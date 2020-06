Nitko ne smije taknuti torbicu Kraljice Elizabete - ni osiguranje

Capricia Penavic Marshall, bivša šefica protokola za Sjedinjene Države, prisjetila se incidenta koji se dogodio tijekom posjeta bračnog para Obama Buckinghamskoj palači 2011.

<p>Marshall, koja je prije bila tajnica za društvene protokole u vrijeme Clintonove administracije, izjavila je da je inače normalna praksa da ona uzme, odnosno pridrži torbicu dame koja se fotografira tijekom službenih aktivnosti. U skladu s tim običajem, Marshall je tijekom posjeta bivšeg predsjednika Baracka Obame i prve dame Michelle, Buckinghamskoj palači 2011. godine, napravila pokret prema torbici Kraljice Elizabete II, kako bi joj pridržala torbicu, no bila je to protokolarna greška.</p><p>- Dok je Njeno Veličanstvo izlazilo, primijetila sam da ima torbicu te sam je krenula uzeti, kako bi joj pridržala za vrijeme snimanja - izjavila je Marshall. </p><p>No, nakon suptilnog pokreta prema torbici, član kraljinog sigurnosnog tima gurnuo ju je naglo prema zidu i rekao: - Ne diraj torbicu. Ne znam što je u torbi, ali nikad je ne diramo - .</p><p>- Rekla sam mu, žao mi je, izvinjavam se - prisjetila se nemilog događaja bivša suradnica protokolarnih aktivnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veza Hrvatske i kraljevske obitelji</strong></p><p>Kraljevska biografkinja Sally Bedell Smith otkrila je 2012. godine sadržaj kraljičine torbe za koju se priča da sadrži kompaktno ogledalo, Clarinsov ruž za usne, prijenosnu kuku na koju će objesiti torbicu pored stola, naočale za čitanje, bombone od mente i nalivpero.</p><p>Uz to, vjeruje se da njezino Veličanstvo u torbici nosi glačanu novčanicu od pet funti za milodar tijekom mise, iako se smatra da članovi kraljevske obitelji nikad nemaju novac uz sebe.</p><p>Torbica, osim za sitnice, Kraljici služi i za signalizaciju - ako je prebacuje s jedne ruke na drugu, to znači da želi promjenu sugovornika ili teme. Također, torbicu će staviti na pod ako želi neverbalno poručiti svojim pomoćnicima da želi - otići, objavio je<a href="https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/a32955281/queen-handbag-former-obama-employee/"> Elle UK. </a></p>