Niži muškarci su ranjiviji, ali i skloniji paranoji i agresivnosti

Prema predaji, Napoleon je činjenicu da je bio vrlo nizak kompenzirao vodeći ratove. Jedna od društvenih predrasuda je to da se muškarci koji su niži od prosjeka osjećaju manje muževnima, pa to nastoje kompenzirati agresijom. Nedavno objavljena studija koju su proveli znanstvenici Centra za kontrolu bolesti u Atlanti, pokazala je da bi to mogla biti istina, odnosno da su niski ljudi agresivniji i nasilniji, piše Bright Side.

Studija je obuhvatila 600 muškaraca u dobi između 18 i 50 godina i utvrđeno je da je kod onih koji se osjećaju manje muževno čak tri puta veća vjerojatnost da počine nasilje ili kriminalni čin. Znanstvenici kažu da je to rezultat stresa, koji niže muškarce potiče da budu agresivniji, kako bi nadoknadili manjak visine, što je poznato kao Napoleonov kompleks.

Foto: Photos.com

Simptom je prvi puta spomenuo austrijski psihoanalitičar Alfred Adler, davne 1926., a evolucijski psiholog Mark Van Vugt s timom istraživača sa Sveučilišta Vrije u Amsterdamu lani je došao do nekih novih spoznaja koje su potvrda tog kompleksa kod muškaraca.

Stručnjaci tvrde da se niži ljudi osjećaju ranjivije i skloniji su paranoji. No, treba upozoriti da je testna grupa ipak premala da bismo mogli izvući korektne zaključke o toj vezi, pa treba uzeti u obzir i studije koje su pokazale kontradiktorne rezultate. Tako su, na primjer, znanstvenici Sveučilišta iz Lancashirea (UCLAN) došli do zaključka da je Napoleonov kompleks zapravo - mit.

Njihova je studija pokazala da niski ljudi rjeđe gube živce od onih prosječne visine. Tijekom tog istraživanja pratili su se otkucaji srca i tjelesne reakcije nižih ljudi u kontaktu s onima prosječne visine i pokazalo se da su se viši muškarci češće i brže znali iznervirati.

Studija provedena na Wessex institutu u Velikoj Britaniji, kojom se pratio psihički razvoj djece od trenutka kad su krenula u školu do odrasle dobi pokazala je, pak, da ne postoje značajna odstupanja u osobnosti u svakodnevnim aktivnostima među ljudima koji se razlikuju po visini.

Dakle, konačan zaključak ovisi o tome kojem istraživanju više vjerujete, ili o vašem osobnom iskustvu.