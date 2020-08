'U obitelji u kojoj su se pojavile uši potrebno je tretirati glave svih ukućana istovremeno'

<p>Uši se prenosi izravnim dodirom glave o glavu, a mogu se prenijeti i korištenjem istog češlja, ukosnica, kopči i gumica za kosu, kapa, šalova, ručnika, posteljine...</p><p>Kao prvo, primijetite li da se dijete počelo uporno češati po glavi, svakako odvojite vremena i pregledajte mu kosu, posebno dijelove iza uha i na potiljku, tu se najviše zadržavaju.</p><p>- Detaljnim pregledom vlasišta, najčešće u području iza uha i potiljka, mogu se otkriti žive pokretne uši ili, što je češće, samo gnjide (jajašca). Pogotovo pažljivo treba pregledati plavu kosu, jer su na njoj gnjide jako teško vidljive. Gnjide su sitna, oko 1 mm velika jajašca čvrsto prilijepljena uz kosu (najčešće blizu korijena vlasi/dlake), tako da se, za razliku od peruti, teško skidaju s kose. Na koži vlasišta mogu se eventualno uočiti ranice i krastice kao posljedica češkanja - objašnjavaju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).</p><p>- U obitelji u kojoj su se pojavile uši potrebno je tretirati glave svih ukućana istovremeno. Nakon toga preporučuje se pranje svega što je osoba koristila dva dana prije provođenja tretmana. Svu posteljinu, deke, ručnike, odjeću koja se oblači preko glave kao i sva pokrivala za glavu treba prati na temperaturi od najmanje 60°C. Predmeti koji se ne mogu oprati na barem 60°C stave se u plastičnu vrećicu i drže u zatvorenoj vrećici dva tjedna - dodali su.</p><p>Kosa djeteta i svih članova obitelji trebala bi se oprati posebnim šamponima koji se mogu kupiti u ljekarnama. Valja imati na umu da šampon ne uništava gnjide pa je jajašca važno uklanjati s glave posebnim gustim češljem. Preporuka je prije toga kosu isprati toplom zakiseljenom vodom - dodaje se limuna ili octa, kako bi se gnjide lakše odvajale od vlasi i tako uklonile.</p><p>- Nakon upotrebe češalj treba 10 minuta namočiti u vodi temperature od najmanje 60°C i dobro oprati. Na tržištu postoje i električni češljevi koji uništavaju gnjide. Jajašca uši se mogu uklanjati s kose i ručno, pronalaženjem gnjida pregledom kose i povlačenjem prstima po vlasi na kojoj su pričvršćene gnjide - napominju u HZJZ-u.</p><p>- Nije potrebno šišanje kose, no ono olakšava rješavanje ušljivosti, jer je s kraće kose puno lakše ukloniti uši i gnjide. Nakon provedenog tretmana, vlasište treba pregledavati sljedeća 2 do 3 tjedna kako bi bili sigurni da su uklonjene sve uši i gnjide - dodali su.</p>