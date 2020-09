Hoteli su u krizi diljem Europe, ali nigdje se to ne osjeti kao u \u017denevi, gdje tri \u010detvrtine gostiju \u010dine ljudi koji dolaze na poslovne kongrese i seminare ili su povezani s manjim ili ve\u0107im sastancima koje organiziraju UN i druge me\u0111unarodne organizacije.\u00a0

\"Sada nema kongresa, nema poslovnog turizma, a UN se jedva 'pomi\u010de'. To \u017denevu \u010dini najpogo\u0111enijim gradom u \u0160vicarskoj\", obja\u0161njava Lavalley.\u00a0Sa 126 hotela i 10.000 soba, \u017deneva se mo\u017ee pohvaliti najve\u0107om 'hotelskom gusto\u0107om' u svijetu, odnosno omjerom broja soba i stanovnika.\u00a0

Ako se ni\u0161ta ne poduzme, brojni \u0107e hoteli\u00a0zavr\u0161iti kao Richemont koji se morao zatvoriti nakon 145 godina poslovanja, ka\u017ee Lavalley.\u00a0

U me\u0111uvremenu, susjedni gradovi koji profitiraju od blizine \u017deneve tako\u0111er pate.\u00a0U Lausannei, \u0161ezdesetak kilometara dalje niz \u017denevsko jezero, idu\u0107i \u0107e mjesec propasti najmanje jedan hotel, rekao je Stefano Brunetti-Imfeld, predsjednik gradskog saveza hotelijera.\u00a0

Taj je grad sredi\u0161te vi\u0161e od 50 me\u0111unarodnih sportskih saveza i\u00a0Me\u0111unarodnog\u00a0olimpijskog odbora (MOO) pa ima i svojih problema neovisno o\u00a0\u017denevi.

\"Svi ti ljudi ostaju doma, ne dolaze na posao, ne putuju ili ne dovode druge ljude\", dodaje Brunetti-Imfeld, \u010dija obitelj vodi Hotel de La Paix u sredi\u0161tu grada od 1954.\u00a0

Zbog takve situacije vlasnici hotela u \u017denevi i okolnim podru\u010djima tra\u017ee da \u0161vicarska vlada osnuje fond koji \u0107e im pomo\u0107i da pokriju gubitke i ostanu na \u017eivotu dok pandemija ne prestane.\u00a0\u017dele i bolje balansiranje vladaju\u0107ih izme\u0111u zdravstvenih i ekonomskih interesa.\u00a0

Svaka restrikcija i svako ograni\u010denje ima razoran u\u010dinak na broj no\u0107enja u hotelima, rekao je\u00a0 Brunetti-Imfeld i ukazao\u00a0na nedavnu odluku da se ve\u0107i dio Francuske, uklju\u010duju\u0107i i Pariz, stavi na \u0161vicarsku crvenu listu.\u00a0\u00a0

Lavalley isti\u010de da\u00a0je nu\u017eno na\u0107i \"sredinu\" izme\u0111u zdravstvenih i ekonomskih interesa kako bi se \"izvukli s dna ove rupe\".\u00a0

\u00a0

Nitko ne putuje u Švicarsku, u Ženevi hoteli na rubu propasti

Ženeva je grad koji se može pohvaliti s najviše hotela po glavi stanovnika u svijetu, a zbog pandemije iz udruge hotelijera poručuju da su trenutno na odjelu intenzivne njege

<p>- Rolete na prozorima ženevskog 'Richemonta' spuštene su od srpnja, nakon što je u uobičajenim okolnostima taj užurbani hotel s pet zvjezdica zbog koronavirusa ostao bez bogatih gostiju. </p><p>Nakon "katastrofalnog ljeta" i drugi luksuzni hoteli u Ženevi, gradu koji se hvali s najviše hotela po glavi stanovnika u svijetu, bore se da izbjegnu sličnu sudbinu. </p><p>- Mi smo kao profesija na odjelu intenzivne njege i životno smo ugroženi - kamena lica govori Thierry Lavalley, predsjednik ženevske udruge hotelijera i upravitelj hotela Fairmont Grand.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj iz Švicarske iznajmljuje krave za terapiju smirenja</strong></p><p>Prije pandemije ženevski su hoteli zbrajali rekorde. Grad koji u uobičajenim okolnostima vrvi diplomatima i poslovnim ljudima ostvario je 3,2 milijuna noćenja 2019. godine. "A sad nas je pogodio ekonomski tsunami", kaže Lavalley. </p><p>Kao 1954. </p><p>Švicarska, zemlja s 50.000 zaraženih koronavirusom i 1800 umrlih, izbjegla je stroge karantene kakve su uvele druge države, ali su ograničenja u putovanjima i otkazivanje brojnih konferencija i sastanaka uzele danak. </p><p>Do konca srpnja u Ženevi je zabilježeno samo 693 tisuće noćenja i ne očekuje se da će do kraja godine taj broj premašiti 1,3 milijuna. Za takvu nisku razinu posjećenosti treba se vratiti do 1954. kada u gradu nije bilo ni upola hotela kao danas.</p><p>Hoteli su u krizi diljem Europe, ali nigdje se to ne osjeti kao u Ženevi, gdje tri četvrtine gostiju čine ljudi koji dolaze na poslovne kongrese i seminare ili su povezani s manjim ili većim sastancima koje organiziraju UN i druge međunarodne organizacije. </p><p>"Sada nema kongresa, nema poslovnog turizma, a UN se jedva 'pomiče'. To Ženevu čini najpogođenijim gradom u Švicarskoj", objašnjava Lavalley. Sa 126 hotela i 10.000 soba, Ženeva se može pohvaliti najvećom 'hotelskom gustoćom' u svijetu, odnosno omjerom broja soba i stanovnika. </p><p>Ako se ništa ne poduzme, brojni će hoteli završiti kao Richemont koji se morao zatvoriti nakon 145 godina poslovanja, kaže Lavalley. </p><h2>Dno rupe </h2><p>U međuvremenu, susjedni gradovi koji profitiraju od blizine Ženeve također pate. U Lausannei, šezdesetak kilometara dalje niz Ženevsko jezero, idući će mjesec propasti najmanje jedan hotel, rekao je Stefano Brunetti-Imfeld, predsjednik gradskog saveza hotelijera. </p><p>Taj je grad središte više od 50 međunarodnih sportskih saveza i Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) pa ima i svojih problema neovisno o Ženevi.</p><p>"Svi ti ljudi ostaju doma, ne dolaze na posao, ne putuju ili ne dovode druge ljude", dodaje Brunetti-Imfeld, čija obitelj vodi Hotel de La Paix u središtu grada od 1954. </p><p>Zbog takve situacije vlasnici hotela u Ženevi i okolnim područjima traže da švicarska vlada osnuje fond koji će im pomoći da pokriju gubitke i ostanu na životu dok pandemija ne prestane. Žele i bolje balansiranje vladajućih između zdravstvenih i ekonomskih interesa. </p><p>Svaka restrikcija i svako ograničenje ima razoran učinak na broj noćenja u hotelima, rekao je Brunetti-Imfeld i ukazao na nedavnu odluku da se veći dio Francuske, uključujući i Pariz, stavi na švicarsku crvenu listu. </p><p>Lavalley ističe da je nužno naći "sredinu" između zdravstvenih i ekonomskih interesa kako bi se "izvukli s dna ove rupe". </p><p> </p>