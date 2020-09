Ogroman pad noćenja: Hotele u Austriji sad rentaju za život...

Njihovi oglasi mogu se naći u Facebook grupama za najam stanova. Kada dođete pogledati jednosobni stan za cijenu od 550 eura mogli bi se iznenaditi jer ste se putem navedene adrese našli u hotelu

<p>Jeste li ikada sanjali o životu u hotelu? Vaši snovi se zbog korone mogu i ostvariti. </p><p>Naime, nije sve tako crno za krajnje korisnike jer su hoteli počeli nuditi opciju stanovanja po prihvatljivoj cijeni. S ciljem da popune sobe austrijski su se hotelijeri dosjetili najma na duži period. </p><p>Njihovi oglasi mogu se naći u Facebook grupama za najam stanova. Kada dođete pogledati jednosobni stan za cijenu od 550 eura mogli bi se iznenaditi jer ste se putem navedene adrese našli u hotelu.</p><p>No, to nije jedino iznenađenje, cijena se također odjednom strmo popne na 850 eura.</p><p>Navedeni događaj tiče se hotela Corvinus na popularnoj Mariahilferstrasse. </p><p>Čitavo iskustvo je puno iznenađenja i mogli bi se osjećati prevareno jer nije od početka iskomunicirano kao duži najam hotela.</p><h2>Svaka prodana soba je ... dobra soba! </h2><p>Neki to rade tajno, a neki javno. Popularni lanac hotela 25hours je od novog pristupa najmu svojih soba napravio čitavu kampanju pod nazivom ‘’Stay a little longer’’ (Ostani malo duže).</p><p>Mjesečni najam sobe za studente i školarce iznosi 999 eura, a za ostale 1,550 eura. U to su uključeni svi troškovi režija pa čak i besplatno korištenje bicikla te automobila Mini Cooper. Iz razgovora s Roland-om Eggenhofer-om, prodajnim marketing managerom u hotelu 25hours Beč, doznajemo kako su još u veljači kada je nastupio lock down krenuli razmišljati što da naprave. </p><p>Tijekom ljeta su oglasili ponudu za dugoročan najam soba za studente, umjetnike te poslovne ljude jer sobe imaju vlastitu kuhinju.</p><p>- To je bila jako dobra ideja. Fokusirani smo na to jer su fakulteti počeli s radom. Namjeravamo nastaviti s ovim načinom popunjavanja hotela i sljedeće godine. Nama je u interesu prodati sobe – rekao je Eggenhofer u razgovoru za 24 sata dodajući da je svaka prodana soba - dobra soba.</p><p>Na pitanje o isplativosti je rekao da su pokriveni, a dodatni profit dolazi od bara i restorana koji su u sklopu hotela. <br/> Također ističe kako su se na duži najam odlučili ljudi iz korporacija koji borave u Beču od ponedjeljka do srijede, četvrtka. Jako im se sviđa to što imaju prostor gdje mogu ostaviti osobne stvari.</p><p>- Mi smo od svibnja do prije dva tjedna imali sreće s popunjenošću. No, sada se sve mijenja. Upozorenje za putovanje u Beč izdale su Njemačka, Švicarska, Danska, Nizozemska ... – rekao je Eggenhofer naglašavajući da su njihovi gosti bili većinom korporacijski ljudi iz Njemačke.</p><p>Obzirom na novonastalu situaciju spremaju se krenuti s oglašavanjem ponude koja je usmjerena na lokalno stanovništvo uz moto ‘’explore Your own city’’ (Istraži svoj grad). </p><p>Tu su romantični vikendi te vikendi s najboljim prijateljima i uključuju dodatne aktivnosti poput posjete muzejima.</p><p>- Poanta je da se treba razmišljati izvan kutije kako bi hoteli bili inovativni i privukli goste, posebno u ovim vremenima - zaključio je Eggenhofer.</p><h2>140 otkaza za radnike luksuznog hotela Sacher </h2><p>No nisu svi bili spremni na prilagodbu.</p><p>Hotel Sacher je tako proteklog tjedna punio novinske stupce pod naslovima 'Tragedija u luksuznom hotelu Sacher'. Preživio ih je hotel puno, od rata preko ubojstava koje su svjedočili njegovi zidovi. </p><p>Zbog lošeg poslovanja uzrokovanog pandemijom 140 radnika je dobilo otkaze, 105 u Beču i 35 u Salzburgu, a njih 345 u Beču je na skraćenom radnom modelu.</p><p>Direktor hotela Sacher, Matthias Winkler je rekao kako s 25 posto zarade od prošle godine koja je iznosila oko 100 milijuna eura ne mogu zadržati 100 posto radnika. Nazvao je situaciju dramatičnom.</p><h2>86 posto manje noćenja u Beču</h2><p>Posebno je teška situacija za gradski turizam. Beč u usporedbi s prošlom godinom bilježi pad noćenja za 86 posto. </p><p>Kongresni turizam potpuno je izumro. Elisabeth Köstinger, ministrica turizma se na današnjoj konferenciji za medije zahvalila čak 30 posto više Austrijanaca koji su ove godine odmor proveli u svojoj zemlji. </p><p>Još uvijek je neizvjesno kako će se stvari odvijati sa zimskim turizmom. Zbog rasta broja zaraženih, svi ugostiteljski objekti u Tirolu, Salzburgu i Vorarlbergu od 25. rujna biti će otvoreni samo do 22 sata. </p>