vrste ispucalih vrhova koji se pojavljuju na pramenovima kose ili je njihov izgled slučajan? I kako tretirati ispucale vrhove koje imamo? Evo što kaži frizeri.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Različite vrste ispucalih vrhova i što znače?</h2><p>Postoji 6 osnovnih vrsta rascjepa, premda se ponegdje može naći i podjela s više vrsta 'rasjeda'. Osim onog klasičnog pucanja u obliku slova Y, postoji i 'beba' rasjed podijeljen na samom vrhu dlake, "trostruki split' s izgledom koji nalikuje vrhu vilice, tzv pero s dlačicama koje strše s obje strane, stablo s više grana u jednom smjeru te duboki rascjep, s ostacima dalje prema osovini dlake.</p><p>Vrsta ispucalosti vrha obično svjedoči o jačini štete nanesene kosi, pa tako beba rascjep obično signalizira početno oštećenje, dok drvo ili pero otkriva ono veće. Dakle, primijetite li još nekoliko dlačica koje strše iz vlasi, to obično ukazuje na veću štetu na kutikuli.</p><p>U pogledu vrsta nastale štete (oštro četkanje, vrući alati, kemijski tretmani i dr.), teško je reći koja navika dovodi do koje vrste razdvajanja. U nekim slučajevima rascjepi s više grana (misleći na 'stablo' ili 'perje') proizlaze iz jako obrađene ili kemijski tretirane kose, kaže frizerka Maddie Cheatham, osnivačica Tint Color Bar-a. Ali većinu vremena šteta je šteta kada je riječ o ispucalim vrhovima te se ona pogoršava ako se ne poduzmu neki koraci njege.</p><h2>Kako ih tretirati</h2><p>Bez obzira na to kakvu vrstu ispucalih vrhova imate, postoji samo jedan način stvarnog saniranja štete - šišanje.</p><p>- Jednom kad se krajevi podijele, oštećenje je nepovratno, a najzdravija opcija ih je odrezati - objašnjava Maddie.</p><p>No, ako radite na spašavanju dužine i šišanje nije opcija, preostaju vam mogućnosti stavljanja ulja i maski koji 'zaključavaju' kutikulu, kao i obavezno sredstvo za stiliziranje kose u tu svrhu. Važno je osigurati kosi dovoljno vlage i spriječiti isušivanje - što znači sušenje na zraku te izbjegavanje bojanja i vrućih alata za oblikovanje.</p><h2>Isprobajte kokosovo ulje</h2><p>Ovo je još jedan odličan način za primjenu kokosovog ulja. Nanesite ga na kosu, počevši od korijena prema vrhovima, i pustite neka odstoji pola sata. Ovaj dubinski tretman za vašu kosu pomoći će vam da prikrijete štetu ispucalih vrhova.</p><h2>Nježni prema kosi</h2><p>Nemojte snažno trljati mokru kosu ručnikom jer je tako možete oštetiti. Voda se oprezno treba istisnuti od korijena prema vrhovima. </p><p>Osim toga, izbjegavajte raščešljavanje oprane kose - radije kosu počešljajte češljem širokih zubaca kad je na njoj još regenerator. Osim toga, stručnjaci preporučuju svakodnevno korištenje spreja za vlažnost kose.</p>