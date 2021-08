Njezini strahovi

Što ako dobijem spolno prenosivu bolest ili zatrudnim?

Iako je to najveći strah kod oba spola, žene više brinu o sigurnom seksu - i to s dobrim razlogom.

Veća je vjerojatnost da će se zaraziti nekom spolno prenosivom bolesti jer je tkivo rodnice osjetljivo i mikrofrakture su česta pojava tijekom seksa, pa lakše dolazi do infekcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Također, istraživanja pokazuju da se kondomi potrgaju u osam posto slučajeva, a skliznu u 4 posto spolnih odnosa. Krivci za to su uglavnom parovi koji ih koriste nepravilno.

Treba imati na umu da kondomi ne štite od svih spolno prenosivih bolesti, no ipak je to i dalje najbolja zaštita. Herpes, genitalne bradavice i sifilis mogu se proširiti kontaktom kože na kožu i često se pojavljuju u podnožju penisa koji je nezaštićen kondomom.

Nije loše da oba partnera naprave test na spolno prenosive bolesti, postoje setovi za testiranje kod kuće ukoliko vam je tako ugodnije nego posjetiti liječnika.

Što ako mu se moje tijelo ne sviđa?

Britansko istraživanje YouGov iz 2019. godine pokazalo je da se jedna od pet odraslih osoba osjeća neugodno u vlastitom tijelu.

Žene posebno imaju osjećaj da se moraju prilagoditi društvenom idealu 'savršenog' tijela koji je većini njih zapravo nedostižan. Stoga ne čudi da se mnogima od njih neugodno skinuti pred partnerom pa se cijela situacija iz ugodne može pretvoriti u stresnu.

Loša slika o vlastitom tijelu za posljedicu ima nemogućnost opuštanja tijekom odnosa i u konačnici nezadovoljstvo seksom.

- Zatvorite oči ukoliko se tijekom vođenja ljubavi stalno usredotočujete na 'nesavršene' dijelove tijela i usmjerite pažnju na ono što osjećate, ne na ono što vidite. Budite aktivni u krevetu, jer je tako manja vjerojatnost da će vas ometati negativne misli - savjetuje stručnjakinja za seks Tracey Cox.

- Žene koje znaju da su dobre u krevetu rijetko su svjesne izgleda svojeg tijela tijekom seksa, čak i ako to rade izvan spavaće sobe - dodala je.

Što ako će me osuđivati?

Dok se muškarci brinu da će biti 'loši' u krevetu, žene su zabrinute hoće li biti 'previše dobre' ili previše iskusne ili možda previše uzbuđene pa će partner svašta pomisliti o njima, možda da su 'pomalo droljaste'.

- Iako je situacija bolja nego je bila u prošlosti, i dalje ima dosta žena koje društvo osuđuje prema broju muškaraca s kojima su spavale. Nije li čudo što zato ponekad obuzdavaju entuzijazam, a sve iz straha da ih ne smatraju 'lakim ženama' - objasnila je Cox.

- Ako vas netko optuži da volite seks 'malo previše' ili da ste 'previše iskusna', pogledajte ga ravno u oči i recite: 'Zašto ti smeta što uživam tijekom seksa? Jel' to možda zato što sebe ne smatraš dobrim ljubavnikom?' - savjetovala je.

Što ako ne doživim orgazam?

Nedostatak stimulacije klitorisa nije jedino što ženu može zaustaviti u postizanju vrhunca. Često je potrebno vrijeme da se partneri međusobno upoznaju i steknu povjerenje, a to je nešto što je mnogim ženama potrebno.

- Doba u mjesecu, kako odnos napreduje, što se još događa u našim životima, koliko smo popili, koliko smo energični itd. svi ti čimbenici utječu na to hoćemo li postići orgazam ili ne. Također, to što niste doživjeli orgazam ne znači da niste uživali u seksu s partnerom, ali većina muškaraca ne misli tako. To pak dovodi do toga da se žene počnu pitati bi li trebale odglumiti orgazam ili ne - pojasnila je Cox.

- Pobrinite se da vaš partner bude svjestan toga kako je nama ženama potrebna stimulacija klitorisa za dolazak do vrhunca. Recite mu da možda rijetko doživite orgazam samo spolnim odnosom te da biste voljeli da upotrijebi prste, jezik ili vibrator. Pobrinite se da zna koja tehnika radi kod vas, a koja ne. Pričajte otvoreno o tome ili, još bolje, pokažite mu - savjetuje i dodaje kako je partneru važno dati do znanja još nešto - da do orgazma ne moraju doći nužno svaki put, i to je sasvim u redu i ne znači da je muškarac loš ljubavnik.

Njegovi strahovi

Što ako ne mogu postići ili održati erekciju?

- Svi se muškarci u jednom trenutku života bore s anksioznošću, ona je u porastu. Sve više njih u dvadesetim i tridesetim godinama uhvati panika pri pomisli da neće moći postići ili održati erekciju i tako će razočarati partnericu. Oko 50 posto muškaraca u tridesetim godinama je tijekom jedne studije (na 2000 muškaraca) priznalo kako imaju probleme sa tim - kaže ova stručnjakinja.

Napominje da mnogi znaju pomisliti da pate od erektilne disfunkcije, a zapravo je uzrok tog problema tjeskoba.

- Nekoliko neuspjelih pokušaja seksa ne znači da je netko impotentan. Ali, gledanje pornografije i vjerovanje da je to što tamo rade realno te nepotrebna briga dugoročno mogu uzrokovati probleme - dodala je.

- Lako je reći prestanite brinuti kad vas nešto jako uznemirava, ali treba pokušati. Pokušajte izbjegavati penetrativni seks i usredotočite se na zadovoljstvo partnerice. Kad pritisak popusti, popustit će i osjećaj tjeskobe, često se stvari tako vrate u normalu - kaže Cox.

Što ako prerano doživim orgazam?

Većina muškaraca vjeruje da se sve ispod pet minuta klasificira kao prerana ejakulacija, ali sasvim normalno vrijeme spolnog odnosa prije ejakulacije je između tri i pet minuta. Prerana ejakulacija bi značila da gubite kontrolu za manje od dvije minute.

- Oko 30 posto muškaraca pati od prerane ejakulacije, ali to je nešto što brine više muškarce nego žene. Većina žena ionako ne doživi orgazam spolnim odnosom. Druge aktivnosti, poput ljubljenja, maženja, korištenja prstiju ili seksualnih igračaka, oralni seks, često su im daleko ugodnije - otkrila je stručnjakinja.

- Nekad se smatralo da muškarci sami sebe nauče brzo ejakulirati zato što su masturbirali što su brže mogli u adolescenciji, u želji da ne budu uhvaćeni. Ispostavilo se da to nema nikakav utjecaj na preuranjenu ejakulaciju (PE). Sad se zna da je to genetsko stanje, odnosno muškarci s PE imaju kemiju mozga takvu da imaju predispozicije za to - pojasnila je.

Iako se ne može 'izliječiti', PE se može kontrolirati pomoću posebnih sprejeva ili krema za odgađanje orgazma.

Što ako ona ne doživi orgazam?

Surova je stvarnost da momci često očekuju da će ona doživjeti orgazam samo kroz spolni odnos bez ikakve dodatne stimulacije klitorisa - to se u 75 posto slučajeva ne dogodi.

- Tako je! Samo 25 posto žena doživi orgazam samo kroz penetraciju. Ova se činjenica do sada već trebala urezati u naš mozak, jer to znamo otprilike 2000 godina - nalazi se u Kama Sutri, ali iz nekog razloga i muškarci i žene to zanemaruju - kaže Cox.

- Studija iz 2016. godine otkrila je uznemirujuću činjenicu, a to je da 95 posto heteroseksualnih muškaraca obično ili uvijek doživi orgazam tijekom seksa dok se isto dogodi kod tek 65 posto žena - dodala je pa pojasnila kako se nositi s tim.

- Manje se fokusirajte na spolne odnose, a više na svoje vještine oralnog seksa. Šanse za orgazam tijekom spolnog odnosa značajno se povećavaju tijekom oralnog seksa. Provjerite je li vaša tehnika dobra, zamolite partnericu za mnoštvo povratnih informacija, jer svi mi imamo individualne potrebe i želje - savjetovala je.

Što ako moj penis nije dovoljno velik?

Da, ova briga mori puno muškaraca. Jedno istraživanje provedeno na 50.000 njih pokazalo je da 45 posto momaka želi veći penis. Također, ispostavilo se da su muškarci s prosječnom veličinom spolnog organa više zabrinuti veličinom od onih koji imaju penis manji od prosjeka.

Ista studija otkrila je kako je 85 posto žena zadovoljno veličinom 'one stvari' kod partnera dok 55 posto muškaraca nije bilo zadovoljno onime što nose u gaćama.

- Što se tiče seksa, veličina penisa se uglavnom nalazi na dnu popisa većine žena. Ono što je važno su seksualne vještine, pažljivost, traženje povratnih informacija, radost davanja i primanja, dobar odnos i izvan kreveta itd. Sve to će vam donijeti više bodova kod žene od velikog penisa - kaže Cox.

- Pokušajte se opustiti. Ako ikad dođe do problema s veličinom, imate na umu da se tu nikad ne radi o penisu. Radi se o opsjednutosti i paranoji njegovog vlasnika, a to zbilja može uništiti dobar seks - dodala je, a prenosi Daily Mail.