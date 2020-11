- Gotova 10 godina sam bio kuhar i osobni trener. Pomagao sam ljudima da postignu svoje zdravstvene i prehrambene ciljeve - rekao je Daniel, koji sada vodi vlastiti posao sa hranom za pse u Chefs & Dogs.

- Bilo je sjajno razgovarati i u\u010diti od drugih profesionalaca u industriji prehrane pasa. Volim raditi hranu za svoje pse, a i\u00a0oni moraju isprobati sve razli\u010dite sastojke i kombinacije - ka\u017ee Daniel.

Uz svog psa Joeya, Daniel posjeduje jo\u0161 dva psa, Alkali i Caelan, koje isto tako hrani s ramenom za pse, sladoledom od gr\u010dkog jogurta,\u00a0juhom od kostiju, janjetinom i sli\u010dno.\u00a0

No Daniel ka\u017ee kako dobro hraniti i nahraniti psa nije ba\u0161 jeftino jer on tjedno potro\u0161i oko 19 do 22 funte (151 do 185 kuna)\u00a0po psu. Tu je i vrijeme koje ula\u017ee u pripremu hrane.

On priprema jela jedan dan u tjednu, \u0161to mu oduzme otprilike sat vremena.\u00a0

Danielov ra\u010dun na Instagramu broji preko 17 000 sljedbenika, a lako je shvatiti i za\u0161to. Njegovi obroci izgledaju toliko ukusno, sve dok ne pro\u010ditate opis i otkrijete da je primjerice prekrasna torta napravljena od janje\u0107ih iznutrice s glazurom od jogurta i spiruline, pi\u0161e Metro.