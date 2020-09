Majka Annie koja je Daisyna glavna njegovateljica, napisala je nevjerojatno dirljiv i mo\u0107an prikaz sirove stvarnosti i slomljenog srca odgoja Daisy, nazvan 'Daisy ne mo\u017ee pri\u010dati'. Annie detaljno opisuje svaki aspekt Daisyna \u017eivota,\u00a0borbe za \u017eivot i brigu o Daisy. Ona tako\u0111er iznosi jedan stravi\u010dan incident u kojem je propali zubni pregled doveo do toga da je Daisy izgubila ve\u0107inu zubi u dobi od 15 godina.

Annie je rekla da je knjigu htjela napisati kako bi ljudi znali kako je zapravo odgajati nekoga poput Daisy gotovo 20 godina.

Rekla je: 'Kad bih odlazila na kavu ili ne\u0161to sli\u010dno, slu\u0161ala bih ljude kako razgovaraju o svojoj djeci i problemima na igrali\u0161tu, a ja sam jednostavno mislila da stvarno nemaju pojma\u00a0koliko su njihovi problemi zapravo 'lagani'. Po\u010dela sam pisati ovu knjigu jer sam \u017eeljela pokazati koliko je Daisy lo\u0161e.'

Otkada je postala majka, Annie \u017eeli saznati \u0161to joj se doga\u0111a sa djevoj\u010dicom.

A post shared by Annie Rainey (@annieraineyroo) on May 10, 2019 at 12:48am PDT

- Pro\u0161lo je gotovo 20 godina, a mi nismo dobivali dijagnozu. Proveli smo genetske testove, ali Daisy nikada nije dijagnosticirano stanje. Jednom je postojala sna\u017ena naznaka da ima Rettov sindrom, ali na kraju se ispostavilo da ga nema. Rett djevojke obi\u010dno su vrlo male, ali Daisy nije u potpunosti zadovoljila kriterije za dijagnozu - rekla je Annie za The Sun.

Annie \u017eeli podijeliti iskustva s drugim mamama, ali rekla je da to nije mogu\u0107e zbog Daisyna stanja.

- Vrlo rano, kad je Daisy imala oko tri godine, bila sam uvjerena da je autisti\u010dna, ali definitivno nije. Mo\u017eda zvu\u010di u\u017easno, ali da je samo autisti\u010dna, mo\u017eda bi joj \u017eivot bio lak\u0161i. Mogla bi normalno izlaziti i dru\u017eiti se s vr\u0161njacima - rekla je Annie.

Daisyn neurolog bio im je od velike pomo\u0107i, no ni on ni je znao koja je njena dijagnoza te nije znao kako bi im vi\u0161e pomogao.

- Sve je kroz njezin \u017eivot bilo naga\u0111anje. Kad pitamo ima li infekciju uha, lije\u010dnik ne zna, pa bi ona samo nastavljala s antibioticima. Daisy bi znala raditi nered kao mala beba kad se igra, bacala je stvari sa stolova, a doktori su je se samo \u017eeljeli rije\u0161iti osim na\u0161eg neurologa - obja\u0161njava Annie.

Obitelj ne prima nikakvu financijsku podr\u0161ku jer nema dijagnoze za Daisyno stanje.

- Jednom nam je stru\u010dnjak rekao da je mentalno hendikepirana, da je ona 10 mjese\u010dna beba u 19-godi\u0161njem tijelu. Ipak, ona mo\u017ee hodati i mislim da je to ono \u0161to zbunjuje lije\u010dnike, jer ne bi trebala hodati s obzirom na tu dijagnozu - rekla je Annie.

Annie je rekla da i njezina k\u0107i ima nevjerojatno uho za melodije. Kad bi, na primjer, \u010dula Lady Gagu na radiju i ponovno je \u010dula, mogla bi savr\u0161eno reproducirati melodiju.\u00a0

- To je na neki na\u010din frustriraju\u0107e, jer ako ona to mo\u017ee, za\u0161to ne mo\u017ee raditi i druge stvari. Voljela bih da nam jednog dana netko ka\u017ee da zna \u0161to se doga\u0111a s Daisy, ali tko zna ho\u0107e li se to ikada dogoditi - rekla je Annie.

Annie je tugovala zbog njenog \u017eivota, zbog svega \u0161to nisu uspjeli dokazati. Osim toga, bilo joj je najvi\u0161e krivo \u0161to Daisy nema \u017eivot kao svaka druga tinejd\u017eerica.

- Nekada bih voljela da skrive\u0107ki kupuje \u0161minku ili da mi je ukrade, da me pita za savjet o ljubavi ali to se ne\u0107e dogoditi - rekla je Annie.

Jedina stvar koju Annie najvi\u0161e mu\u010di je \u0161to svaki put kada hodaju ulicom i kada netko ka\u017ee 'Bok',\u00a0ona se mora ispri\u010davati jer drugi ljudi ne znaju da ona ne pri\u010da.\u00a0

Obitelj \u0107e poslati Daisy na fakultet za osobe s posebnim potrebama.\u00a0

- Bila je to monumentalna i mu\u010dna odluka za koju smo oduvijek govorili da se ne\u0107e dogoditi, ali osje\u0107amo da su nam ruke vezane jer su na\u0161e mogu\u0107nosti tako ograni\u010dene za budu\u0107u skrb i edukaciju Daisy, stoga mislimo da \u0107e edukacija dati Daisy ono \u0161to joj mi ne mo\u017eemo pru\u017eiti - rekla je Annie. Dodala je kako je silno zabrinuta kako \u0107e se Daisy prilagoditi s obzirom da nitko nije upoznat s njezinim stanjem.

Neurolog koji je sura\u0111ivao s Daisy od njezine \u010detiri godine rekao je da njezino stanje mo\u017eda nikada ne\u0107e biti u potpunosti obja\u0161njeno.



\u00a0

Nitko ne zna njenu dijagnozu: U tijelu je 19-godišnjakinja ali je kao mala beba, plače i ne priča

Nekada bih voljela da skrivećki kupuje šminku ili da mi je ukrade, da me pita za savjet o ljubavi ali to se neće dogoditi - rekla je Annie. Nažalost roditelji Daisy nikada neće saznati što se događa

<p>Tinejdžerica <strong>Daisy Rainey</strong> (19) u potpunosti je ovisna o svojoj mami <strong>Annie</strong> (53), tati <strong>Nicku</strong> (56) i starijem bratu <strong>Harveyu</strong> (22). Daisy je poput malene bebe, ona sisa dudu varalicu, nosi pelene i obitelj je mora hraniti i odijevati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Daisy može hodati, plače i glasa se kao beba, ali je u stalnom riziku od ozbiljnih epileptičnih napadaja pa su njezini roditelji morali instalirali monitor za bebe u njezinu sobu koji ih upozorava svaki put kad se probudi. Uz to, oni navečer najmanje četiri puta ulaze u njenu sobu kako bi joj vratili dudu varalicu u usta da se ne bi probudila.</p><p>Daisy je fizički snažna i ima visoku toleranciju na bol, ali baš poput malene bebe, Daisy ne pokazuje suzdržanost ako nešto ne želi učiniti.</p><p>Obitelj Cardiff odgovore je tražila gotovo dva desetljeća, ali Daisyno stanje zbunjivalo je svakog stručnjaka kojeg su vidjeli.</p><p>Majka Annie koja je Daisyna glavna njegovateljica, napisala je nevjerojatno dirljiv i moćan prikaz sirove stvarnosti i slomljenog srca odgoja Daisy, nazvan 'Daisy ne može pričati'. Annie detaljno opisuje svaki aspekt Daisyna života, borbe za život i brigu o Daisy. Ona također iznosi jedan stravičan incident u kojem je propali zubni pregled doveo do toga da je Daisy izgubila većinu zubi u dobi od 15 godina.</p><p>Annie je rekla da je knjigu htjela napisati kako bi ljudi znali kako je zapravo odgajati nekoga poput Daisy gotovo 20 godina.</p><p>Rekla je: 'Kad bih odlazila na kavu ili nešto slično, slušala bih ljude kako razgovaraju o svojoj djeci i problemima na igralištu, a ja sam jednostavno mislila da stvarno nemaju pojma koliko su njihovi problemi zapravo 'lagani'. Počela sam pisati ovu knjigu jer sam željela pokazati koliko je Daisy loše.'</p><p>Otkada je postala majka, Annie želi saznati što joj se događa sa djevojčicom.</p><p>- Prošlo je gotovo 20 godina, a mi nismo dobivali dijagnozu. Proveli smo genetske testove, ali Daisy nikada nije dijagnosticirano stanje. Jednom je postojala snažna naznaka da ima Rettov sindrom, ali na kraju se ispostavilo da ga nema. Rett djevojke obično su vrlo male, ali Daisy nije u potpunosti zadovoljila kriterije za dijagnozu - rekla je Annie za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12553119/ive-been-looking-after-10-month-old-daughter-19-years/" target="_blank">The Sun.</a></p><p>Annie želi podijeliti iskustva s drugim mamama, ali rekla je da to nije moguće zbog Daisyna stanja.</p><p>- Vrlo rano, kad je Daisy imala oko tri godine, bila sam uvjerena da je autistična, ali definitivno nije. Možda zvuči užasno, ali da je samo autistična, možda bi joj život bio lakši. Mogla bi normalno izlaziti i družiti se s vršnjacima - rekla je Annie.</p><p>Daisyn neurolog bio im je od velike pomoći, no ni on ni je znao koja je njena dijagnoza te nije znao kako bi im više pomogao.</p><p>- Sve je kroz njezin život bilo nagađanje. Kad pitamo ima li infekciju uha, liječnik ne zna, pa bi ona samo nastavljala s antibioticima. Daisy bi znala raditi nered kao mala beba kad se igra, bacala je stvari sa stolova, a doktori su je se samo željeli riješiti osim našeg neurologa - objašnjava Annie.</p><p>Obitelj ne prima nikakvu financijsku podršku jer nema dijagnoze za Daisyno stanje.</p><p>- Jednom nam je stručnjak rekao da je mentalno hendikepirana, da je ona 10 mjesečna beba u 19-godišnjem tijelu. Ipak, ona može hodati i mislim da je to ono što zbunjuje liječnike, jer ne bi trebala hodati s obzirom na tu dijagnozu - rekla je Annie.</p><p>Annie je rekla da i njezina kći ima nevjerojatno uho za melodije. Kad bi, na primjer, čula Lady Gagu na radiju i ponovno je čula, mogla bi savršeno reproducirati melodiju. </p><p>- To je na neki način frustrirajuće, jer ako ona to može, zašto ne može raditi i druge stvari. Voljela bih da nam jednog dana netko kaže da zna što se događa s Daisy, ali tko zna hoće li se to ikada dogoditi - rekla je Annie.</p><p>Annie je tugovala zbog njenog života, zbog svega što nisu uspjeli dokazati. Osim toga, bilo joj je najviše krivo što Daisy nema život kao svaka druga tinejdžerica.</p><p>- Nekada bih voljela da skrivećki kupuje šminku ili da mi je ukrade, da me pita za savjet o ljubavi ali to se neće dogoditi - rekla je Annie.</p><p>Jedina stvar koju Annie najviše muči je što svaki put kada hodaju ulicom i kada netko kaže 'Bok', ona se mora ispričavati jer drugi ljudi ne znaju da ona ne priča. </p><p>Obitelj će poslati Daisy na fakultet za osobe s posebnim potrebama. </p><p>- Bila je to monumentalna i mučna odluka za koju smo oduvijek govorili da se neće dogoditi, ali osjećamo da su nam ruke vezane jer su naše mogućnosti tako ograničene za buduću skrb i edukaciju Daisy, stoga mislimo da će edukacija dati Daisy ono što joj mi ne možemo pružiti - rekla je Annie. Dodala je kako je silno zabrinuta kako će se Daisy prilagoditi s obzirom da nitko nije upoznat s njezinim stanjem.</p><p>Neurolog koji je surađivao s Daisy od njezine četiri godine rekao je da njezino stanje možda nikada neće biti u potpunosti objašnjeno.<br/> </p>